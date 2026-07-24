Nicaragua

“La Federación Rusa es un país amigo”, sostiene el gobierno nicaragüense en medio de advertencias internacionales

El gobierno de Managua defiende su acercamiento con Moscú y rechaza presiones externas, mientras Washington advierte sobre riesgos energéticos y la ONU alerta por la situación política interna

Guardar
Google icon
Dos manos se estrechan. Una mano con la bandera y el escudo de Nicaragua. Otra mano con la bandera y el escudo de Rusia.
Manos estilizadas que llevan las banderas de Nicaragua y Rusia representan la alianza estratégica entre ambos países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alianza estratégica entre Nicaragua y Rusia se consolida con nuevos acuerdos en materia de seguridad, defensa, justicia y bioseguridad.

El régimen de Managua considera a Moscú un socio clave para impulsar un orden mundial multipolar y fortalecer su defensa de la soberanía, según declaró Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, canciller nicaragüense, en una entrevista reciente con el medio Sputnik.

Nicaragua y Rusia han firmado en los últimos meses varios protocolos y convenios destinados a ampliar la cooperación en áreas consideradas sensibles por ambas partes. Entre los ejes principales figuran pactos en:

  • Seguridad
  • Defensa
  • Justicia internacional
  • Bioseguridad.

El canciller Jaentschke detalló que estos acuerdos refuerzan el carácter estratégico de la relación bilateral y posicionan a Rusia como un aliado confiable para el gobierno que encabeza Daniel Ortega.

PUBLICIDAD

La Federación Rusa es un país amigo en un contexto de un mundo que está cambiando”, afirmó Jaentschke en declaraciones recogidas por Sputnik. El funcionario explicó que el acercamiento responde a una política deliberada de la administración de Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, orientada a consolidar alianzas fuera del eje occidental.

En una entrevista exclusiva, el canciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, califica la relación con Rusia como una 'asociación estratégica' y un país amigo. Analiza el cambiante panorama mundial, abogando por un nuevo orden multilateral que desafíe la hegemonía occidental.

Ante esta alianza, el gobierno de Estados Unidos anteriormente expresó preocupación advirtiendo un posible riesgo de crisis energética en Managua si se interrumpen los suministros rusos y venezolanos.

Además, Washington mantiene su distancia sobre la cooperación militar nicaragüense con Moscú y busca limitar la influencia de Rusia y sus aliados en la región. Por su parte, la ONU se ha enfocado en alertar sobre el deterioro del espacio cívico y político en Nicaragua, sin pronunciarse directamente sobre la cooperación militar con Rusia.

PUBLICIDAD

Rechazo a la hegemonía occidental

Durante la entrevista, Jaentschke subrayó que la estrategia de su gobierno busca “superar los esquemas de hegemonía” que, según su visión, han sido impuestos por potencias occidentales desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

El canciller sostuvo que el mundo atraviesa una etapa de transición en la que resulta indispensable “reconocer el multilateralismo” y abrir espacios a nuevas potencias y modelos de desarrollo.

No aceptamos esa hegemonía unilateral… El nuevo orden internacional reconoce que hay distintas fuerzas, distintos países y distintos modelos en el mundo que deben ser reconocidos”, expresó Jaentschke.

En este contexto, insistió en que la relación con Moscú permite a Nicaragua posicionarse como un actor relevante dentro de la región centroamericana y servir de plataforma para la presencia rusa en el área.

Ante este panorama, el funcionario abogó que el gobierno de Managua aspira a consolidarse como un enlace fundamental para la proyección de Rusia en Centroamérica. Esta ambición se concreta a través del impulso a proyectos conjuntos y la firma de protocolos que abren la puerta a la transferencia de tecnología, capacitación de personal y cooperación judicial.

Tablero de ajedrez con una torre con la bandera de Nicaragua y un caballo con los colores de Rusia. Al fondo, mapa mundial, logo de la ONU y silueta de la Casa Blanca.
Una ilustración conceptual representa a Nicaragua como una torre y a Rusia como un caballo en un tablero de ajedrez global, con el logo de la ONU y la Casa Blanca en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El canciller nicaragüense destacó que la defensa de la soberanía nacional constituye uno de los ejes centrales de la asociación con Rusia. El gobierno de Ortega considera que el apoyo ruso contribuye a fortalecer su capacidad para enfrentar desafíos externos y rechazar presiones internacionales.

De acuerdo con el reporte de Sputnik, el gobierno nicaragüense prevé que la relación con Moscú continúe profundizándose en los próximos años. Los proyectos en marcha y los acuerdos firmados incluyen la posibilidad de nuevas inversiones, iniciativas conjuntas en materia de salud y tecnología, y una mayor coordinación política en foros internacionales.

Nuestra colaboración, cercanía y asociación estratégica con la Federación Rusa es muy buena”, enfatizó Jaentschke. El canciller insistió en que la apuesta por el fortalecimiento de la relación bilateral responde a la necesidad de adaptar la política exterior nicaragüense a un mundo en transformación y a los retos que plantea el surgimiento de un nuevo orden internacional.

Temas Relacionados

NicaraguaDaniel OrtegaRusiaValdrack Ludwing Jaentschke WhitakerONU

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Corporación de Exportadores de El Salvador alerta sobre riesgos operativos tras la entrada en vigor de los nuevos aranceles de Estados Unidos

La gremial pidió revisar códigos del Capítulo 99, contratos e Incoterms para evitar cargos indebidos, en un contexto en el que Washington sustituyó el gravamen temporal del 10% por tasas de hasta 12.5% según el país

La Corporación de Exportadores de El Salvador alerta sobre riesgos operativos tras la entrada en vigor de los nuevos aranceles de Estados Unidos

Empresarios de Honduras celebran alivio arancelario de EE.UU., pero advierten que aún hay sectores en riesgo

Honduras logró evitar un arancel adicional del 2.5 % a sus exportaciones hacia Estados Unidos, pero el sector privado advirtió que algunos productos todavía enfrentan una tarifa del 10 %, lo que podría afectar la generación de empleo y aumentar la migración

Empresarios de Honduras celebran alivio arancelario de EE.UU., pero advierten que aún hay sectores en riesgo

Los bloqueos de transportistas y taxistas paralizan tramos clave en Guatemala por el alza de los combustibles

La interrupción más prolongada se mantiene en El Estor, Izabal, y ya supera 24 horas, mientras Provial y la Policía de Caminos reportan cuatro cierres totales adicionales en Sacatepéquez, Villa Canales y Alta Verapaz

Los bloqueos de transportistas y taxistas paralizan tramos clave en Guatemala por el alza de los combustibles

Cuerpos desmembrados y acribillados entre los más de 150 delitos cometidos por uno de los criminales más peligrosos de Costa Rica

El arresto del líder conocido como “Diablo” reactiva la atención sobre expedientes por sicariato, tráfico de cocaína y crímenes usados como mensajes entre bandas, según reportes judiciales y de agencias internacionales.

Cuerpos desmembrados y acribillados entre los más de 150 delitos cometidos por uno de los criminales más peligrosos de Costa Rica

Rescatan sana y salva a niña de cinco años tras ser secuestrada en Santa Bárbara, Honduras

Tras horas de incertidumbre y exigencias millonarias a la familia, los agentes de la UNAS lograron rescatar a una menor de cinco años y a su niñera, quienes habían sido raptadas a bordo de una mototaxi y posteriormente abandonadas en la vía pública ante el inminente acorralamiento policial

Rescatan sana y salva a niña de cinco años tras ser secuestrada en Santa Bárbara, Honduras

TECNO

Por qué uno de los AirPods siempre aparece sin batería y cómo evitarlo

Por qué uno de los AirPods siempre aparece sin batería y cómo evitarlo

Acusan a ChatGPT de poner en riesgo la vida de un hombre por “consejos”de salud: el caso ya llegó a tribunales

TikTok se enfrenta a una multa millonaria de la Unión Europea por exponer datos de menores a terceros

Comprar casas prefabricadas en Amazon desde USD 9.125: lo que debes saber de estas opciones de vivienda

Fotos, videos y documentos de WhatsApp pueden llenar la memoria de tu celular: aprende a eliminarlos fácilmente

ENTRETENIMIENTO

Johnny Depp reaparece irreconocible en Comic-Con: así luce como el nuevo Ebenezer Scrooge

Johnny Depp reaparece irreconocible en Comic-Con: así luce como el nuevo Ebenezer Scrooge

Cómo cambió la vida de Jason Kelce desde que Travis Kelce comenzó su relación con Taylor Swift

Siete años de guitarra a todo volumen: el insólito caso del hombre que terminó arrestado en Japón

Jon Bon Jovi preocupa en pleno regreso a los escenarios: suspendió un concierto por problemas de salud

Quién es Mía Khalifa, la ex actriz porno que criticó a Argentina y complicó a Rosalía

MUNDO

Las negociaciones entre el Gobierno indio y el Cockroach Janta Party terminaron sin acuerdo

Las negociaciones entre el Gobierno indio y el Cockroach Janta Party terminaron sin acuerdo

Estados Unidos sancionó a una red vinculada a Babak Zanjani por ayudar al régimen de Irán a evadir restricciones

Las 10 fronteras más largas del planeta

La crisis en Ormuz y Bab el-Mandeb pone en jaque al comercio mundial y dispara la incertidumbre energética

Una aldea italiana comenzará a aplicar multas a los turistas que rompan las reglas