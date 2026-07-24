Murió a los 67 años Walter Ortiz, fundador de Devastación y pilar del metal extremo argentino

Walter Ortiz, fundador de la banda Devastación, falleció a los 67 años (FB: Devastaciondeathrash)

La noticia sacudió a la escena del metal argentino: Walter Ortiz, guitarrista, vocalista y fundador de Devastación, falleció a los 67 años. Su muerte deja un vacío en el circuito del metal extremo, donde supo forjar una identidad propia y convertirse en una referencia ineludible para músicos y seguidores de varias generaciones.

La noticia fue difundida por la página de Facebook de la banda, a través de un comunicado breve y sentido, dirigido a sus seres queridos y a quienes compartieron el camino junto a él. “Se nos fue Walter. Abrazos a Marcia, sus nietos y Ana y también a su hermano Cristian”. El mensaje se llenó de condolencias y recuerdos de una vida en la música pesada, y la página se transformó en un obituario urgente en su memoria.

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En 2023, Walter sufrió un accidente cerebrovascular que dejó secuelas físicas y limitó su movilidad. Desde entonces, atravesó complicaciones de salud que lo mantuvieron alejado de los escenarios, aunque nunca perdió el espíritu de lucha que lo caracterizó durante toda su carrera. Sus últimos años estuvieron marcados por ese desgaste físico, pero también por la perseverancia y el respaldo de la comunidad metalera.

Walter Ortiz, en una antigua imagen de Devastacion (FB: Devastaciondeathrash)

Nacido en Buenos Aires, fue uno de los pioneros del thrash y death metal en la Argentina. Desde 1987, mantuvo viva la llama de Devastación, una banda que se volvió de culto tanto en el país como en el extranjero. Su trabajo constante, alejado del reconocimiento comercial y enfocado en la autenticidad, permitió que el metal extremo nacional tuviera una voz propia, marcada por la actitud contestataria y la identidad local.

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La trayectoria de Ortiz se distingue por su tenacidad y su entrega. Desde los primeros días en que grababa demos y organizaba conciertos autogestionados, hasta las incontables giras por casi todas las provincias argentinas, su figura se consolidó como la de un cronista de la calle y un artista comprometido con su entorno. Durante casi cuarenta años, Walter apostó por la música como forma de expresión y resistencia, sin buscar otra retribución que la fidelidad de su público.

Con su trayectoria, Devastación se convirtió en una de las bandas más longevas y representativas del death/thrash metal argentino. Desde sus inicios, compartió escenario con referentes históricos como Hermética, dejando una impronta sólida en el circuito underground. El grupo fue pionero en el sonido extremo en la región y, con el tiempo, se consolidó como referencia obligada para músicos latinoamericanos, incluso en una época donde el acceso a este tipo de música era limitado.

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El comunicado de la banda en Facebook

En 1993, Devastación editó el álbum Maquinarias de poder, el comienzo de una discografía que incluye cuatro álbumes de estudio y un disco en vivo. La banda se destacó por su actividad en vivo, realizando giras extensas y tocando en escenarios de diferentes provincias. Esta constancia ayudó a mantener vivo el espíritu del metal extremo cuando hacerlo era especialmente difícil en la Argentina.

A diferencia de otras agrupaciones, Devastación siempre eligió su propio camino. Manteniéndose en el underground, la banda defendió una actitud frontal, de raíz proletaria y marcadamente argentina, sin pretender reconocimiento. Su objetivo fue dejar un mensaje perdurable en el género, al sostener la coherencia y el compromiso como bandera.

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El aporte de Walter Ortiz trasciende lo estrictamente musical. Sus letras abordaron la realidad económica y social del país, rescatando episodios de la historia argentina, el terrorismo de Estado, el asesinato de civiles y la reivindicación de las raíces culturales. En ese sentido, Ortiz logró llevar al metal obras fundamentales como el Martín Fierro, demostrando que la identidad nacional podía expresarse también con distorsión y velocidad.

Walter Ortiz, fundador de la banda Devastación, con su guitarra sobre un escenario (FB: Devastaciondeathrash)

Para muchos, el músico representó la honestidad y la coherencia en una escena donde varias bandas optaron por seguir tendencias externas. Su visión artística, basada en el compromiso y la autenticidad, lo convirtió en un referente respetado en el circuito underground y en un ejemplo para músicos de toda la región.

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El metal argentino pierde así una voz inconfundible. La figura de Walter Ortiz queda grabada en la memoria colectiva como la de un músico que, durante casi cuatro décadas, ayudó a forjar una identidad propia para el género en el país y en Latinoamérica. Y su mensaje está vigente en el metal como herramienta de expresión, conciencia y resistencia. Esta herencia se mantiene viva mientras existan quienes elijan levantar la bandera de la música extrema como vehículo de lucha y memoria colectiva.

El fallecimiento de Walter Ortiz provocó una ola de homenajes en las redes sociales (FB: Devastaciondeathrash)