Teleshow

Murió a los 67 años Walter Ortiz, fundador de Devastación y pilar del metal extremo argentino

Durante 40 años lideró una de las bandas pioneras de la escena y su obra y su mensaje marcaron a generaciones. Enfrentaba problemas de salud y el grupo dio la noticia en sus redes sociales

Guardar
Google icon
Un músico con cabello rizado y camiseta negra tocando una guitarra eléctrica en un escenario. Detrás, una batería, parte de otro músico y un letrero con la palabra 'DEVAS'
Walter Ortiz, fundador de la banda Devastación, falleció a los 67 años (FB: Devastaciondeathrash)

La noticia sacudió a la escena del metal argentino: Walter Ortiz, guitarrista, vocalista y fundador de Devastación, falleció a los 67 años. Su muerte deja un vacío en el circuito del metal extremo, donde supo forjar una identidad propia y convertirse en una referencia ineludible para músicos y seguidores de varias generaciones.

La noticia fue difundida por la página de Facebook de la banda, a través de un comunicado breve y sentido, dirigido a sus seres queridos y a quienes compartieron el camino junto a él. “Se nos fue Walter. Abrazos a Marcia, sus nietos y Ana y también a su hermano Cristian”. El mensaje se llenó de condolencias y recuerdos de una vida en la música pesada, y la página se transformó en un obituario urgente en su memoria.

PUBLICIDAD

En 2023, Walter sufrió un accidente cerebrovascular que dejó secuelas físicas y limitó su movilidad. Desde entonces, atravesó complicaciones de salud que lo mantuvieron alejado de los escenarios, aunque nunca perdió el espíritu de lucha que lo caracterizó durante toda su carrera. Sus últimos años estuvieron marcados por ese desgaste físico, pero también por la perseverancia y el respaldo de la comunidad metalera.

Hombre de cabello oscuro y largo, con remera sin mangas, jeans y botas, sostiene una guitarra eléctrica. Hay equipos de audio y un amplificador
Walter Ortiz, en una antigua imagen de Devastacion (FB: Devastaciondeathrash)

Nacido en Buenos Aires, fue uno de los pioneros del thrash y death metal en la Argentina. Desde 1987, mantuvo viva la llama de Devastación, una banda que se volvió de culto tanto en el país como en el extranjero. Su trabajo constante, alejado del reconocimiento comercial y enfocado en la autenticidad, permitió que el metal extremo nacional tuviera una voz propia, marcada por la actitud contestataria y la identidad local.

PUBLICIDAD

La trayectoria de Ortiz se distingue por su tenacidad y su entrega. Desde los primeros días en que grababa demos y organizaba conciertos autogestionados, hasta las incontables giras por casi todas las provincias argentinas, su figura se consolidó como la de un cronista de la calle y un artista comprometido con su entorno. Durante casi cuarenta años, Walter apostó por la música como forma de expresión y resistencia, sin buscar otra retribución que la fidelidad de su público.

Con su trayectoria, Devastación se convirtió en una de las bandas más longevas y representativas del death/thrash metal argentino. Desde sus inicios, compartió escenario con referentes históricos como Hermética, dejando una impronta sólida en el circuito underground. El grupo fue pionero en el sonido extremo en la región y, con el tiempo, se consolidó como referencia obligada para músicos latinoamericanos, incluso en una época donde el acceso a este tipo de música era limitado.

El comunicado de la banda en Facebook
El comunicado de la banda en Facebook

En 1993, Devastación editó el álbum Maquinarias de poder, el comienzo de una discografía que incluye cuatro álbumes de estudio y un disco en vivo. La banda se destacó por su actividad en vivo, realizando giras extensas y tocando en escenarios de diferentes provincias. Esta constancia ayudó a mantener vivo el espíritu del metal extremo cuando hacerlo era especialmente difícil en la Argentina.

A diferencia de otras agrupaciones, Devastación siempre eligió su propio camino. Manteniéndose en el underground, la banda defendió una actitud frontal, de raíz proletaria y marcadamente argentina, sin pretender reconocimiento. Su objetivo fue dejar un mensaje perdurable en el género, al sostener la coherencia y el compromiso como bandera.

El aporte de Walter Ortiz trasciende lo estrictamente musical. Sus letras abordaron la realidad económica y social del país, rescatando episodios de la historia argentina, el terrorismo de Estado, el asesinato de civiles y la reivindicación de las raíces culturales. En ese sentido, Ortiz logró llevar al metal obras fundamentales como el Martín Fierro, demostrando que la identidad nacional podía expresarse también con distorsión y velocidad.

Un hombre de pelo largo rizado canta en un micrófono y toca una guitarra eléctrica. Lleva una camiseta oscura y una pulsera roja, rodeado de humo
Walter Ortiz, fundador de la banda Devastación, con su guitarra sobre un escenario (FB: Devastaciondeathrash)

Para muchos, el músico representó la honestidad y la coherencia en una escena donde varias bandas optaron por seguir tendencias externas. Su visión artística, basada en el compromiso y la autenticidad, lo convirtió en un referente respetado en el circuito underground y en un ejemplo para músicos de toda la región.

El metal argentino pierde así una voz inconfundible. La figura de Walter Ortiz queda grabada en la memoria colectiva como la de un músico que, durante casi cuatro décadas, ayudó a forjar una identidad propia para el género en el país y en Latinoamérica. Y su mensaje está vigente en el metal como herramienta de expresión, conciencia y resistencia. Esta herencia se mantiene viva mientras existan quienes elijan levantar la bandera de la música extrema como vehículo de lucha y memoria colectiva.

Hombre con pelo largo y rizado tocando una guitarra eléctrica y cantando en un micrófono; amplificador Marshall al fondo. La imagen está en blanco y negro
El fallecimiento de Walter Ortiz provocó una ola de homenajes en las redes sociales (FB: Devastaciondeathrash)

Temas Relacionados

Walter Ortiz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dalma Maradona celebró los 4 años de su hija Azul: una reflexión sobre el amor, los miedos y las enseñanzas

La actriz saludó con imágenes y palabras a la menor de las niñas que tuvo con Andrés Caldarelli. El recuerdo del nacimiento y la complicidad construida día a día

Dalma Maradona celebró los 4 años de su hija Azul: una reflexión sobre el amor, los miedos y las enseñanzas

Oscar Martínez, su vida en España y la polémica con Rosalía: “Se equivocó y tiene que hacerse cargo”

En diálogo con Teleshow, el actor radicado en Madrid cuestionó las actitudes de la cantante. Su mirada crítica de las redes sociales, la campaña antiargentina y la relación entre los pueblos más allá de las agresiones

Oscar Martínez, su vida en España y la polémica con Rosalía: “Se equivocó y tiene que hacerse cargo”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La Chiqui y su nieta reúnen a destacados nombres del espectáculo, la literatura y el periodismo para debatir los temas de la actualidad y abrir la puerta a anécdotas y recuerdos

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Anamá Ferreira cuestionó el curso de Wanda Nara: “Que tenga cuidado de no engañar a la gente”

La exmodelo opinó sobre la academia que lanzó la empresaria y pidió cautela ante las promesas de resultados inmediatos

Anamá Ferreira cuestionó el curso de Wanda Nara: “Que tenga cuidado de no engañar a la gente”

Ernesto Tenembaum contó que lo ven parecido a Hugh Grant: “Hay algo, hay una cosa...”

El periodista reveló que la similitud con la estrella de Hollywood es un tema repetido en su vida. En el programa de Mario Pergolini narró cómo esa idea volvió con fuerza tras un encuentro inesperado

Ernesto Tenembaum contó que lo ven parecido a Hugh Grant: “Hay algo, hay una cosa...”

DEPORTES

Franco Colapinto protagonizó un accidente en la segunda práctica del Gran Premio de Hungría

Franco Colapinto protagonizó un accidente en la segunda práctica del Gran Premio de Hungría

La bronca de Franco Colapinto por su accidente en las prácticas del Gran Premio de Hungría: “Perdí la parte trasera”

Tras cerrar a Ángel Correa, quién es el último objetivo de River plate en el mercado de pases

El video del accidente de Franco Colapinto en la práctica del GP de Hungría: su conversación con Briatore en boxes

La referencia de Jürgen Klopp sobre Argentina en su primer día como DT de la selección de Alemania

TELESHOW

Dalma Maradona celebró los 4 años de su hija Azul: una reflexión sobre el amor, los miedos y las enseñanzas

Dalma Maradona celebró los 4 años de su hija Azul: una reflexión sobre el amor, los miedos y las enseñanzas

Oscar Martínez, su vida en España y la polémica con Rosalía: “Se equivocó y tiene que hacerse cargo”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Anamá Ferreira cuestionó el curso de Wanda Nara: “Que tenga cuidado de no engañar a la gente”

Ernesto Tenembaum contó que lo ven parecido a Hugh Grant: “Hay algo, hay una cosa...”

INFOBAE AMÉRICA

Los dos mayores embalses de Estados Unidos caen a un mínimo histórico: ¿puede “El Niño” traer el agua que necesitan?

Los dos mayores embalses de Estados Unidos caen a un mínimo histórico: ¿puede “El Niño” traer el agua que necesitan?

La Corporación de Exportadores de El Salvador alerta sobre riesgos operativos tras la entrada en vigor de los nuevos aranceles de Estados Unidos

Empresarios de Honduras celebran alivio arancelario de EE.UU., pero advierten que aún hay sectores en riesgo

Los bloqueos de transportistas y taxistas paralizan tramos clave en Guatemala por el alza de los combustibles

TikTok se enfrenta a una multa millonaria de la Unión Europea por exponer datos de menores a terceros