El video del accidente de Franco Colapinto en la práctica del GP de Hungría: su conversación con Briatore en boxes

Franco Colapinto sufrió un accidente a los 27 minutos de la segunda práctica del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, que obligó a cortar su participación en el ensayo libre y los mecánicos deberán reparar el monoplaza con vistas al tercer entrenamiento de este sábado. A raíz de lo sucedido, se frenó la prueba para mostrar bandera roja con la intención de poner la pista en condiciones.

El piloto de Alpine buscó doblar hacia su derecha en la curva 13, pero perdió el control del vehículo y no pudo impedir el impacto de la parte trasera contra la contención del circuito de Hungaroring. “Estoy bien”, comentó rápidamente el argentino para llevar tranquilidad a los boxes sobre su estado de salud.

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El compañero de Pierre Gasly se bajó del rodado y se retiró en un auto de seguridad con dirección a los pits. A su llegada, cruzó un diálogo con el asesor Flavio Briatore, en el que podrían estar analizando las razones detrás de por qué se produjo el accidente. Cabe recordar que Colapinto fue reemplazado por Paul Aron en la primera práctica en el marco de las pruebas obligatorias a los rookies de cada escudería.

*Así vivió su choque Franco Colapinto

Unos días atrás, también en la segunda práctica pero del Gran Premio de Bélgica, el propio Gasly sufrió otro incidente que obligó una bandera roja: destruyó buena parte de su monoplaza al golpearse cerca del final de los 60 minutos permitidos para dar vueltas.

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El francés perdió el control de su Alpine en la salida de las eses de la curva 13, en el segundo sector, durante su primer intento rápido con los neumáticos medios. A pesar de que intentó corregir el descontrol de su vehículo en más de dos oportunidades, se fue de la pista a alta velocidad. Mientras atravesaba la leca del costado del asfalto, impactó contra el muro de una saliente de seguridad. “De repente, perdí el control por completo. Debí de haber perdido la tracción trasera”, explicó por la radio del equipo. El vehículo sufrió serios daños en la parte de atrás: el alerón se desprendió por completo y la suspensión trasera derecha se rompió.

*El accidente de Pierre Gasly en Bélgica

Estos problemas llegan en un momento muy complicado de la temporada para el equipo galo, que perdió terreno en las mejoras con Racing Bulls (RB), aunque se sostiene en el quinto lugar del campeonato de constructores. Por el momento, tiene 61 puntos, pero dejó escapar una valiosa ventaja sobre su perseguidor en las últimas semanas: sumó 4 unidades entre Austria, Gran Bretaña y Bélgica, mientras que RB acumuló 20 en el mismo plazo.

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A nivel individual, Franco Colapinto viene de sumar un punto en Spa-Francorchamps por su 10° lugar, mientras que Gasly finalizó en el casillero siguiente (11°). Esta actuación del argentino estuvo marcada por una maniobra inolvidable para sobrepasar a su compañero y a Liam Lawson al mismo tiempo, un movimiento crucial para asegurarse su posición final.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Sábado 25 de julio

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Hungría)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Hungría)

Domingo 26 de julio

Carrera a 70 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Hungría)