5 pescados enlatados que suman salud a la dieta cotidiana

El pescado enlatado aporta proteínas de alto valor biológico, grasas saludables, vitaminas y minerales que favorecen el sistema nervioso, la salud cardiovascular y el sistema inmunológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pescado forma parte de la dieta humana desde tiempos ancestrales y se reconoce como uno de los alimentos más completos y recomendados por especialistas en nutrición. Su valor radica en la calidad y variedad de nutrientes que ofrece. Aporta proteínas de alto valor biológico, contiene grasas saludables y es fuente de vitaminas esenciales, además de minerales como el yodo, el selenio y el zinc. Estos componentes contribuyen al desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso, la protección cardiovascular y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Consumir este alimento favorece la prevención de enfermedades crónicas y ayuda a mantener el equilibrio nutricional en distintas etapas de la vida. Sin embargo, los beneficios dependen no solo del tipo, sino también de la forma en que se presenta y comercializa. Las versiones enlatadas, por ejemplo, amplían la disponibilidad y facilitan su consumo, permitiendo incorporar los nutrientes en dietas cotidianas. Además, ofrecen ventajas como una mayor vida útil y seguridad alimentaria, lo que convierte al pescado enlatado en una alternativa práctica y saludable dentro de una alimentación equilibrada.

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Por qué consumir pescado enlatado

Se consolida como una opción nutritiva y accesible para la dieta diaria, según especialistas y evidencia científica. Se destaca por su aporte de omega-3, vitamina B12 y vitamina D, nutrientes esenciales que favorecen la salud cardiovascular, ósea e inmunitaria. Expertos como Sonal Haerter y Colin Robertson, ambos citados por National Geographic, subrayan que esta alternativa ofrece proteínas de calidad y bajo contenido calórico, además de practicidad y disponibilidad durante todo el año a precios convenientes.

Los expertos recomiendan elegir pescado enlatado bajo en sodio y en aceite de oliva para aprovechar sus beneficios antiinflamatorios y mejorar la calidad nutricional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al elegir pescado enlatado, los especialistas recomiendan revisar los niveles de sodio y preferir presentaciones en aceite de oliva, que aporta beneficios antiinflamatorios. Resulta importante moderar el consumo de atún por su contenido de mercurio, especialmente en embarazadas y mujeres en lactancia. Para la población general, los riesgos se consideran bajos frente a los beneficios nutricionales, siempre que se incorpore con variedad y moderación en recetas cotidianas como ensaladas, pastas y platos fríos.

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5 pescados enlatados para sumar a la dieta

Estas cinco variedades ofrecen un conjunto valioso de nutrientes esenciales, facilidad de conservación y versatilidad en la cocina. Incorporarlos a la dieta puede mejorar la ingesta de proteínas, ácidos grasos omega-3 y minerales clave, todo con un bajo coste y un perfil de seguridad favorable.

Sardinas

Sobresalen por aportar 24,6 gramos de proteínas por cada 100 gramos y 982 miligramos de omega-3 (EPA + DHA). Son una fuente natural de vitamina D3 y de calcio (382 miligramos), sobre todo si se consumen con espinas. Su bajo contenido en mercurio las convierte en una alternativa más segura frente a especies grandes. Incluir sardinas en la dieta refuerza la salud de huesos, sistema nervioso y corazón, según destaca Avery Zenker, dietista nutricionista citada por Verywell Health. Además, solo 15 gramos de sardinas enlatadas cubren la ingesta diaria recomendada de los principales omega-3, indica un estudio científico de 2026.

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Las sardinas enlatadas aportan proteínas, omega-3, vitamina D3 y calcio, y su bajo contenido de mercurio las ubica entre los mejores pescados enlatados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salmón

Este pescado aporta 20,6 gramos de proteínas y 1.227 miligramos de omega-3 por cada 100 gramos. Es rico en vitamina D (172 UI) y selenio, nutrientes que contribuyen a la función inmunológica, la salud ósea y la regulación hormonal. Zenker señala la importancia del salmón, especialmente en regiones con escasa exposición solar, donde la vitamina D es más difícil de obtener a través de la dieta.

El salmón enlatado se destaca por su aporte de proteínas, omega-3, vitamina D y selenio, nutrientes vinculados con la salud ósea, inmunológica y hormonal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atún

Se destaca por su elevado contenido de proteínas (29,1 gramos por 100 gramos) y vitamina D (269 UI), además de ser bajo en carbohidratos. Su perfil graso es saludable, con un aporte bajo y con ácidos grasos saludables, indica el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. No obstante, se debe prestar atención al contenido de mercurio, que varía según la especie. Expertos en nutrición aconsejan variedades como el atún claro o listado, que presentan menos riesgo. Este pescado es práctico para sumar proteínas y grasas saludables en comidas rápidas, indican los especialistas citados por Verywell Health y National Geographic.

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El atún enlatado ofrece un alto aporte de proteínas y vitamina D (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caballa

Ofrece 23,2 gramos de proteínas y 1.230 miligramos de omega-3 por cada 100 gramos, junto con una cantidad destacada de vitamina B12 (6,94 mcg). Es valorada por favorecer la salud cardiovascular y nerviosa, y por su bajo contenido en mercurio respecto a otras especies. La caballa es recomendada para quienes buscan un pescado nutritivo y seguro.

La caballa enlatada combina proteínas, omega-3 y vitamina B12, y presenta menos mercurio que otras especies (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anchoas

Constituyen una opción potente en pequeña cantidad: 5,78 gramos de proteínas y 411 miligramos de omega-3 en tan solo 20 gramos. Son fuente de calcio y hierro, ideales para enriquecer ensaladas, pastas o salsas, y representan una alternativa funcional a la carne procesada. Sin embargo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos enfatiza en la precaución de su consumo por la cantidad de sodio que pueden tener. Por su parte, una investigación de 2020 explica que rinde mucho en sabor y que añaden una gran cantidad de proteínas.

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Las anchoas enlatadas concentran proteínas, omega-3, calcio y hierro en porciones pequeñas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de consumo y cómo sumarlo a la dieta

El pescado enlatado se presenta como una opción versátil y sencilla para sumar nutrientes esenciales a la alimentación diaria. Su facilidad de uso permite incorporarlo en diferentes preparaciones: desde colocar sardinas o salmón sobre una tostada con palta para el desayuno, hasta mezclar atún en ensaladas, empleando incluso el aceite de la lata en vinagretas. Las anchoas pueden picarse y añadirse a aderezos, salsas, pastas o cereales para potenciar el sabor y el valor nutricional de los platos.

Los expertos recomiendan preferir versiones bajas en sodio y, cuando sea posible, elegir productos envasados en aceite de oliva por sus beneficios antiinflamatorios. Es importante evitar sobrecalentar el pescado enlatado para preservar la calidad de los ácidos grasos omega-3. A diferencia de los suplementos, consumir el pescado entero aporta proteínas saciantes y micronutrientes presentes en las espinas. Por todo esto, las conservas de pescado permiten una integración práctica y flexible de proteínas, omega-3 y minerales en la rutina alimentaria, adaptándose a distintos gustos y necesidades, indican expertos citados por National Geographic.

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