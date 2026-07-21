Salud

La variabilidad de la frecuencia cardíaca ayuda a interpretar el equilibrio entre estrés y recuperación

Un fisiólogo entrevistado en el podcast Untapped Extra Mile explicó cómo un parámetro utilizado por dispositivos de monitoreo permite observar el estado del organismo y por qué su análisis debe adaptarse a las características de cada persona

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La variabilidad de la frecuencia cardíaca se consolidó como un indicador clave para medir el equilibrio entre estrés y recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el universo de los dispositivos wearables y el auge del autocuidado, pocos parámetros generan tanto debate y confusión como la VFC.

En el podcast “UNTAPPED Extra Mile”, Spencer Matthews y el fisiólogo Oli Patrick abordaron el desafío de interpretar esta variable, que se ha vuelto fundamental tanto en el deporte de alto rendimiento como en la vida cotidiana.

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La variabilidad de la frecuencia cardíaca no es solo una cifra en la pantalla: es una ventana al equilibrio interno entre el estrés y la recuperación.

Primer plano de un reloj inteligente en una muñeca, mostrando en pantalla 'HR 72 bpm' y 'HRV 55ms' con un icono de corazón y una onda verde.
Spencer Matthews y Oli Patrick señalaron en el podcast que el VFC es uno de los parámetros más incomprendidos del universo wearable (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conversación entre Matthews y Patrick puso sobre la mesa la dificultad de entender el sentido de la VFC, incluso para quienes lo monitorean regularmente.

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El diálogo reflejó una inquietud extendida entre los usuarios de tecnología aplicada a la salud: Matthews señaló al inicio del episodio que, incluso pese a seguir de cerca su VFC y prestarle atención, todavía le resultaba difícil comprender qué significaba exactamente ese indicador.

VFC: mucho más que un número

La VFC mide las diferencias entre los intervalos de cada latido cardíaco. “Este parámetro es probablemente el más incomprendido dentro de la fisiología aplicada al entrenamiento y la salud”, afirmó el fisiólogo.

A diferencia de otros indicadores, como el VO2 max, la VFC no tiene un valor universalmente positivo o negativo. “El número no significa mucho, y eso es difícil de asimilar”, explicó Patrick en el podcast.

Dos hombres sentados frente a una mesa oscura con dos micrófonos de estudio. Detrás hay estanterías de madera con calzado deportivo, medallas y plantas
La VFC mide las diferencias entre los intervalos de cada latido cardíaco y refleja la relación entre el sistema simpático y el parasimpático (Captura de video: YouTube/@Untapped-Podcast)

La variabilidad de la frecuencia cardíaca resulta del balance entre dos ramas del sistema nervioso autónomo: la simpática, que prepara el cuerpo para la acción y el estrés, y la parasimpática, que promueve el descanso y la recuperación.

Una VFC alto puede indicar que el organismo está en modo de reparación y energía, mientras que uno bajo suele asociarse a un estado de alerta fisiológica. “La VFC es una ventana a ese equilibrio”, puntualizó el experto.

Cómo interpretar la VFC para conocer el nivel de recuperación

La medición de la VFC no debe analizarse de forma aislada, sino en relación al historial personal de cada usuario. Según relató el especialista, los dispositivos como WHOOP calibran los valores para cada individuo, estableciendo un punto de referencia propio.

El objetivo es detectar desviaciones que adviertan sobre un estado de sobreentrenamiento, estrés o falta de recuperación adecuada. “No se trata de si tu VFC es 80 o 20, sino de cuál es tu normalidad y cómo varía frente a esa base”, enfatizó Patrick.

Hombre sudoroso con camiseta clara y pantalones cortos levanta mancuernas pesadas en un gimnasio moderno. Su expresión facial muestra gran esfuerzo.
Los dispositivos como WHOOP usan el historial individual de la VFC para detectar señales de sobreentrenamiento, estrés o falta de recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta individualización permite que la VFC actúe como un barómetro interno: cuando los valores caen de manera sostenida por debajo del promedio personal, puede indicar que el cuerpo necesita reducir la carga de entrenamiento, ajustar hábitos de sueño o buscar mecanismos de recuperación activa.

El impacto del alcohol y los hábitos en la recuperación

A lo largo del episodio, Matthews relató cómo el consumo de alcohol afecta de manera inmediata su VFC, incluso sin sentir una merma evidente en su rendimiento diario.

“Si bebo una cantidad considerable de alcohol, mi VFC desciende a 30, mientras que si entreno y duermo bien, puede subir a 90 o 100”, describió. Patrick sintetizó el efecto: “El alcohol es el gran enemigo de la VFC”.

La relación entre el consumo social de alcohol y la caída en la variabilidad cardíaca es directa, y los datos de dispositivos como WHOOP lo reflejan con indicadores de recuperación en rojo. No obstante, el experto advirtió que una caída puntual en la VFC no siempre se traduce en una incapacidad para entrenar o cumplir con las obligaciones diarias.

En una mesa oscura se ven tres bebidas: una copa de vino tinto, un vaso alto de cerveza dorada con espuma y un vaso bajo de licor ámbar, todos con un halo de luz de fondo.
Beber alcohol en grandes cantidades puede generar una caída significativa en la VFC, incluso cuando la persona no percibe cambios inmediatos en su rendimiento diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de los dispositivos de monitoreo popularizó la búsqueda de la “vida óptima”, pero también generó tensiones entre la salud y el bienestar social. Patrick advirtió sobre los riesgos psicológicos de depender en exceso de los datos: “El peligro es que terminemos definidos por los números y no por la experiencia vivida”.

El papel de la VFC en la prevención y el autocuidado

Según Patrick, la VFC funciona como un “canario en la mina” para anticipar desequilibrios internos que, a largo plazo, pueden derivar en fatiga crónica, problemas de sueño o alteraciones metabólicas.

“Muchas personas acuden al médico con condiciones que en realidad son señales de que su cuerpo está demasiado preparado para la amenaza todo el tiempo, y la VFC podría detectarlo años antes de que aparezcan síntomas graves”, explicó.

La clave, coinciden los expertos, reside en utilizar la VFC como una herramienta de observación y ajuste, sin permitir que los datos suplanten la percepción personal ni limiten la vida social. “No somos nuestros datos”, concluyó Patrick.

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