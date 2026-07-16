10 hábitos respaldados por especialistas para mejorar la alimentación, el descanso y la actividad física

Especialistas de Cleveland Clinic afirmaron que los pequeños cambios en los hábitos diarios pueden mejorar la salud física y el bienestar general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar un estilo de vida más saludable suele asociarse con rutinas exigentes, largas sesiones de ejercicio o planes de alimentación difíciles de sostener.

Sin embargo, distintos especialistas sostienen que los cambios de mayor impacto no siempre requieren transformaciones drásticas, sino que pueden comenzar con acciones sencillas que se integran de manera progresiva a la vida cotidiana.

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Especialistas de Cleveland Clinic remarcaron que los hábitos diarios, aunque parezcan pequeños, tienen un efecto acumulativo sobre la salud física y el bienestar general.

Dormir media hora más y practicar ejercicios de equilibrio pueden mejorar el descanso, la movilidad y la constancia en los hábitos saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fisiólogo del ejercicio Christopher Travers y la nutricionista Julia Zumpano reunieron una serie de recomendaciones orientadas a incorporar mejoras sostenibles relacionadas con la alimentación, el descanso, la hidratación y la actividad física.

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Por qué los pequeños cambios pueden marcar la diferencia

De acuerdo con Cleveland Clinic, las conductas cotidianas influyen en la salud a largo plazo. Por ese motivo, desarrollar hábitos beneficiosos antes de que aparezcan problemas médicos o aumenten las exigencias de la rutina facilita mantenerlos con el paso del tiempo.

La institución médica también señaló que la creencia de que un hábito se incorpora automáticamente después de 21 días no está respaldada por la evidencia científica.

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Los especialistas de Cleveland Clinic indicaron que formar hábitos saludables no depende de una regla de 21 días y puede demorar desde semanas hasta cerca de un año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las investigaciones citadas, el tiempo necesario depende tanto de la persona como del comportamiento que se busca incorporar y puede variar desde algunas semanas hasta aproximadamente un año.

Los especialistas recomendaron comenzar con objetivos pequeños y alcanzables para aumentar gradualmente la dificultad, sin buscar la perfección desde el primer día.

1. Elegir un desayuno nutritivo

La primera comida del día puede influir en las decisiones alimentarias posteriores. Cleveland Clinic indicó que algunos estudios relacionan los desayunos de alta calidad con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

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Un desayuno nutritivo con fibra y proteínas puede favorecer la saciedad, aportar energía y asociarse con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutricionista Zumpano explicó que una combinación de fibra y proteínas favorece una mayor sensación de saciedad y aporta energía hasta el almuerzo. Entre las opciones sugeridas figuran avena con semillas de chía, manzana y canela; una tortilla con verduras; o yogur griego acompañado de frutos rojos, nueces y semillas.

2. Caminar al menos 10 minutos

Según el fisiólogo Travers, incluso una caminata breve aporta beneficios para la salud cardiovascular. También recomendó aprovechar momentos cotidianos, como caminar durante el horario del almuerzo o ir a pie hasta un comercio cercano.

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3. Beber un vaso adicional de agua cada día

La hidratación cumple múltiples funciones en el organismo. El agua ayuda a regular la temperatura corporal, protege tejidos sensibles, lubrica las articulaciones y favorece la eliminación de desechos.

Beber un vaso adicional de agua por día ayuda a la hidratación, regula la temperatura corporal y favorece funciones clave del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zumpano indicó a Cleveland Clinic que incorporar un vaso adicional diariamente puede contribuir al bienestar general. Para quienes buscan variar el sabor, sugirió añadir frutas al agua.

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4. Aprovechar las escaleras y los objetos del hogar para hacer ejercicio

Las escaleras pueden transformarse en una herramienta para sumar actividad física sin necesidad de equipamiento específico. Travers recomendó subirlas y bajarlas varias veces, aumentando progresivamente la cantidad de repeticiones.

Además, señaló que elementos cotidianos, como envases con agua o latas, pueden utilizarse como pesas improvisadas, mientras que las sillas permiten realizar ejercicios de fuerza.

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5. Incorporar verduras de hoja verde en las comidas

Las verduras de hoja aportan fibra, agua y distintos nutrientes con un bajo contenido calórico. “Las verduras de color verde oscuro y rojizo son las más nutritivas y sabrosas”, señaló Zumpano. La especialista agregó que incluso variedades como la lechuga iceberg (arrepollada) proporcionan agua, fibra y ácido fólico.

Las verduras de hoja verde aportan fibra, agua y nutrientes esenciales con un bajo contenido calórico, por lo que forman parte de una alimentación equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Prestar atención a la postura corporal

Mantener una postura adecuada ayuda a disminuir la tensión sobre los ligamentos y favorece la resistencia muscular, lo que puede traducirse en menos molestias, mayor equilibrio y menor fatiga. Travers recomendó utilizar recordatorios para sentarse correctamente hasta que esa conducta se vuelva automática.

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7. Realizar sustituciones saludables en la alimentación

En lugar de eliminar alimentos favoritos, Zumpano propuso reemplazar algunos ingredientes por alternativas de mayor valor nutricional.

Reemplazar algunos ingredientes por alternativas más nutritivas permite mejorar la calidad de la alimentación sin eliminar comidas habituales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las sugerencias incluyó elegir lácteos bajos en grasa, cereales integrales, aceites como el de oliva o palta en lugar de manteca, y fruta como endulzante natural en reemplazo del azúcar o los edulcorantes artificiales.

8. Practicar ejercicios de equilibrio

Mantenerse de pie sobre una sola pierna durante unos segundos constituye un ejercicio sencillo de entrenamiento neuromotor. Según Travers, esta práctica contribuye a mejorar el equilibrio, la agilidad y la movilidad, y puede realizarse durante actividades habituales, como cepillarse los dientes o esperar en una fila.

9. Cambiar las gaseosas dietéticas por agua con gas

Cleveland Clinic señaló que distintas investigaciones sugieren que el cerebro responde a los edulcorantes artificiales de forma similar a los alimentos dulces.

El agua mineral con gas, el café negro y el té sin azúcar aparecen entre las alternativas propuestas para reducir el consumo de gaseosas dietéticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las gaseosas dietéticas pueden aumentar el deseo de consumir alimentos ricos en calorías y aumentar el riesgo de subir de peso”, indicó Zumpano. Como alternativa, recomendó optar por agua mineral con gas, té sin azúcar, café negro o agua saborizada con frutas.

10. Dormir media hora más

El descanso adecuado influye sobre la salud física, mental y emocional. Cleveland Clinic recordó que muchas personas no alcanzan las siete a nueve horas de sueño recomendadas por noche.

Frente a esa situación, Travers y Zumpano aconsejaron intentar acostarse media hora antes o, cuando resulte posible, realizar una siesta de aproximadamente 30 minutos durante la primera parte del día. Según ambos especialistas, descansar lo suficiente también facilita sostener el resto de los hábitos saludables recomendados.