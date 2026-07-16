Salud

3 ejercicios simples para fortalecer los tobillos y sumar seguridad al movimiento

Especialistas en entrenamiento sugieren prácticas accesibles y breves que ayudan a optimizar la movilidad y reducir el riesgo de molestias, utilizando recursos fáciles de encontrar en casa

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Pierna de persona con zapatilla blanca y gris y banda de resistencia azul alrededor del tobillo, apoyada sobre un banco de madera, fondo celeste.
Fortalecer los tobillos mejora la movilidad y el equilibrio, dos funciones clave de esta articulación en cualquier rutina de entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al comenzar a ejercitarse, la mayoría de las personas prioriza el desarrollo de los músculos más visibles, como el abdomen, la espalda o los bíceps, y suele descuidar el trabajo específico de las articulaciones. De acuerdo con la revista GQ y el entrenador personal Jason Pak, este olvido puede afectar especialmente a los tobillos, una articulación clave para la movilidad y el equilibrio.

Ambos coinciden en que, aunque históricamente se ha prestado poca atención a esta zona, en los últimos años se ha normalizado la incorporación de ejercicios dirigidos a fortalecerla.

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El artículo señala que dejar de lado los tobillos limita el rendimiento en ejercicios de piernas e incrementa el riesgo de lesiones. Pak advierte que la rigidez en esta articulación puede impedir que las personas obtengan beneficios en movimientos básicos como las sentadillas. Por ello, fortalecer los tobillos debería integrarse en cualquier rutina de entrenamiento.

Tobillos
Jason Pak recomienda una prueba contra la pared para detectar rigidez en los tobillos y evaluar la movilidad del tobillo (Freepik)

Cómo detectar rigidez en los tobillos

El entrenador personal Jason Pak recomienda una prueba práctica para determinar si existe rigidez en los tobillos. Consiste en colocar el pie a una distancia de un puño de la pared e intentar tocarla con la rodilla, manteniendo el talón apoyado. Si la articulación no permite ese rango de movimiento, es señal de que está demasiado rígida. Este método proporciona una referencia para identificar la necesidad de trabajar la movilidad del tobillo.

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La rigidez detectada mediante esta prueba puede ser una causa de limitaciones en el desempeño de ejercicios básicos. Identificarla a tiempo permite tomar medidas para mejorar la flexibilidad y evitar molestias futuras. Según Pak, incorporar evaluaciones de este tipo favorece la toma de conciencia sobre el estado de las articulaciones y ayuda a ajustar el entrenamiento a las necesidades de cada persona.

1- Movilización con banda

El primer ejercicio sugerido por Jason Pak es la movilización con banda. Para realizarlo, se coloca un pie sobre un banco o cajón y la banda de resistencia alrededor del tobillo, fijando el otro extremo en un punto firme detrás. El movimiento consiste en adelantar la rodilla tanto como sea posible, manteniendo la tensión de la banda.

Se recomiendan 15 repeticiones para favorecer la movilidad progresiva del tobillo. Este ejercicio está diseñado para aumentar el rango de movimiento y puede integrarse en cualquier rutina. Solo requiere una banda de resistencia y un banco para su ejecución.

Un hombre ejercitándose en un gimnasio, con el pie izquierdo sobre un banco azul y una banda de resistencia azul atada al tobillo, el pie derecho en el suelo.
La movilización con banda busca aumentar la movilidad del tobillo y se realiza con 15 repeticiones para ampliar su rango de movimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

2- Elevación tibial contra la pared

El segundo ejercicio propuesto es la elevación tibial contra la pared. Apoyando la espalda en la estructura y dejando un pequeño espacio entre los talones y la superficie, se elevan los dedos de los pies al máximo. Este movimiento fortalece los músculos de la zona del tobillo y mejora el equilibrio.

La indicación es realizar 10 repeticiones por serie para contribuir a la estabilidad general de la pierna. Incluir este ejercicio fortalece la parte frontal de la pierna y favorece la estabilidad para otras actividades físicas.

Mujer en camiseta gris y leggings negros apoyada en pared de ladrillos haciendo sentadilla. Patio de losas, muebles de madera, plantas.
La elevación tibial contra la pared fortalece la zona del tobillo, mejora el equilibrio y aporta estabilidad general a la pierna (Imagen Ilustrativa Infobae)

3- Sentadillas con énfasis en movilidad del tobillo

El tercer ejercicio recomendado consiste en modificar la técnica habitual de la sentadilla para enfocarse en la movilidad del tobillo. Durante la ejecución, se deben llevar las rodillas hacia adelante tanto como sea posible, incluso si esto implica reducir el peso habitual. Así se trabaja la flexibilidad y la fortaleza de la articulación de forma específica.

El objetivo de esta variante es maximizar el rango de movimiento y preparar los tobillos para afrontar ejercicios de mayor carga sin riesgo de lesión. Esta adaptación puede integrarse en las rutinas habituales de tren inferior y es adecuada tanto para principiantes como para quienes buscan perfeccionar su movilidad.

Una mujer hace ejercicio en el interior de una casa, viste ropa deportiva oscura, tiene el cabello recogido. Se observan ventanales y un sofá.
La sentadilla con énfasis en la movilidad del tobillo adapta la técnica para llevar las rodillas hacia adelante y trabajar la articulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios adicionales de trabajar los tobillos

Dedicar tiempo a fortalecer los tobillos, como propone Jason Pak, tiene efectos que trascienden la rutina de ejercicios. Una articulación móvil y estable proporciona mayor seguridad al caminar, correr o saltar, y contribuye a prevenir torceduras y caídas.

Además, mantener tobillos fuertes facilita la adaptación a superficies irregulares y favorece la alineación del cuerpo en actividades diarias. Este trabajo específico puede traducirse en una mayor confianza y autonomía durante distintas etapas de la vida.

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