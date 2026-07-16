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Irak impuso nuevas sanciones a personas y entidades vinculadas a las redes de financiación de Hezbollah

El texto, difundido por el Fondo Iraquí para el Desarrollo Externo y publicado por medios locales, instó a entidades financieras a castigar circuitos de fondos ligados al grupo terrorista

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Irak impuso nuevas sanciones a individuos y entidades vinculadas a las redes de financiación de Hezbollah (Europa Press)
Irak impuso nuevas sanciones a individuos y entidades vinculadas a las redes de financiación de Hezbollah (Europa Press)

El Ministerio de Finanzas de Irak emitió una directiva interna que instruyó a los bancos e instituciones financieras a imponer sanciones a redes de financiación del Estado Islámico y a personas y entidades vinculadas al grupo terrorista Hezbollah, en base a decisiones previas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El documento, difundido por el Fondo Iraquí para el Desarrollo Externo y filtrado este miércoles por la prensa local, señala que la medida contra las redes de la milicia chiíta se fundamenta en una orden ejecutiva estadounidense que prohíbe transacciones y congela activos financieros de personas o grupos asociados al terrorismo.

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La directiva también alude a una resolución de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense, que sancionó recientemente a tres personas y seis entidades en Europa, Medio Oriente y África Occidental por facilitar transferencias de fondos al Estado Islámico.

La filtración ocurre un día después de la reunión en Washington entre el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, y el presidente estadounidense, Donald Trump, quien reiteró sus críticas a Irak por la supuesta inacción ante las operaciones financieras de Hezbollah que eluden las sanciones impuestas por Estados Unidos.

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Varias personas, entre ellas simpatizantes de Hezbollah, se reúnen para rendir homenaje al difunto líder supremo de Irán, Ali Khamenei, el 8 de julio de 2026 (REUTERS/Mohamed Azakir)
Varias personas, entre ellas simpatizantes de Hezbollah, se reúnen para rendir homenaje al difunto líder supremo de Irán, Ali Khamenei, el 8 de julio de 2026 (REUTERS/Mohamed Azakir)

Desde Washington, la administración Trump reportó que Estados Unidos retirará todas sus fuerzas militares de Irak antes del 30 de septiembre, según confirmaron funcionarios estadounidenses e iraquíes, lo cual pondrá fin a una presencia militar que se extendió por 23 años desde la operación de 2003 contra Saddam Hussein.

En los últimos años, la misión estadounidense se limitaba principalmente a operaciones de asesoramiento y apoyo en la lucha contra el Estado Islámico. El anuncio se realizó durante la reunión en la Casa Blanca entre Trump y Ali al-Zaidi.

No creemos que necesitemos el Ejército allí nunca más”, afirmó Trump. “La relación es mucho más amplia y ya no necesitamos a los militares. Estamos allí para ayudarlos. Estamos allí para protegerlos si es necesario. Pero no creemos que eso vaya a ser necesario”, agregó el mandatario estadounidense.

Ali al-Zaidi, a través de un intérprete, confirmó el cronograma acordado. “Las fuerzas estadounidenses estarán fuera de Irak para el 30 de septiembre, mientras que las empresas estadounidenses estarán dentro de Irak”, declaró el jefe del Gobierno iraquí.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, durante una reunión bilateral celebrada en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C. (EE. UU.), el 14 de julio de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, durante una reunión bilateral celebrada en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C. (EE. UU.), el 14 de julio de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

El Pentágono ratificó el compromiso asumido en 2024, bajo la administración de Joe Biden, para poner fin a la misión militar estadounidense contra los combatientes del Estado Islámico. Desde ese momento, parte de los efectivos ya abandonó territorio iraquí.

En los últimos años, Washington transfirió progresivamente la responsabilidad de combatir al Estado Islámico a las fuerzas de seguridad iraquíes, que recibieron entrenamiento y asistencia. Paralelamente, las tropas estadounidenses redujeron su despliegue, abandonaron varias posiciones y concentraron a sus efectivos en menos bases.

(Con información de Europa Press)

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