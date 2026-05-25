Cinco minutos más de deporte, diez minutos de sueño extra y un poco más de verdura: un estudio confirma las claves para prevenir los infartos

Una mujer cortando varias verduras (Magnific)

Prevenir las enfermedades cardiovasculares podría ser mucho más fácil de lo que se pensaba. Ni tres horas de ejercicio diarias ni llevar una dieta estricta: un estudio ha descubierto que dormir 10 minutos más al día, hacer 5 minutos más de actividad física y un poco más de verdura a tus platos se asocia con un 10 % menos de riesgo cardiovascular.

Un equipo de investigadores acaba de publicar en la European Journal of Preventive Cardiology un estudio que analiza los hábitos de vida de más de 57.000 personas y que llega a la conclusión de que no son necesarios grandes cambios para proteger la salud cardiovascular. Con pequeñas mejoras simultáneas y coordinadas en tres pilares del estilo de vida (sueño, actividad física y nutrición) para lograr una sensible reducción del riesgo cardiovascular.

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Hasta ahora, la investigación solía analizar estos comportamientos por separado, sin tener en cuenta su naturaleza interdependiente en la vida diaria. Este nuevo enfoque rompe ese molde y demuestra que es la suma de pequeñas modificaciones en todas las áreas, más que grandes sacrificios en una sola, la que puede marcar una diferencia real y medible en la salud del corazón.

Se observó que cuando las personas aumentaban apenas 11 minutos al día de tiempo de sueño, añadían 4,5 minutos diarios de actividad física moderada y mejoraban su alimentación añadiendo un cuarto de taza extra de verduras, su riesgo de experimentar un evento cardiovascular grave (como infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular) bajaba en torno a un 10 %. Cabe destacar que intentos mucho mayores y aislados en una sola de estas áreas, como aumentar solo el sueño o solo la actividad física, requerían cambios mucho más drásticos para conseguir la misma reducción del riesgo.

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Esta conclusión ofrece una alternativa más alcanzable y menos abrumadora para la población general, para la que los grandes cambios suelen sentirse inabordables, generando frustración o abandono precoz de los esfuerzos. En contraste, realizar pequeñas modificaciones coordinadas es mucho más realista y sostenible.

La hipertensión arterial y la amenaza a la salud cardiovascular

Pequeños hábitos diarios para proteger el corazón

Además, el estudio descubrió que no hay “sinergia” estricta entre los tres factores, es decir, cada uno suma y contribuye algo al beneficio general, pero no es necesario que uno compense la falta de otro. De hecho, el beneficio se obtiene básicamente de sumar pequeñas mejorías en cada aspecto, subrayando la eficacia de los microcambios integrados.

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El aporte de este trabajo es doble. Por un lado, deja claro que la prevención cardiovascular puede volverse mucho más tangible; no es necesario dormir una hora más cada noche o hacerse atleta. Por otro, refuerza la idea de la interdependencia de las conductas: mejorar ligeramente el sueño puede ayudar a tener más energía para moverse unos minutos extra, y ambos a tomar decisiones alimentarias más saludables, creando un círculo virtuoso.

Según los autores, esta visión genera oportunidades para políticas y campañas de salud pública más efectivas y adaptadas, centradas en cambios pequeños, realistas y sugestivos para el público. En vez de abrumar a la población con exigencias elevadas y difíciles de mantener, es posible promover la suma de microcambios diarios, que, mantenidos a largo plazo, pueden traducirse en una impronta sustancial en la incidencia de infartos, ACV e insuficiencia cardíaca.

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