“Los inmortales, “La cabeza de Dios” y “Messi contra el mundo”: las portadas de los principales diarios del planeta tras la remontada de Argentina ante Inglaterra

Los diarios del mundo reflejan la victoria de Argentina ante Inglaterra en las semfiinales del Mundial 2026 (AP Photo/Mike Stewart)

La victoria de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 generó un impacto inmediato en los principales diarios del mundo, que retrataron la hazaña en sus portadas con titulares y enfoques tan diversos como el propio recorrido del equipo de Lionel Messi. En un partido disputado en Atlanta, el seleccionado sudamericano revirtió un marcador adverso en los últimos minutos y se aseguró un lugar en la final frente a España. El eco de esa remontada, y el papel fundamental del capitán argentino, dominaron la cobertura global.

The Herald Sport de Escocia eligió sintetizar el golpe para el fútbol inglés con el titular “Golpe bajo”, subrayando que la Argentina de Messi completa su remontada y acaba con el sueño de Inglaterra en el Mundial. La publicación destacó el desenlace dramático y el impacto emocional para los británicos, que aspiraban alcanzar una final luego de seis décadas.

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La prensa francesa reservó un lugar de privilegio a la resiliencia de la selección sudamericana. L’Equipe tituló: “Los inmortales”, resaltando que Argentina logró salir de otra situación difícil para disputar su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo. “A pesar de ir en desventaja a cinco minutos del final del tiempo reglamentario, la selección argentina logró salir de otra situación difícil para disputar su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo. El domingo defenderá su título frente a España”, añadieron.

En la misma línea, Le Figaro Sport subrayó el peso de la experiencia y el liderazgo de Lionel Messi: “Copa del Mundo 2026: impulsada por su eterno Messi, Argentina derrota a Inglaterra y se enfrentará a España en la final”.

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Desde Estados Unidos, el impacto de la victoria argentina también ocupó las primeras planas. The Washington Post Sports eligió una frase evocadora: “Como si nunca se hubieran ido”, en referencia a la continuidad de Argentina como protagonista del fútbol mundial. Por su parte, el New York Post Sports apeló al recuerdo histórico con el título “¡La cabeza de Dios! Argentina vuelve a romperles el corazón a los ingleses. Esta vez, usando la cabeza”. El matutino neoyorquino vinculó la victoria actual con el pasado, incorporando la mítica jugada de Diego Maradona en el Mundial de México 1986.

La prensa española dedicó sus portadas a una final con tintes históricos. Marca definió el cruce como “La final más bonita del mundo”, resaltando el duelo entre el campeón de Europa y el campeón mundial. El diario recapituló: “Gordon adelanta a Inglaterra, pero Enzo y Lautaro le dan vuelta. Messi, dos asistencias, buscará su segunda estrella… como España”. As sintetizó el dramatismo: “Finalissima. Argentina siempre tiene una vida extra: enésima remontada de coraje para citarse, al fin, con España en Nueva York”. La publicación remarcó que Inglaterra retrocedió tras el gol de Gordon y que la combinación entre Enzo Fernández y Lautaro Martínez, con dos asistencias de Messi, cambió el destino del partido.

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Mundo Deportivo optó por el titular “Final Brutal”, y puntualizó la influencia de Messi en la remontada: “Messi lideró otra remontada albiceleste al límite y Argentina defenderá su corona ante España en un duelo monumental”. En un tono similar, Sport calificó la final como “¡De locos!”, y sostuvo que “Argentina jugará la final del Mundial contra España tras remontar otro partido que tenía perdido”. El catalán L’esportiu destacó que “Argentina aprovecha las debilidades de Inglaterra con otra remontada mágica en los últimos minutos, con dos asistencias de Messi (1-2)”. El medio recordó el pasado de Messi en el Barcelona y anticipó una final atractiva frente a España.

En Italia, la cobertura se centró en el dramatismo del cierre y la influencia de los futbolistas del calcio. La Gazzetta dello Sport tituló: “Lautaro de Dios”, también rememorando la gesta histórica de Maradona ante los ingleses hace 40 años. “Argentina jugará la final el domingo contra España. Una remontada increíble también contra Inglaterra: dos asistencias de Messi y el gol decisivo del jugador del Inter (2-1), quien luego rompió a llorar”, añadieron.

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Corriere dello Sport también evocó la gesta de 1986: “40 años después de la ‘Mano de Dios’, Inglaterra cae por 2-1: el jugador del Inter decide el partido en el minuto 92. Fue un cabezazo de ‘El Toro’. Asistencia de Messi y gol de Lautaro. Argentina a la final contra España”.

Il Mattino Sport subrayó la comparación entre Messi y Maradona: “Messi como Diego, Argentina en la final. Espectacular remontada del equipo de Scaloni (2-1) con el gol decisivo de Lautaro, del Inter. Tuchel ya está en la mira: tras el gol de Gordon, su Inglaterra es irreconocible”. Il Messaggero Sport definió la noche como “Messi y Argentina, una noche legendaria”, y puntualizó la secuencia de los goles: “Inglaterra se adelantó con un gol de Gordon al inicio de la segunda parte, pero ‘La Pulga’ llevó a la Albiceleste a la remontada: goles de Fernández en el 85 y de Lautaro en el 92. Esta noche, final contra España”.

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En Nigeria, Punch Sports Extra describió el contraste emocional: “¡La alegría de Messi, el dolor de los Leones! La leyenda argentina rompe los corazones de los ingleses mientras los campeones se clasifican para la final contra España”.

La prensa mexicana también reflejó la carga emocional del partido. Esto tituló: “Messi contra el mundo. El astro argentino responde en la cancha al repudio generalizado contra la albiceleste y con dos asistencias lidera la voltereta ante Inglaterra, a la que reclaman con una manta la propiedad de las Malvinas; España, favorita, en las casas de apuesta para la final”.

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Gulf Times Sports de Qatar sintetizó: “Argentina rompe el corazón de Inglaterra con una remontada de último momento y llega a la final”. Desde Países Bajos, AD Sportwereled remarcó el labor de Messi: “Messi, protagonista: gracias a Lionel Messi, Argentina venció a Inglaterra”.

En Inglaterra, el tono fue de desazón y orgullo. Daily Express habló de “la agonía de una espera interminable”, describiendo la “desesperación tras el fin de los sueños de Inglaterra de repetir la victoria de 1966”. Daily Mirror optó por la frase “Agonía en el Mundial para los Tres Leones” y aseguró que “Inglaterra no pudo mantener la ventaja y su sueño terminó en lágrimas”. Daily Star ilustró la portada con una foto de Harry Kane junto a Messi y el titular “Inglaterra deja escapar la victoria en el último momento. Derrotados por Messi”, haciendo un juego de palabras con el apellido del capitán inglés. The Guardian fue directo: “Cambio y fuera. Desilusión: Argentina anotó dos goles en los últimos minutos y acabó con el sueño de Inglaterra en el Mundial”.

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LAS TAPAS DEL MUNDO, SOBRE LA VICTORIA DE ARGENTINA ANTE INGLATERRA:

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