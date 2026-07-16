Salud

Qué es la dieta Dukan y por qué los expertos advierten sobre sus riesgos

El método vuelve a instalarse como una vía de descenso rápido de peso, con reglas estrictas y un menú acotado en sus primeras etapas. Quiénes deberían evitarla, según expertos de Cleveland Clinic

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Silueta humana con esófago, estómago e intestinos visibles, flanqueada por pollo asado, pescado, huevos, tofu, pan, frutas y cereales.
La dieta Dukan propone un plan alto en proteínas y bajo en carbohidratos para bajar de peso con cuatro fases (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre promesas de descenso rápido y planes “con método”, la dieta Dukan reapareció como una alternativa para bajar kilos y reducir la posibilidad de recuperarlos. Su propuesta combina proteínas magras, una reducción marcada de carbohidratos y un esquema de cuatro etapas con reglas estrictas al comienzo. Pero el enfoque no está exento de advertencias: la Cleveland Clinic remarcó que puede resultar demasiado restrictivo y que implica riesgos y efectos adversos en determinados perfiles.

El método, creado por el médico francés Pierre Dukan, propone adelgazar y reducir la posibilidad de recuperar peso a partir de un plan alto en proteínas y bajo en carbohidratos, con restricciones marcadas al inicio y una reintroducción gradual de alimentos.

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El esquema se organiza en ataque, crucero, consolidación y estabilización. Según el centro médico, busca favorecer la pérdida de peso con proteínas magras y menos carbohidratos y grasas, aunque también puede acarrear estreñimiento, carencias nutricionales y riesgos para personas con enfermedad renal, diabetes o hipertensión.

Infografía de la dieta Dukan con texto, una persona en balanza, un plato de carnes y pescados, y seis iconos ilustrativos.
La dieta Dukan se organiza en ataque, crucero, consolidación y estabilización, con restricciones fuertes al inicio y reintroducción gradual de alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dietista titulada Beth Czerwony de Cleveland Clinic explicó que la lógica del plan se apoya en el efecto saciante de las proteínas. “La idea es que la proteína ayuda a que te sientas lleno mientras reduce tu ingesta total de calorías, pero la dieta también es muy restrictiva, especialmente al principio”, señaló.

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Cómo funciona la dieta Dukan

La fase de ataque concentra casi toda la alimentación en proteínas magras e incorpora 1,5 cucharadas diarias de salvado de avena y agua. También exige una caminata diaria de 20 minutos y suele durar de dos días a una semana.

La fase de crucero reintroduce algunas verduras sin almidón, aunque la proteína se mantiene como eje del plan. En esta etapa se alternan días de solo proteína con otros de proteína y verduras; el consumo de salvado de avena sube a dos cucharadas y la caminata diaria pasa a 30 minutos.

En la fase de consolidación se incorporan ciertas frutas, quesos y pan integral, además de dos comidas de celebración por semana. Los jueves quedan reservados otra vez para proteína magra y salvado de avena, con caminatas de 25 minutos y 2,5 cucharadas diarias de ese alimento.

Balanza con un platillo de pollo, huevos, pescado, tofu, lentejas; el otro con manzanas, bayas, brócoli, espinacas, avena, quinua.
La dieta Dukan permite carnes magras, pescado, huevos, lácteos bajos en grasa y tofu, pero limita pan, pasta, arroz, patatas, cereales y muchas frutas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La duración de esa tercera etapa depende del peso perdido durante la fase de crucero. Cleveland Clinic la fija en cinco días por medio kilo perdido.

La fase de estabilización permite comer libremente, aunque mantiene tres reglas fijas. Una obliga a reservar un día estable de cada semana para consumir solo proteínas magras, otra exige tres cucharadas diarias de salvado de avena y la tercera pide usar las escaleras en lugar del ascensor siempre que sea posible, además de continuar con la actividad física ya incorporada.

Qué se puede comer y qué limita el plan

Entre los alimentos permitidos figuran carne magra de res, aves sin piel, pescado, mariscos, huevos, lácteos desnatados o bajos en grasa, tofu y algunas proteínas vegetales. También aparecen las verduras sin almidón en las fases posteriores y el salvado de avena como elemento constante.

La lista de restricciones incluye pan, pasta, arroz, patatas, la mayoría de los cereales y muchas frutas, sobre todo al inicio. También quedan fuera los alimentos y bebidas azucarados, además de los postres y los productos de panadería.

Una mujer con ropa deportiva camina por un camino asfaltado en un parque, árboles, césped verde y luz cálida del sol en el fondo.
La fase de ataque de la dieta Dukan se basa en proteínas magras, salvado de avena, agua y una caminata diaria de 20 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese recorte de alimentos ricos en carbohidratos puede complicar la planificación de las comidas, en especial en las primeras fases. Según el centro médico, la limitación reduce opciones cotidianas y dificulta construir una dieta variada.

Beneficios, riesgos y dudas sobre su sostenibilidad

Entre los posibles puntos a favor, la dieta ofrece una estructura y puede ayudar a algunas personas a sentirse saciadas con alimentos ricos en proteínas. Además, al reducir productos muy procesados, puede disminuir la ingesta total de calorías.

“Cualquier dieta que te ayude a comer menos calorías en total puede llevar a una pérdida de peso inicial”, afirmó Czerwony, en declaraciones recogidas por Cleveland Clinic. Esa es una de las razones por las que algunas personas registraron resultados a corto plazo.

Una mujer con bata de laboratorio muestra un plan de comidas en una tableta a un hombre. La mesa tiene garbanzos, lentejas, frutas, plantas y una tetera.
Expertos de Cleveland Clinic advirtieron que la dieta Dukan puede causar estreñimiento, carencias nutricionales y riesgos en personas con enfermedad renal, diabetes o hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dudas aparecieron con la misma rapidez que las promesas. “Cuando se restringen grupos enteros de alimentos, es más difícil conseguir el equilibrio de nutrientes que tu cuerpo necesita”, advirtió Czerwony, según Cleveland Clinic. El seguimiento estricto durante largos periodos también puede favorecer carencias nutricionales y dificultar el mantenimiento del peso perdido.

La institución añade una advertencia para personas con enfermedad renal, diabetes o hipertensión. En esos casos, la dieta podría resultar peligrosa.

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