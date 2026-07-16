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Sube la temperatura, pero vuelven las lluvias y las ráfagas de viento: qué dice el pronóstico para el AMBA

El SMN indicó también que la Ciudad de Buenos Aires y alrededores contarán con máximas primaverales y con cielo cubierto

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Las calles de Buenos Aires durante el partido de Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco
El SMN indicó día nublado y con temperaturas calurosas para hoy (RS Fotos)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) un cambio en las condiciones climáticas, con un marcado ascenso de las temperaturas y con ráfagas de viento hacia el final de la jornada.

A su vez, se esperan lluvias, descenso de temperatura y ráfagas de viento entre el viernes y el fin de semana. El reporte emitido por el SMN destaca que la inestabilidad se prolongará durante varios días, modificando el panorama en la región.

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Según el parte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, este jueves se espera una jornada con nubosidad variable y temperaturas que oscilarán entre 17°C y 20°C. La probabilidad de precipitaciones para hoy se mantiene baja, entre 0 y 10 por ciento, mientras que los vientos soplarán del sur con ráfagas que pueden alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Para el viernes, el SMN indica un incremento de la inestabilidad: la temperatura máxima ascenderá a 23°C y la mínima se ubicará en 17°C. Se prevén lluvias aisladas por la tarde y tormentas, con una probabilidad de precipitación que llega hasta el 70 por ciento. Las ráfagas de viento continuarán en el rango de 42 a 50 km/h, siempre desde el sur.

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Pronóstico del tiempo con fechas, temperaturas, probabilidad de lluvia, viento y ráfagas para Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El pronóstico meteorológico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detalla la probabilidad de precipitaciones, las temperaturas y la dirección del viento para siete días.

El sábado continuará la tendencia de precipitaciones. El informe meteorológico prevé una máxima de 18°C y una mínima de 14°C, con lluvias presentes durante la mayor parte del día y una probabilidad de hasta el 70 por ciento.

El domingo se perfila con un descenso marcado de la temperatura: la máxima será de 14°C y la mínima de 10°C. Las lluvias se retirarán gradualmente y el cielo permanecerá mayormente nublado.

Durante el inicio de la próxima semana, el pronóstico del SMN muestra estabilidad en las condiciones meteorológicas. El lunes y el martes se esperan máximas de 13°C y 14°C respectivamente, con mínimas que rondarán los 9°C y 10°C. El viento soplará del sur y el cielo se mantendrá nublado, sin probabilidad de precipitaciones.

Se recomienda a la población del AMBA tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias intensas y ráfagas de viento, especialmente a partir del viernes.

En la provincia de Buenos Aires, se registran lluvias en el este, mientras que a la noche las precipitaciones se trasladarán hacia el oeste. Para mañana, la inestabilidad será aún mayor, con el desarrollo de lluvias en todo el territorio bonaerense.

Hacia el fin de semana, el panorama mejorará de a poco: las lluvias continuarán, pero con menor fuerza el sábado. Mientras que el domingo la nubosidad será variada, pero sin precipitaciones.

Las alertas en el resto del país

Un mapa de Argentina coloreado con verde, amarillo y naranja, junto a botones de zoom, iconos de clima y fechas, con la emisión del 16/07/2026
Las distintas alertas en el resto del país

Por otro lado, el SMN indicó que rige alerta amarilla por lluvias en el oeste de Neuquén, Río Negro y Chubut, como también en el sureste chubutense y en el norte costero de Santa Cruz. Mantenerse a resguardo, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico ante el ingreso de agua en el hogar son varias de las acciones oficiales.

Por nevadas, el área cordillerana entre La Rioja y San Juan está bajo alerta amarilla, mientras que, desde San Juan hasta Neuquén asciende a naranja. Por lo cual se recomienda:

  • Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  • Salí solo si es imprescindible.
  • Circulá solo con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Lleva siempre una pala.
  • Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve. Retirá la nieve acumulada.
  • Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.
  • Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos, agua potable para al menos tres días y carga en el celular. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.
  • Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.
  • Comparte estas recomendaciones con tu familia: asegurate de que toda la familia sepa qué hacer en caso de emergencia.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Por fuertes vientos, las provincias afectadas son Neuquén, Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, La Rioja y Catamarca. En estas dos últimas, al oeste asciende a naranja. A su vez, por viento Zonda, Jujuy, San Juan y Mendoza cuentan con alerta amarilla, en tanto que en Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y en un sector de San Juan rige alerta naranja. Las acciones recomendables ante este panorama son:

  • Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  • Salí solo si es necesario.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Evitá conducir si la visibilidad está reducida.
  • Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.
  • No enciendas fuego.
  • Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
Mapa del sur de Argentina con ciudades como Rawson, zonas coloreadas en verde y amarillo, y texto de alerta por frío extremo con fecha
Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional argentino indica una alerta SAT por temperaturas extremas de frío en Santa Cruz

El SMN también señaló que gran parte del territorio de Santa Cruz, está bajo alerta amarilla por temperaturas frías extremas. Estas pueden ser peligrosas, “sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”. Para enfrentar este panorama, se pide:

  • Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
  • Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
  • Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
  • Evitá los cambios bruscos de temperatura.
  • Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
  • Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
  • Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
  • No fumes en ambientes cerrados.
  • Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

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