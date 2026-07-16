Qué es la dieta Dukan, cómo funciona y cuáles son sus posibles riesgos para la salud

La dieta Dukan se popularizó por su propuesta de alto consumo de proteínas y fuerte restricción de carbohidratos para bajar de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, distintas estrategias alimentarias se popularizaron con la promesa de lograr una reducción de peso rápida y sostenida.

Entre ellas, la dieta Dukan ganó reconocimiento por su propuesta basada en un alto consumo de proteínas y una fuerte limitación de los carbohidratos, con un esquema dividido en etapas que busca modificar progresivamente la alimentación.

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Creada por el médico francés Pierre Dukan, esta modalidad plantea un recorrido de cuatro fases en las que se incorporan diferentes grupos de alimentos de manera gradual.

Pierre Dukan diseñó la dieta Dukan en cuatro fases que incorporan alimentos de manera gradual y buscan modificar la alimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los defensores de esta dieta destacan la capacidad de las proteínas para aumentar la sensación de saciedad y favorecer un menor consumo calórico, aunque especialistas advirtieron que sus restricciones pueden dificultar su mantenimiento en el tiempo.

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La nutricionista Beth Czerwony de Cleveland Clinic, explicó cómo funciona este plan, qué productos forman parte de su estructura y cuáles son los principales puntos de preocupación vinculados con su seguimiento prolongado.

Un método dividido en cuatro etapas

La dieta Dukan se caracteriza por priorizar las proteínas magras y reducir el aporte de carbohidratos y grasas. Su estructura está organizada en cuatro fases, cada una con objetivos específicos y diferentes niveles de restricción.

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La primera etapa, denominada fase de ataque, concentra la alimentación casi exclusivamente en proteínas magras. Durante este período también se incluye el consumo diario de salvado de avena y agua, junto con caminatas de 20 minutos. Según la experta citada por Cleveland Clinic, esta instancia puede extenderse entre dos días y una semana.

La fase de ataque de la dieta Dukan se basa casi solo en proteínas magras, salvado de avena, agua y caminatas de 20 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego continúa la fase de crucero, en la que se incorporan algunas verduras, aunque las proteínas continúan ocupando un lugar central.

En esta parte del proceso se alternan jornadas de consumo exclusivo de proteínas con otras que combinan proteínas y vegetales. Además, aumenta la cantidad diaria de salvado de avena y la actividad física recomendada pasa a caminatas de 30 minutos.

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La tercera etapa, conocida como fase de consolidación, permite sumar alimentos que habían sido restringidos, como determinadas frutas, quesos y pan integral. También contempla dos comidas especiales por semana. Durante esta fase, se mantiene un día dedicado únicamente a proteínas magras y se continúa con el consumo de salvado de avena.

La fase de crucero de la dieta Dukan suma verduras sin almidón, alterna días de proteínas con jornadas de proteínas y vegetales y eleva la caminata a 30 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, la fase de estabilización propone una alimentación más flexible, aunque conserva tres reglas principales: reservar un día fijo de la semana para proteínas magras, consumir tres cucharadas diarias de salvado de avena y priorizar el uso de escaleras junto con la actividad física habitual.

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“Las dos primeras fases están diseñadas para la pérdida de peso, mientras que las dos últimas tienen como objetivo ayudar a prevenir la recuperación del peso perdido”, explicó Czerwony.

Qué alimentos permite y cuáles limita

Dentro de los productos incluidos en este plan aparecen alimentos ricos en proteínas como carne magra, aves sin piel, pescados, mariscos y huevos. También se contemplan lácteos bajos en grasa o sin grasa, tofu y algunas fuentes de proteínas vegetales.

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A medida que avanzan las fases, pueden incorporarse verduras sin almidón, mientras que el salvado de avena ocupa un lugar constante dentro de la propuesta alimentaria.

La dieta Dukan permite carne magra, aves sin piel, pescados, mariscos, huevos, lácteos bajos en grasa y tofu, y limita pan, pastas, arroz, papas, frutas y productos azucarados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los alimentos restringidos figuran el pan, las pastas, el arroz, las papas, la mayoría de los granos, muchas frutas, especialmente en las primeras etapas, y productos con alto contenido de azúcar, como postres y alimentos horneados.

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La reducción de numerosos alimentos ricos en carbohidratos puede convertir la planificación de las comidas en una tarea compleja, especialmente durante los primeros períodos del programa.

Beneficios señalados y principales riesgos

Entre los aspectos valorados por algunas personas que siguen la dieta Dukan se encuentra la existencia de un esquema organizado y la presencia de alimentos ricos en proteínas, que pueden contribuir a generar saciedad.

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Además, reducir productos ultraprocesados puede disminuir la cantidad total de calorías consumidas. “Cualquier dieta que te ayude a consumir menos calorías en general puede provocar una pérdida de peso inicial”, señaló Czerwony.

Beth Czerwony, de Cleveland Clinic, advirtió que la dieta Dukan puede generar pérdida de peso inicial, pero sus restricciones, el bajo consumo de fibra y la falta de equilibrio nutricional complican su mantenimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la especialista también detalló posibles dificultades asociadas con este método. Entre ellas se encuentran las reglas alimentarias restrictivas, el bajo consumo de fibra y la limitada incorporación de alimentos como frutas y cereales integrales, fuentes importantes de nutrientes.

La reducción de fibra puede favorecer problemas como el estreñimiento, mientras que mantener el plan durante períodos prolongados podría aumentar el riesgo de deficiencias nutricionales si no se logra una alimentación equilibrada.

“Cuando se restringen grupos de alimentos enteros, es más difícil obtener el equilibrio de nutrientes que el cuerpo necesita”, afirmó la nutricionista de Cleveland Clinic.

Una estrategia que no es adecuada para todas las personas

Según la especialista, la dieta Dukan puede ayudar a algunas personas a perder peso en el corto plazo, aunque existen dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo. Además, podría representar un riesgo para quienes presentan determinadas condiciones médicas, como enfermedad renal, diabetes o hipertensión.

La especialista señaló que la dieta Dukan no es adecuada para todas las personas y puede implicar riesgos en casos de enfermedad renal, diabetes o hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Czerwony recomendó priorizar hábitos alimentarios que puedan mantenerse con el paso del tiempo, con una combinación de proteínas magras, frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables.

“Si una dieta resulta demasiado restrictiva para seguirla a largo plazo, probablemente no sea la más adecuada”, expresó. También destacó que “el plan de alimentación más eficaz es aquel que es equilibrado, realista y fácil de seguir a largo plazo”.