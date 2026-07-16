“Me abrió la mente”: la lección de dinero que forjó a Michael Phelps, el nadador más exitoso de la historia

El campeón olímpico contó en el podcast Richer Lives que su madre le dejó usar entre 20.000 y 25.000 dólares solo cuando superaba marcas globales - REUTERS/Tingshu Wang

La historia de Michael Phelps no solo se define por sus logros en la piscina, sino también por la disciplina que aplicó fuera de ella. El estadounidense, considerado el deportista olímpico con más medallas de oro de todos los tiempos, relató durante una entrevista en el programa de podcast financiero Richer Lives cómo un trato con su madre marcó los primeros años de su carrera profesional. El exnadador recordó que, siendo apenas un adolescente, empezó a recibir ingresos significativos por sus patrocinios, lo que llevó a su madre a establecer una estricta norma para gestionar esos recursos.

Según contó, su madre le permitió gastar USD 25.000 únicamente tras batir un récord mundial. La intención era clara: evitar que el joven perdiera la perspectiva ante la repentina abundancia y enseñarle el valor del dinero. Esta anécdota, compartida durante la conversación con el ciclo especializado en finanzas y deporte, ilustra una faceta poco conocida del campeón olímpico.

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Un pacto familiar para controlar el éxito

El nadador recordó que el acuerdo familiar se repetía cada vez que batía una marca global, y terminó ocurriendo 39 veces en su carrera - REUTERS/Michael Dalder

Al convertirse en profesional a los 15 años, Phelps comenzó a recibir contratos de patrocinio que representaban sumas inesperadas para su entorno. Su madre, Deborah Sue Phelps, diseñó un mecanismo de incentivos: solo podía gastar una cantidad considerable, de entre USD 20.000 y 25.000, cada vez que rompía un récord mundial. “Mi madre me dijo: ‘Cada vez que rompas un récord del mundo, podrás gastar 20.000 o 25.000 dólares’”, relató el propio deportista durante la entrevista en Richer Lives.

El sistema buscaba evitar el derroche y fomentar la responsabilidad. Lo que ninguno de los dos previó fue la cantidad de veces que esa cláusula se activaría: Phelps estableció 39 récords mundiales a lo largo de su trayectoria. El propio nadador reconoció que en sus primeras compras optó por videojuegos y consolas, aunque más adelante adquirió un Cadillac Escalade al cumplir 16 años.

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La anécdota refleja una dinámica familiar tan estricta como flexible. Cuando el exatleta comenzó a batir récords estadounidenses con frecuencia, su madre modificó el acuerdo para mantener el control sobre los gastos. Durante la charla, el deportista detalló que, pese a las tentaciones y los ingresos crecientes, mantuvo la conciencia sobre la necesidad de administrar su fortuna.

Educación financiera desde la adolescencia

El estadounidense explicó que aquella regla lo llevó a pensar en ahorro e inversiones, y que desde los 15 años trabaja con el mismo asesor para planificar su dinero (Reuters)

El propio Michael reconoció que la lección de su madre influyó en su visión sobre el dinero y la carrera profesional. “Creo que, gracias a que mi madre me enseñó el enfoque basado en incentivos para batir el récord mundial, empecé a pensar: ‘¿Qué más puedo hacer con mi dinero? ¿Lo voy a invertir? ¿Invertir en acciones?’”, explicó.

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El exnadador afirmó que el dinero no fue su principal motivación, sino una consecuencia de los resultados deportivos. Subrayó la importancia del asesoramiento financiero temprano y contó que, desde los 15 años, trabaja con el mismo asesor, quien le ayudó a desarrollar hábitos de ahorro y planificación a largo plazo. “Realmente me abrió la mente a una forma diferente de pensar sobre mi carrera, no solo como nadador, sino como profesión”, enfatizó en el programa.

La gestión responsable del dinero se convirtió en un pilar de su crecimiento personal y profesional. Según lo relatado durante la entrevista, la influencia materna y el entorno familiar permitieron que el deportista estableciera límites claros en el uso de sus recursos, algo inusual entre jóvenes que, de un momento a otro, acceden a grandes sumas de dinero.

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El legado fuera de la piscina

El ex nadador detalló que el pacto con su madre evitó que perdiera la perspectiva con los patrocinios (@mamaphelpsh20)

La disciplina financiera aprendida en la adolescencia lo acompañó durante toda su carrera. Luego de conquistar ocho medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, el nadador destinó el millón de dólares recibido como bonificación de Speedo a la creación de la Michael Phelps Foundation. Esta organización promueve la seguridad acuática y estilos de vida saludables, un proyecto que refleja el compromiso del ex atleta con la sociedad.

A los 41 años, Phelps sostiene que las enseñanzas económicas de su juventud resultaron tan relevantes como los entrenamientos que lo llevaron a la cima del deporte mundial. Según relató en el podcast, la disciplina y la preparación marcaron tanto su vida en la piscina como fuera de ella, y la figura de su madre aparece como clave en la construcción de ese carácter.

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“Siempre fui consciente de que debía actuar con responsabilidad pese a los importantes ingresos que empezaban a llegar a mi cuenta bancaria”, resumió el exnadador durante la entrevista. Para muchos, la historia de la estrella estadounidense sirve como ejemplo de cómo una educación financiera adecuada puede influir en el futuro de los deportistas de élite, más allá de sus logros deportivos.