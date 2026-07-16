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“Estamos en problemas”: el relato en la TV de Inglaterra de los dos goles que le marcó Argentina en semifinales del Mundial

Argentina protagonizó una nueva remontada en los minutos finales, esta vez, para eliminar a los ingleses y alcanzar su segunda final consecutiva

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El cabezazo de Lautaro Martínez en los minutos finales del duelo entre Argentina e Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta definió mucho más que el pase a la final del Mundial. El relato en inglés de ese gol, difundido por la cuenta de ESPN, se volvió viral y expuso la magnitud de la reacción británica ante la eliminación. Según reportó el sitio deportivo, el periodista inglés expresó, con evidente desconcierto, una frase que resumió el sentimiento de toda una nación: “Inglaterra está en problemas”.

La escena se desarrolló en el tiempo de descuento, luego del centro ejecutado por Lionel Messi y el remate de cabeza de Martínez. Ante el desenlace, el relator británico pronunció: “Quizás con este gol de Lautaro Martínez, Inglaterra esté quedando afuera de la final del Mundial. Fue centro tras centro y este terminó en el fondo de la red”. El vaticinio se cumplió y el marcador selló la clasificación de la Selección argentina a la gran final, dejando al conjunto inglés fuera de competencia. “Inglaterra no pudo frenar los centros y no pudieron marcar al hombre de área”, sentenció, mientras que el comentarista añadió: “No se lo puede parar”.

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La viralización de ese fragmento en redes sociales fue inmediata y generó reacciones en las plataformas de fanáticos. “Me asombra la educación con la que relataron”, destacó un usuario. “Con las ganas del relator jugaron el partido”, bromeó otro, mientras que un tercero agregó: “ARGENTINA bajo presión es una FIERA y lo a demostrado partido tras partido AGUANTE ARGENTINA”.

El desarrollo del encuentro no fue sencillo para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. La ventaja inicial perteneció a Inglaterra, que se adelantó a los 55 minutos con un tanto de Anthony Gordon, asistido por Morgan Rogers. La reacción argentina llegó tras los cambios tácticos de Scaloni, quien apostó por las entradas de Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Nico González, buscando profundidad ofensiva.

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El empate apareció a los 85 minutos con un remate de media distancia de Enzo Fernández. La jugada se originó luego de un tiro de esquina corto ejecutado por Messi. El disparo de Fernández describió una parábola que superó la estirada del arquero Jordan Pickford y se incrustó contra el palo más lejano. El relato inglés transmitió la sorpresa: “Oh, este sí dio en el blanco”, fue la reacción inicial, haciendo referencia a los anteriores intentos del jugador del Chelsea desde afuera del área.

Al revisar la jugada, los comentaristas británicos plantearon la duda: “¿Esto va a ser fuera de juego? Es fuera de juego de Messi cuando recibe eso otra vez. Es una decisión importante. El disparo es impresionante. El remate es increíble, pero me pregunto si Messi estaba en fuera de juego”. El chequeo del VAR confirmó la validez del gol, despejando toda controversia.

Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2

A partir de ese empate, la tensión se apoderó del estadio. El desenlace llegó en el minuto 92, cuando Messi volvió a aparecer como asistente. Un nuevo centro encontró la cabeza de Lautaro Martínez, quien definió con potencia y precisión.

La viralización de ambos relatos británicos superó rápidamente las fronteras futbolísticas y se instaló en el folclore digital. En redes sociales, los usuarios argentinos replicaron el fragmento y lo convirtieron en objeto de memes y celebraciones. En contraste, los medios británicos optaron por el análisis y la autocrítica, subrayando la capacidad de reacción del conjunto argentino.

Con este resultado, la Selección argentina se aseguró un lugar en la final del Mundial, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el próximo domingo 19 de julio. El rival será España, que selló su pase en la otra semifinal tras vencer con autoridad a Francia por 2-0.

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