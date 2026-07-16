Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 16 de julio, resultados, definiciones y el minuto a minuto camino hacia la gran final

El Mundial 2026 vive sus horas más emocionantes. Argentina y España se enfrentarán en la gran final del próximo domingo en New Jersey. La Albiceleste alcanzó la definición tras remontar, nuevamente, un resultado adverso. Gordon había adelantado a los ingleses en el inicio del complemento en Atlanta, pero Enzo Fernández y Lautaro Martínez, sobre la hora, sellaron el 2-1 y el pase al partido definitorio.
Los campeones del mundo ahora irán por el sueño del bicampeonato y la cuarta estrella. Del otro lado, lo espera el seleccionado de Luis de la Fuente, que eliminó a Francia y buscará repetir lo hecho en Sudáfrica 2010.
La selección argentina realizará su último entrenamiento antes de viajar por la tarde hacia Nueva York. Lionel Scaloni programará trabajos de recuperación pensando en el equipo para el domingo.
Mientras que la selección española arribó anoche a Nueva York y hoy comenzará con los entrenamientos pensando en la gran final.
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En pocas líneas:
- Argentina-España: la final del mundo
- “Estamos destrozados”: la autocrítica de Harry Kane tras la caída ante Argentina y la frase sobre Messi que retumbó en Inglaterra
- “Argentina nunca muere”, “Remontadísima” y “Otro excelente Messi”: los principales medios del mundo reflejaron la clasificación de la Selección a la final
Jude Bellingham perdió el control en Atlanta al término de la semifinal del Mundial 2026 que Argentina ganó 2-1 ante Inglaterra con una remontada en tiempo de descuento. El mediocampista del Real Madrid golpeó al argentino Valentín Colo Barco una vez que el árbitro estadounidense Ismail Elfath pitó el final del encuentro, en un episodio que coronó una noche cargada de tensión entre ambas selecciones.
Argentina-España: la final del mundo
El próximo domingo, una de estas dos selecciones se quedará con el Mundial 2026:
Argentina será el rival de España en la final del Mundial 2026 tras su victoria este miércoles sobre Inglaterra (1-2) en un partido vibrante. Los de Lionel Scaloni volvieron a estar contra las cuerdas: Anthony Gordon adelantó a los europeos al comienzo de la segunda parte, pero los americanos comenzaron un asedio que evitó incluso la prórroga, con Enzo Fernández y Lautaro Martínez como goleadores. Lionel Messi tendrá un ‘último baile’ en este torneo a la altura de su leyenda.
Tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial, Harry Kane lamentó la derrota, dijo estar “devastado” y reconoció las falencias propias en los momentos decisivos del encuentro. En medio del análisis y la autocrítica, además, el capitán de los Tres Leones dedicó unas palabras de admiración a Lionel Messi, quien a sus 39 años lideró a los campeones del mundo a una nueva final del máximo certamen.
Los medios de todo el planeta le dieron un lugar de privilegio al partido de la selección argentina ante Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo. Y, por el desarrollo del juego, con una remontada legendaria sobre la hora, todo se potenció. Esta vez ya no hubo espacio para la crítica ni polémicas arbitrales: todos reconocieron a Lionel Messi y el coraje del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.