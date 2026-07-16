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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 16 de julio, resultados, definiciones y el minuto a minuto camino hacia la gran final

Argentina venció 2-1 a Inglaterra en un partido épico y estará presente en la definición del próximo domingo frente a España para definir al campeón del mundo

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Enzo Fernandez celebrates after the match as England's Jude Bellingham looks dejected REUTERS/Dylan Martinez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Enzo Fernandez celebrates after the match as England's Jude Bellingham looks dejected REUTERS/Dylan Martinez

El Mundial 2026 vive sus horas más emocionantes. Argentina y España se enfrentarán en la gran final del próximo domingo en New Jersey. La Albiceleste alcanzó la definición tras remontar, nuevamente, un resultado adverso. Gordon había adelantado a los ingleses en el inicio del complemento en Atlanta, pero Enzo Fernández y Lautaro Martínez, sobre la hora, sellaron el 2-1 y el pase al partido definitorio.

Los campeones del mundo ahora irán por el sueño del bicampeonato y la cuarta estrella. Del otro lado, lo espera el seleccionado de Luis de la Fuente, que eliminó a Francia y buscará repetir lo hecho en Sudáfrica 2010.

La selección argentina realizará su último entrenamiento antes de viajar por la tarde hacia Nueva York. Lionel Scaloni programará trabajos de recuperación pensando en el equipo para el domingo.

Mientras que la selección española arribó anoche a Nueva York y hoy comenzará con los entrenamientos pensando en la gran final.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

En pocas líneas:

10:25 hsHoy

El cachetazo que Jude Bellingham le pegó a Valentín Barco tras la épica victoria de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial

El 10 inglés fue contra el ex Boca Juniors y le propinó un golpe en la nuca

Jude Bellingham perdió el control en Atlanta al término de la semifinal del Mundial 2026 que Argentina ganó 2-1 ante Inglaterra con una remontada en tiempo de descuento. El mediocampista del Real Madrid golpeó al argentino Valentín Colo Barco una vez que el árbitro estadounidense Ismail Elfath pitó el final del encuentro, en un episodio que coronó una noche cargada de tensión entre ambas selecciones.

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09:48 hsHoy

Argentina-España: la final del mundo

El próximo domingo, una de estas dos selecciones se quedará con el Mundial 2026:

Un gráfico muestra un trofeo, una pelota de fútbol, los rostros de Lionel Messi y otro futbolista, el estadio MetLife, banderas de países y horarios de transmisión.
Argentina-España: la final del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)
09:34 hsHoy

España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010

La última vez que se enfrentaron, en Madrid, fue España la que vistió albiceleste y Argentina lo hizo de negro

Higuaín en uno de los goles de Argentina frente a España en el Monumental en 2010. (Reuters)
Higuaín en uno de los goles de Argentina frente a España en el Monumental en 2010. (Reuters)

Argentina será el rival de España en la final del Mundial 2026 tras su victoria este miércoles sobre Inglaterra (1-2) en un partido vibrante. Los de Lionel Scaloni volvieron a estar contra las cuerdas: Anthony Gordon adelantó a los europeos al comienzo de la segunda parte, pero los americanos comenzaron un asedio que evitó incluso la prórroga, con Enzo Fernández y Lautaro Martínez como goleadores. Lionel Messi tendrá un ‘último baile’ en este torneo a la altura de su leyenda.

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09:26 hsHoy

“Estamos destrozados”: la autocrítica de Harry Kane tras la caída ante Argentina y la frase sobre Messi que retumbó en Inglaterra

El capitán inglés analizó la eliminación en Atlanta, remarcó el impacto del astro argentino y asumió errores propios. Además, habló sobre su futuro en los Tres Leones

Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2

Tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial, Harry Kane lamentó la derrota, dijo estar “devastado” y reconoció las falencias propias en los momentos decisivos del encuentro. En medio del análisis y la autocrítica, además, el capitán de los Tres Leones dedicó unas palabras de admiración a Lionel Messi, quien a sus 39 años lideró a los campeones del mundo a una nueva final del máximo certamen.

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09:21 hsHoy

“Argentina nunca muere”, “Remontadísima” y “Otro excelente Messi”: los principales medios del mundo reflejaron la clasificación de la Selección a la final

El conjunto nacional dio un paso más y se medirá con España este domingo con el título en juego: todas las repercusiones

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Los medios de todo el planeta le dieron un lugar de privilegio al partido de la selección argentina ante Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo. Y, por el desarrollo del juego, con una remontada legendaria sobre la hora, todo se potenció. Esta vez ya no hubo espacio para la crítica ni polémicas arbitrales: todos reconocieron a Lionel Messi y el coraje del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

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