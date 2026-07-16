Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 16 de julio, resultados, definiciones y el minuto a minuto camino hacia la gran final

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Enzo Fernandez celebrates after the match as England's Jude Bellingham looks dejected REUTERS/Dylan Martinez

El Mundial 2026 vive sus horas más emocionantes. Argentina y España se enfrentarán en la gran final del próximo domingo en New Jersey. La Albiceleste alcanzó la definición tras remontar, nuevamente, un resultado adverso. Gordon había adelantado a los ingleses en el inicio del complemento en Atlanta, pero Enzo Fernández y Lautaro Martínez, sobre la hora, sellaron el 2-1 y el pase al partido definitorio.

Los campeones del mundo ahora irán por el sueño del bicampeonato y la cuarta estrella. Del otro lado, lo espera el seleccionado de Luis de la Fuente, que eliminó a Francia y buscará repetir lo hecho en Sudáfrica 2010.

La selección argentina realizará su último entrenamiento antes de viajar por la tarde hacia Nueva York. Lionel Scaloni programará trabajos de recuperación pensando en el equipo para el domingo.

Mientras que la selección española arribó anoche a Nueva York y hoy comenzará con los entrenamientos pensando en la gran final.

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