El ministro de Defensa de Ucrania renunció en el marco de una nueva remodelación del gabinete de Zelensky

El ahora ex ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI/Archivo)

El ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, anunció el miércoles su dimisión en el marco de la remodelación del gabinete impulsada por el presidente Volodimir Zelensky, que incluyó la renuncia de la primera ministra, Yulia Svyrydenko.

“Fue un gran honor servir al pueblo ucraniano como ministro de Defensa”, expresó Fedorov en un mensaje publicado en Telegram, donde repasó los logros alcanzados desde que asumió el cargo en enero. Fedorov destacó el desarrollo de la producción y uso de drones tras la invasión rusa de febrero de 2022, así como el inicio de profundas reformas en las Fuerzas Armadas.

PUBLICIDAD

Nombrado a los 35 años, Fedorov fue el ministro de Defensa más joven en la historia de Ucrania y tuvo el objetivo de aportar una nueva dinámica a la estructura militar de Kiev. El ex ministro fue uno de los primeros impulsores del uso intensivo de drones en el conflicto y fue responsable de un acuerdo con Elon Musk para proporcionar conectividad satelital Starlink a las tropas ucranianas y restringir el acceso a las fuerzas rusas.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, respaldó este miércoles a Serguéi Koretsky, director general de la empresa estatal Naftogaz, como su candidato para encabezar el nuevo gobierno, tras la dimisión de Svyrydenko. La Rada Suprema prevé votar este jueves el nombramiento del sucesor, y la mayoría parlamentaria del partido gobernante hace prácticamente segura la designación.

PUBLICIDAD

Svyrydenko, economista de formación, fue la responsable del acuerdo de minerales estratégicos con Estados Unidos y deja el cargo en medio del caso Midas, un presunto esquema de sobornos en la empresa nuclear estatal Energoatom que ya provocó la caída de altos funcionarios, incluido el jefe de la administración presidencial Andri Yermak

La ex primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko (REUTERS/Andrii Nesterenko/Foto de archivo)

“Las prioridades están claras: prepararnos para el invierno”, señaló Zelensky en Kiev. “Por eso, tras todas las consultas, Serguéi Koretsky es sin duda el candidato más preparado para el cargo de primer ministro de Ucrania”, añadió el mandatario, citado por Reuters. La elección de Koretsky responde a la urgencia de garantizar el suministro energético ante los ataques sistemáticos de Rusia contra la infraestructura ucraniana desde el inicio de la invasión en 2022, un desafío crítico para la población civil cada invierno.

PUBLICIDAD

Koretsky asumió la dirección de Naftogaz en mayo de 2025 tras transformar la petrolera estatal Ukrnafta en una de las empresas más rentables del sector público. El mandatario ucraniano valoró especialmente este historial al proponerlo como jefe de gobierno. Según fuentes consultadas por Ukrainska Pravda, Zelensky le planteó como prioridades asegurar reservas de gas, proteger la infraestructura energética y estabilizar la economía en condiciones de guerra.

La salida de Svyrydenko implica automáticamente la dimisión de todo el gabinete y abre el mayor reajuste ministerial desde el inicio de la guerra. El jefe de Estado anunció la reorganización el 12 de julio y el Parlamento la ratificó el martes 14 con 258 votos a favor y solo uno en contra.

PUBLICIDAD

Zelensky evitó comprometerse sobre su continuidad y señaló que se reunirá con él y los mandos militares antes de definir la composición final del gobierno.

“Las prioridades están claras: prepararnos para el invierno”, señaló Zelensky en Kiev (Europa Press)

Los cambios en el gabinete surgen en un momento en el que Ucrania intensifica sus ataques de drones sobre la infraestructura estratégica del Kremlin, una estrategia que demanda continuidad técnica en la conducción de la guerra tecnológica.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Zelensky opta por situar la gestión energética en el eje del Ejecutivo, en un contexto en que la red eléctrica sigue siendo blanco prioritario de Moscú. La falta de resolución sobre el liderazgo en Defensa refleja el estado transitorio del reajuste gubernamental.

(Con información de AFP)