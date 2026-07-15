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La Aduana secuestró mercadería en un valor estimado en 9 millones de pesos: había más de 1300 álbumes truchos del mundial

El operativo tuvo lugar en Córdoba, donde además se decomisaron termos, mates y vasos térmicos

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En Córdoba, secuestraron más de 1300 álbumes truchos del mundial

La Aduana de Argentina decomisó 1.340 álbumes truchos del Mundial durante un operativo realizado en un depósito de una empresa de logística, en la ciudad de Córdoba. El procedimiento, que incluyó la incautación de 130 termos, 55 termos con mate, 70 vasos térmicos y 30 mates, arrojó un valor estimado de la mercadería secuestrada de 9 millones de pesos. Según informó la propia Dirección Regional Aduanera Central, la acción se desarrolló bajo tareas de fiscalización y control coordinadas por la División Investigaciones y Control Operativo Regional.

El hallazgo se realizó mediante el uso de un equipo de inspección no intrusiva Scan Van, tecnología que permitió identificar encomiendas con imágenes compatibles con posibles infracciones al Código Aduanero. La utilización de este escáner posibilitó la detección temprana de los paquetes, lo que llevó a la retención preventiva de los bultos involucrados.

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Vista superior de una persona con chaqueta azul con el logo ARCA Aduana, sosteniendo un álbum FIFA World Cup 2026. Hay paquetes de figuritas en el fondo
Un trabajador de ARCA Aduana examina un álbum de figuritas trucho de la Copa Mundial FIFA 2026

El operativo contó con la intervención del Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba, que ordenó la apertura de las encomiendas tras el informe inicial de los agentes aduaneros. Al inspeccionar los paquetes, los funcionarios comprobaron la existencia de mercadería presuntamente ingresada al país en infracción al régimen aduanero vigente.

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre personas detenidas ni sobre avances en la investigación penal, aunque confirmaron que la mercadería quedará bajo custodia judicial mientras se determina su destino final y se profundiza la pesquisa sobre posibles redes de importación irregular.

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Los antecedentes

En menos de dos meses, las fuerzas de seguridad argentinas desarticularon tres operativos de contrabando de álbumes y figuritas del Mundial 2026. Los procedimientos ocurrieron en Mendoza, Misiones y la Ciudad de Buenos Aires, con decomisos valuados en decenas de millones de pesos.

El primer caso se produjo en la Ruta Nacional N° 7, cerca de Punta de Vacas, Mendoza, cuando efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” de Gendarmería Nacional interceptaron a un ciudadano peruano que intentó evadir un control vial en estado de ebriedad. El hombre, que circulaba con las luces apagadas en un Ford Focus proveniente de Chile, perdió el control del vehículo y volcó tras una persecución policial. La inspección reveló álbumes y figuritas del Mundial 2026 por un valor estimado en más de 17 millones de pesos. Tanto el conductor como la mercadería quedaron a disposición de la justicia federal, que dispuso el secuestro del automóvil y el inicio de una investigación por contrabando.

Ocurrió cuando el conductor intentó evadir un control. La mercadería quedó a disposición de la Justicia por contrabando

El segundo hecho relevante ocurrió a fines de mayo en Puerto Iguazú, Misiones, donde la Prefectura Naval Argentina detuvo cuatro camionetas bajo vigilancia por sospechas de contrabando. Los vehículos transportaban 3.100 álbumes del Mundial y unas 900 camperas, sin la documentación correspondiente. El operativo incluyó un disparo disuasivo al aire y la detención de los conductores, uno de ellos de nacionalidad paraguaya. El valor de la mercadería incautada alcanzó los 98 millones de pesos.

El tercer procedimiento, bautizado como “El álbum más buscado”, fue ejecutado por la Policía Federal Argentina en la Ciudad de Buenos Aires y derivó en el secuestro de 2.200 álbumes de figuritas de la Copa Mundial FIFA 2026 de origen brasileño, con un valor estimado en 100 millones de pesos. Los operativos incluyeron allanamientos en un depósito de Lanús y un comercio de encomiendas, así como la incautación de prendas de vestir, dispositivos electrónicos y otros artículos de alto valor.

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