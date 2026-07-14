Salud

Ganar músculo no depende solo de levantar más peso: la clave oculta que transformará la rutina

Una fisioterapeuta reconocida y un estudio de 2026 revelan por qué aumentar la carga puede ser un paso tardío y qué estrategias se deben priorizar para ver resultados sin arriesgar la salud

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Hombre y mujer sonrientes, con ropa deportiva, flexionan sus bíceps en un salón con sofá claro, ventana, y estanterías con libros.
Una revisión con más de 137 estudios y 30.000 participantes, concluye que el progreso se logra ajustando el estímulo con planificación, y no únicamente elevando los kilos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea de que incrementar el peso en cada ejercicio representa la única manera de avanzar en el gimnasio predomina en rutinas y recomendaciones de entrenadores desde hace años. El principio de sobrecarga progresiva, considerado fundamental en el entrenamiento de fuerza y musculación, consiste en exigir al cuerpo un nivel de esfuerzo mayor al habitual. Sin embargo, especialistas advierten que enfocar el progreso solo en la suma de carga puede resultar contraproducente, especialmente si la técnica o el control del movimiento no acompañan ese aumento.

Según la Dra. Stefi Cohen, entrenadora y fisioterapeuta, en declaraciones citadas por la revista Men’s Health, el desarrollo físico sostenible exige comprender la sobrecarga progresiva como un concepto más amplio que solo sumar peso. “Te presionan para que añadas más peso en tus ejercicios pensando que implica progresar, pero está muy lejos de la realidad”, afirmó Cohen para la publicación.

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Formas de progresar más allá del peso

El concepto de sobrecarga progresiva admite diferentes métodos para elevar el desafío del entrenamiento, más allá de incrementar los kilos utilizados. Entre las opciones se encuentran aumentar la cantidad de repeticiones o series, reducir los intervalos de descanso, entrenar con mayor frecuencia, ampliar el recorrido del ejercicio, perfeccionar la ejecución o prolongar el esfuerzo en cada repetición.

Brazo flexionado con ilustraciones digitales de ADN, moléculas, un rayo y un pulso, en tonos azules y naranjas sobre fondo gris claro.
La fisioterapeuta Stefi Cohen advierte, citada por Men’s Health, que subir la carga sin control del movimiento puede reforzar errores y elevar lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la visión de Cohen, el objetivo consiste en estimular el cuerpo con un propósito claro: “El objetivo debe ser ganar músculo, más fuerza, potencia, menos dolor, o lo que sea”, explicó la entrenadora a Men’s Health. Esta postura cuenta con el respaldo de la revista científica American College of Sports Medicine (ACSM), que en una revisión publicada en 2026 subraya que la progresión puede lograrse modificando variables como el volumen de trabajo, la frecuencia semanal, el rango de movimiento o la técnica, y no solo a través del incremento de la carga.

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Por qué sumar peso no siempre es lo prioritario

Buscar resultados únicamente a partir del aumento de peso puede llevar a reforzar patrones de movimiento defectuosos y elevar el riesgo de lesiones. Cohen advierte que, si la técnica no acompaña, incrementar la carga solo acumula vicios mecánicos. “Lo único que consigo es sobrecargar progresivamente un movimiento que no se puede realizar correctamente”, advierte la fisioterapeuta. Sobreponer la cantidad a la calidad puede traducirse en errores técnicos persistentes, que terminan por limitar el progreso real y la seguridad durante la práctica.

Por eso, Cohen recomienda situar el aumento de carga como uno de los últimos pasos en el proceso de avance. La prioridad, señala, reside en afianzar la ejecución del ejercicio mediante la repetición controlada, el aumento gradual del volumen y la extensión del tiempo de trabajo muscular.

Un hombre musculoso sin camiseta sentado en una máquina de gimnasio, con pesas a los lados y en el fondo, y ventanas a la izquierda.
El análisis del American College of Sports Medicine indica que la hipertrofia se favorece al optimizar series y repeticiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo cuando la destreza técnica se encuentra consolidada resulta conveniente ampliar el rango de movimiento y, en una etapa posterior, sumar peso a la rutina. Mientras tanto, sugiere emplear ejercicios que no requieran un dominio técnico avanzado, como la prensa de piernas, para quienes buscan potenciar la masa muscular en la parte inferior del cuerpo.

Qué dice la ciencia sobre la progresión en el entrenamiento

La revisión científica del American College of Sports Medicine recopila los resultados de más de 137 estudios y 30.000 participantes, y concluye que progresar en el entrenamiento depende de aumentar el estímulo de manera gradual y planificada. Incrementar la carga resulta efectivo, pero existen otras alternativas igual de válidas según el objetivo.

El documento destaca que la hipertrofia muscular se logra optimizando el volumen semanal y utilizando sobrecarga excéntrica, mientras que la ganancia de fuerza responde mejor a cargas elevadas, rangos completos de movimiento y mayor frecuencia semanal de trabajo.

La revisión del ACSM también subraya que manipular con criterio aspectos como el volumen, la frecuencia y la técnica permite lograr resultados similares en el desarrollo muscular y en el rendimiento general.

Así, la sobrecarga progresiva se presenta como un principio versátil, que exige planificación, atención a la calidad del movimiento y adaptación continua de los estímulos en función de las metas personales y el nivel de experiencia.

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