La falta de magistrados suplentes mantiene 123 expedientes sin resolver en la Sala Constitucional de Costa Rica

El estancamiento en la elección de magistrados suplentes mantiene 123 expedientes sin resolver en la Sala Constitucional de Costa Rica. (Foto: Sala Constitucional)

El estancamiento en la elección de magistrados suplentes ha provocado que 123 expedientes permanezcan sin resolución en la Sala Constitucional de Costa Rica.

El propio tribunal informó este martes que la imposibilidad de integrar el pleno por razones de inhibitoria mantiene suspendida la tramitación de estos casos.

Entre los expedientes afectados figuran recursos de amparo y procesos vinculados a la protección de derechos fundamentales, salud, empleo público y pensiones.

Según datos de CR Hoy, la mayoría de los casos pendientes corresponde a amparos, aunque también se incluyen asuntos de control constitucional y otras materias de interés público.

PUBLICIDAD

El atraso abarca expedientes relacionados con el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), reformas fiscales, mora judicial, retardo de justicia y temas municipales, con más de diez casos pendientes en cada área.

La falta de suplentes impide reemplazar a los magistrados titulares cuando deben apartarse de un expediente por recusaciones, incapacidades, vacaciones o conflictos de interés.

Actualmente, la Sala Constitucional requiere 12 suplentes para operar con normalidad. Sin estos nombramientos, la acumulación de expedientes sin resolución aumenta, ya que la ausencia de sustitutos imposibilita conformar el quórum necesario. El tribunal ha señalado que la carencia de suplentes genera retrasos y afecta la emisión de resoluciones que involucran derechos fundamentales.

PUBLICIDAD

Freno legislativo y falta de consenso

En el ámbito legislativo, la decisión de los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) de no elegir a los magistrados suplentes y devolver la nómina de 18 candidatos a la Corte Suprema de Justicia ha profundizado la problemática.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, declaró que “no tiene sentido” someter a votación la lista actual de postulantes.

Los expedientes pendientes en la Sala Constitucional abarcan derechos fundamentales, salud, empleo público, pensiones y control constitucional. (Foto: Sala Constitucional de Costa Rica)

El Poder Judicial remitió la nómina completa el 15 de junio. Un día después, el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, indicó que se analizaría la propuesta, pero posteriormente el oficialismo modificó su postura y Acosta reiteró que no se respaldaría el listado, aludiendo a la falta de consenso sobre los nombres.

PUBLICIDAD

Actualmente, la Asamblea Legislativa tramita el nombramiento de nueve suplentes entre los 18 candidatos, mientras el Poder Judicial realiza un segundo concurso para escoger a los tres suplentes restantes. En otra publicación de CR Hoy se apuntó que la falta de acuerdo entre los diputados y la Corte ha detenido el avance del proceso.

Consecuencias para la ciudadanía y advertencias del tribunal

La presidencia de la Sala Constitucional ha advertido que la falta de suplentes incrementa la acumulación de expedientes sin resolver. Se ha remarcado que “conforme pasan los días y no hay magistrados suplentes, se van acumulando más asuntos sin resolver en el tribunal”. Se recuerda que cada expediente representa a personas a la espera de una decisión judicial pronta y cumplida.

PUBLICIDAD

La carencia de suplentes ha impedido resolver asuntos de salud, pensiones y empleo público, afectando a quienes esperan la protección de sus derechos. Desde la Sala se anticipa que el número de casos pendientes continuará en aumento mientras no se concrete la designación de sustitutos en la Asamblea Legislativa.

El Poder Judicial y la Sala Constitucional insisten en la urgencia de superar el bloqueo legislativo para garantizar el acceso efectivo a la justicia y evitar el incremento de la mora judicial. La elección de los suplentes sigue considerada una prioridad pendiente en la agenda legislativa, necesaria para el funcionamiento regular del tribunal y la protección de los derechos ciudadanos.

PUBLICIDAD