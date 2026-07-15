Costa Rica

La falta de magistrados suplentes mantiene 123 expedientes sin resolver en la Sala Constitucional de Costa Rica

El tribunal atribuyó la paralización a la imposibilidad de completar el quórum por inhibitorias, en un rezago que afecta recursos sobre pensiones, salud, empleo público, reformas fiscales y otras materias de interés público

Guardar
Google icon
El estancamiento en la elección de magistrados suplentes mantiene 123 expedientes sin resolver en la Sala Constitucional de Costa Rica. (Foto: Sala Constitucional)
El estancamiento en la elección de magistrados suplentes mantiene 123 expedientes sin resolver en la Sala Constitucional de Costa Rica. (Foto: Sala Constitucional)

El estancamiento en la elección de magistrados suplentes ha provocado que 123 expedientes permanezcan sin resolución en la Sala Constitucional de Costa Rica.

El propio tribunal informó este martes que la imposibilidad de integrar el pleno por razones de inhibitoria mantiene suspendida la tramitación de estos casos.

Entre los expedientes afectados figuran recursos de amparo y procesos vinculados a la protección de derechos fundamentales, salud, empleo público y pensiones.

Según datos de CR Hoy, la mayoría de los casos pendientes corresponde a amparos, aunque también se incluyen asuntos de control constitucional y otras materias de interés público.

PUBLICIDAD

El atraso abarca expedientes relacionados con el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), reformas fiscales, mora judicial, retardo de justicia y temas municipales, con más de diez casos pendientes en cada área.

La falta de suplentes impide reemplazar a los magistrados titulares cuando deben apartarse de un expediente por recusaciones, incapacidades, vacaciones o conflictos de interés.

Actualmente, la Sala Constitucional requiere 12 suplentes para operar con normalidad. Sin estos nombramientos, la acumulación de expedientes sin resolución aumenta, ya que la ausencia de sustitutos imposibilita conformar el quórum necesario. El tribunal ha señalado que la carencia de suplentes genera retrasos y afecta la emisión de resoluciones que involucran derechos fundamentales.

PUBLICIDAD

Freno legislativo y falta de consenso

En el ámbito legislativo, la decisión de los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) de no elegir a los magistrados suplentes y devolver la nómina de 18 candidatos a la Corte Suprema de Justicia ha profundizado la problemática.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, declaró que “no tiene sentido” someter a votación la lista actual de postulantes.

Los expedientes pendientes en la Sala Constitucional abarcan derechos fundamentales, salud, empleo público, pensiones y control constitucional. (Foto: Sala Constitucional de Costa Rica)
Los expedientes pendientes en la Sala Constitucional abarcan derechos fundamentales, salud, empleo público, pensiones y control constitucional. (Foto: Sala Constitucional de Costa Rica)

El Poder Judicial remitió la nómina completa el 15 de junio. Un día después, el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, indicó que se analizaría la propuesta, pero posteriormente el oficialismo modificó su postura y Acosta reiteró que no se respaldaría el listado, aludiendo a la falta de consenso sobre los nombres.

Actualmente, la Asamblea Legislativa tramita el nombramiento de nueve suplentes entre los 18 candidatos, mientras el Poder Judicial realiza un segundo concurso para escoger a los tres suplentes restantes. En otra publicación de CR Hoy se apuntó que la falta de acuerdo entre los diputados y la Corte ha detenido el avance del proceso.

Consecuencias para la ciudadanía y advertencias del tribunal

La presidencia de la Sala Constitucional ha advertido que la falta de suplentes incrementa la acumulación de expedientes sin resolver. Se ha remarcado que “conforme pasan los días y no hay magistrados suplentes, se van acumulando más asuntos sin resolver en el tribunal”. Se recuerda que cada expediente representa a personas a la espera de una decisión judicial pronta y cumplida.

La carencia de suplentes ha impedido resolver asuntos de salud, pensiones y empleo público, afectando a quienes esperan la protección de sus derechos. Desde la Sala se anticipa que el número de casos pendientes continuará en aumento mientras no se concrete la designación de sustitutos en la Asamblea Legislativa.

El Poder Judicial y la Sala Constitucional insisten en la urgencia de superar el bloqueo legislativo para garantizar el acceso efectivo a la justicia y evitar el incremento de la mora judicial. La elección de los suplentes sigue considerada una prioridad pendiente en la agenda legislativa, necesaria para el funcionamiento regular del tribunal y la protección de los derechos ciudadanos.

Temas Relacionados

Corte Suprema de JusticiaAsamblea LegislativaPoder JudicialAmparoCosta RicaMagistrados suplentes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El posible “orteguismo sin Ortega” y el dilema de una sucesión que preserve la estructura del poder en Nicaragua

La eventual ausencia del mandatario, advierte el exiliado, no garantiza el derrumbe del sistema, ante la opción de un traspaso hacia Rosario Murillo, Laureano Ortega u otras figuras con fórmulas de copresidencia

El posible “orteguismo sin Ortega” y el dilema de una sucesión que preserve la estructura del poder en Nicaragua

El Gobierno de Guatemala acreditó 152 millones de dólares a las municipalidades del país por concepto de impuestos y aportes

La cartera depositó el 14 de julio fondos a 340 comunas mediante el Crédito Hipotecario Nacional y el Banco de Desarrollo Rural, y pidió presentar un recibo fiscal para disponer del dinero

El Gobierno de Guatemala acreditó 152 millones de dólares a las municipalidades del país por concepto de impuestos y aportes

La iniciativa Cuéntame tu cuento impulsa participaciones editoriales del joven Dante Castro en FILGUA 2026

El proyecto de Librería Piedra Santa funciona desde hace cinco años y cobra solo el derecho de autor, mientras se encarga de la diagramación y de imprimir algunos ejemplares, según el detalle brindado

La iniciativa Cuéntame tu cuento impulsa participaciones editoriales del joven Dante Castro en FILGUA 2026

En 2032 habrá más adultos mayores que niños en El Salvador, según proyecciones internacionales

El futuro demográfico de El Salvador exige nuevas estrategias educativas y laborales para la juventud, advierte la experta del Fondo de Población de las Naciones Unidas en diálogo con YSUCA

En 2032 habrá más adultos mayores que niños en El Salvador, según proyecciones internacionales

Qué cambiaría en Costa Rica con el proyecto del Frente Amplio que elevaría las multas por maltrato animal

La propuesta abre un giro legal en el Congreso y pone bajo revisión castigos, criaderos, refugios y casas cuna

Qué cambiaría en Costa Rica con el proyecto del Frente Amplio que elevaría las multas por maltrato animal

TECNO

Si tu gato se acuesta en el computador no solo busca calor: aprende a entenderlo y evita daños

Si tu gato se acuesta en el computador no solo busca calor: aprende a entenderlo y evita daños

Cómo bloquear mi cuenta de Nequi si pierdo o me roban el celular

Cómo descargar extractos de Nequi y ver los movimientos de la cuenta

SpaceX de Musk lo intenta de nuevo: Starship despega este jueves 16 de julio de 2026 al espacio

El síndrome del cuello tecnológico: qué es y por qué es asociado al uso del celular

ENTRETENIMIENTO

Anne Hathaway cuenta que su tercer embarazo la tomó por sorpresa y ya tiene un apodo muy especial

Anne Hathaway cuenta que su tercer embarazo la tomó por sorpresa y ya tiene un apodo muy especial

BTS sorprendió con avisos misteriosos antes del estreno de “NORMAL” en Spotify

El primer tráiler de ‘I Play Rocky’ revela cómo nació la película que cambió la vida de Sylvester Stallone

“Cambió mi vida”: el gesto de Will Smith que transformó la forma de trabajar de Octavia Spencer

Mick Jagger reveló por qué John Lennon le aconsejó no conocer a Elvis Presley: “Fue una verdadera estupidez de mi parte”

MUNDO

Ucrania atacó a 19 petroleros rusos en el mar de Azov y elevó a 136 los buques alcanzados en la zona

Ucrania atacó a 19 petroleros rusos en el mar de Azov y elevó a 136 los buques alcanzados en la zona

Líbano e Israel acordaron avances en la estructura de las “zonas piloto” durante las negociaciones en Roma

La UE anunció un acuerdo sobre drones con Kiev: “Unirá el ingenio ucraniano con la escala industrial europea”

Las FDI confirmaron la muerte de dos comandantes Nukhba en un bombardeo contra terroristas de Hamas en Gaza

Mal trimestre para la economía china: creció al ritmo más lento en tres años y Beijing se queja de un entorno “inestable e incierto”