República Dominicana

Los ajustes en los fletes marítimos no elevan los costos del comercio exterior en República Dominicana

El sector logístico atribuye las variaciones a factores globales y asegura que los cambios han sido puntuales, sin trasladarse de forma general a los usuarios finales ni comprometer la competitividad del país

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El comercio exterior de República Dominicana registra ajustes en los fletes marítimos sin un aumento generalizado de los costos locales. (Visuales IA)
El comercio exterior de República Dominicana registra ajustes en los fletes marítimos sin un aumento generalizado de los costos locales. (Visuales IA)

El comercio exterior en República Dominicana ha enfrentado escenarios de volatilidad en los mercados logísticos internacionales, pero los ajustes recientes en los fletes marítimos no han generado un aumento generalizado en los costos para las operaciones locales.

El sector logístico y marítimo observa cuidadosamente la evolución de los precios, atribuyendo los movimientos a factores globales, pero sin consecuencias inmediatas que alteren la competitividad del país.

El presidente de la Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea y Marítima (Adacam), Jean Louis de Boyrie, explicó que el sector logístico nacional registra variaciones en los fletes marítimos, aunque estas modificaciones no han provocado una escalada en los precios para los usuarios finales.

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Según la postura de los representantes del sector, los cambios en los costos han sido puntuales y limitados, sin desencadenar una cadena de incrementos a nivel general, señaló en declaraciones a Diario Libre.

En el contexto actual, los conflictos internacionales, especialmente en Medio Oriente, han impulsado alzas en los precios de los combustibles y del transporte global, que suelen transferirse a diferentes sectores económicos. Las rutas marítimas y aéreas han experimentado episodios de tensión y encarecimiento, afectando principalmente a mercados dependientes de suministros energéticos y rutas comerciales que atraviesan zonas de conflicto.

Mapa físico de República Dominicana con rutas marítimas azules que marcan líneas conectadas al Estrecho de Ormuz. Un barril de petróleo negro y una bandera dominicana de tela están en primer plano.
Un mapa físico de República Dominicana muestra rutas marítimas estilizadas conectadas al Estrecho de Ormuz y puntos clave de exportación petrolera, junto a un barril de petróleo y la bandera dominicana, simbolizando su rol en la geopolítica energética global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sensibilidad del sector aéreo frente a los precios de los combustibles ha provocado incrementos menores en algunos servicios, como la paquetería y las exportaciones puntuales. Sin embargo, desde la perspectiva de Adacam, la incidencia sobre los costos generales en República Dominicana permanece acotada, sin afectar de forma relevante la competitividad del país ni la estructura de precios para los consumidores.

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El impacto indirecto de la situación internacional sobre los combustibles podría influir en el mediano plazo en los fletes, especialmente en el transporte aéreo. El sector logístico local se mantiene alerta ante posibles prolongaciones del conflicto en Irán, ya que un encarecimiento sostenido del combustible sí podría reflejarse en algunos costos de transporte. Aun así, hasta la fecha, los efectos sobre la logística dominicana han sido limitados.

Las autoridades y representantes logísticos coinciden en que cualquier variación significativa determinada por las líneas marítimas o aéreas termina trasladándose a los clientes finales. La República Dominicana cuenta con un patrón comercial que no depende de grandes volúmenes de intercambio con Medio Oriente, lo que reduce la exposición del país a los bloqueos y restricciones derivados de la guerra en esa región.

Bandera de República Dominicana ondea en un puerto al atardecer, con grúas, numerosos contenedores y un barco de carga, incluye texto "Exportaciones dominicanas en 2026".
Adacam afirmó que las variaciones en los fletes marítimos no provocaron una escalada de precios para los usuarios finales en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la primera etapa de la crisis internacional, el país experimentó un impacto más perceptible en los fletes aéreos, afectando particularmente las exportaciones de vegetales y algunos servicios de mensajería internacional. En contraste, los ajustes en el transporte marítimo resultaron proporcionales y no alteraron de manera significativa el flujo comercial ni los tiempos de entrega.

El director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (Cnzfre), Johannes Marinus Kelner, indicó que los precios de los fletes han presentado variaciones a lo largo del año. Tras alcanzar niveles elevados en periodos anteriores, los costos han descendido y estabilizado en fechas recientes, lo que contribuye a mantener la normalidad en las operaciones de comercio exterior.

Dentro de las zonas francas, la industria textil se perfila como la más susceptible a eventuales aumentos del transporte marítimo, debido al volumen de mercancía que moviliza en contenedores. Los responsables del sector reconocen que, a pesar de las fluctuaciones, la estructura logística de República Dominicana ha logrado sortear los efectos más agresivos de las crisis globales, manteniendo la estabilidad en los costos para los exportadores e importadores.

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