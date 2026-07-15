Guatemala

El Gobierno de Guatemala incorpora 2 millones de dosis SR para sostener la vacunación del sarampión

El nuevo cargamento ingresó en la última semana de junio y apunta a asegurar el abastecimiento en direcciones departamentales y servicios de salud, mientras el brote registra 27,145 contagios y 26 muertes

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Interior de avión de carga con palés de cajas que dicen "SARAMPIÓN VACUNA" y "GOBIERNO DE GUATEMALA", un cartel que indica "2,010,000,000 DOSIS", y hombres con uniformes.
Personal guatemalteco supervisa el arribo de dos millones de dosis de vacunas contra el sarampión en la bodega de un avión de carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala sumó 2 millones de dosis adicionales de la vacuna SR a su inventario nacional para sostener la inmunización contra sarampión y rubéola en todo el país, en un momento en que el brote acumula 27,145 casos confirmados y 26 muertes, pero muestra una caída sostenida en los contagios semanales.

El nuevo lote entró en la última semana de junio y busca asegurar el abastecimiento a las direcciones departamentales y los servicios de salud mientras el virus sigue activo en distintas regiones.

Hasta el 5 de julio, se habían aplicado 1.469.740 dosis, de acuerdo con datos del portal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ese avance coincidió con una reducción del 60% en los casos semanales: de unos 2,500 contagios por semana en abril a cerca de 1,000 en el mismo período de medición, según Edgar Santos, director de Epidemiología y Gestión de Riesgo del MSPAS, citado por medios oficiales.

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Santos explicó al medio que el cargamento fue solicitado para mantener el suministro y continuar la vacunación a escala nacional: “En la última semana de junio entró un lote de 2 millones de SR que se habían pedido adicionales para suministrar suficientes vacunas a las direcciones departamentales y a los servicios de salud, para seguir inmunizando a los guatemaltecos”.

Guatemala activa la segunda fase contra el sarampión: cinco municipios ampliados, dosis gratis y el foco en niños y jóvenes de 16 a 39 años (Foto cortesía Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud)
Guatemala activa la segunda fase contra el sarampión: cinco municipios ampliados, dosis gratis y el foco en niños y jóvenes de 16 a 39 años (Foto cortesía Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud)

El aumento del total acumulado respondió a una reclasificación oficial de los casos

El total de 27,145 contagios confirmados surge de una ampliación de los criterios de confirmación del MSPAS, que ahora incluye laboratorio, nexo epidemiológico y evaluación clínica. Según esa reclasificación, 7,489 casos, el 27.6%, fueron confirmados por pruebas de laboratorio como análisis de sangre para detectar inmunoglobulina M o pruebas moleculares PCR.

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Otros 3,054 casos, el 11.3%, se confirmaron por nexo epidemiológico, es decir, por síntomas y vínculo directo con un caso ya confirmado. Los 16,602 restantes, el 61.2%, fueron clasificados por criterio clínico en contexto de brote activo y sin prueba disponible.

La cartera sanitaria precisó que el incremento del total acumulado no reflejó una expansión reciente de la transmisión, sino una presentación más completa de la información. El punto más alto del brote se registró en las semanas epidemiológicas 15 y 16 del año, y desde entonces la tendencia es descendente.

En términos geográficos, el departamento de Guatemala concentra la mayor carga, con 10,248 casos y una incidencia de 272.8 por cada 100.000 habitantes. Le siguen Quetzaltenango con 2.238 casos, Quiché con 2,183, Sololá con 1,367, Izabal con 1,199 y Totonicapán con 1,016.

Los adultos de 15 a 39 años concentran la mayoría de los contagios, pero los bebés enfrentan el mayor riesgo

El 63% de los casos corresponde a personas de 15 a 39 años. Dentro de ese grupo, el tramo de 20 a 29 años suma 10,067 contagios y el de 30 a 39 años, 4,556.

El dato más delicado está entre los menores de un año. Ese grupo registra 2,477 casos, una tasa de mortalidad de 2.82 por cada 100,000 menores de esa edad y una letalidad de 0,40%, equivalente a cuatro de cada 1,000 confirmados.

El riesgo se intensifica a partir de los cuatro meses, antes de la dosis cero extraordinaria que el ministerio aplica desde los seis meses por el brote, ya que el esquema regular comienza a los 12 meses.

El antecedente vacunal de los confirmados refuerza esa vulnerabilidad: el 67.3% no tenía vacunación previa, el 25.4% figura como desconocido y solo el 4.1% había recibido alguna dosis.

El brote acumula 26 fallecidos y una letalidad general de 0.10%. La Comisión Nacional revisó todos los casos y atribuyó 25 muertes directamente al sarampión, mientras una sigue bajo análisis por falta de información clínica completa.

Quiché encabeza los decesos con 10, seguido por Guatemala con cinco, Quetzaltenango y Totonicapán con tres cada uno, Sololá e Izabal con dos por departamento, y Retalhuleu, Chimaltenango y Sacatepéquez con uno cada uno.

Entre las víctimas hay bebés demasiado pequeños para completar el esquema, recién nacidos contagiados por transmisión materna durante el embarazo y personas con cardiopatías congénitas, parálisis cerebral, inmunocompromiso, diabetes o enfermedad renal crónica.

El antecedente del brote fue una celebración religiosa multitudinaria realizada en diciembre de 2025 en el municipio de Santiago Atitlán, en Sololá. Los primeros casos se confirmaron el 9 de enero de 2026.

Guatemala no registraba un brote endémico de esta magnitud desde 1997. Antes de este episodio, solo había documentado un brote importado en 2018, según los informes oficiales.

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