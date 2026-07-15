Panamá

El costo de vida dio un respiro en junio a los panameños, pero la inflación sigue por encima del 2% en 2026

Los menores valores de los combustibles incidieron en el comportamiento del IPC, mientras algunos servicios mantuvieron una tendencia alcista.

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Una mano enguantada sostiene una boquilla de surtidor de combustible junto a una bomba de gasolina. Un billete de un dólar estadounidense desenfocado reposa en la base.
La caída en los precios del diésel, la gasolina y los pasajes aéreos impulsó la reducción del IPC durante junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los precios al consumidor en Panamá rompieron en junio la tendencia alcista que habían mantenido durante los tres meses anteriores.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional Urbano registró una variación mensual de -0.3% respecto a mayo, impulsada principalmente por la reducción en los precios de los combustibles y del transporte aéreo, aunque en el acumulado del primer semestre el indicador mantiene un incremento de 2.3% frente a diciembre de 2025.

El resultado divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) sitúa el índice en 102,1 puntos, por debajo de los 102.4 registrados en mayo, marcando la primera disminución mensual desde febrero y poniendo fin a una racha de tres aumentos consecutivos observados entre marzo y mayo.

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El IPC es uno de los principales indicadores económicos de un país porque mide la evolución promedio de los precios que pagan los consumidores por una canasta representativa de bienes y servicios, como alimentos, transporte, vivienda, salud, educación y comunicaciones.

Infografía: Índice de Precios al Consumidor. Muestra gráfico de barras, flecha ascendente, carrito de compras con etiqueta Inflación, bienes, servicios y alimentos.
El Índice de Precios al Consumidor mide la evolución del costo de una canasta representativa de bienes y servicios que consumen los hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otras palabras, refleja cuánto cuesta mantener el nivel habitual de consumo de los hogares y constituye la referencia más utilizada para medir la inflación.

Su comportamiento tiene implicaciones directas sobre el poder adquisitivo de las familias, las negociaciones salariales, la formulación de políticas públicas y las decisiones de empresas e inversionistas, ya que permite conocer si el costo de vida aumenta, disminuye o permanece estable.

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En junio, el principal factor detrás de la caída del índice fue la división de Transporte, que disminuyó 1.5%, convirtiéndose en el rubro con mayor incidencia negativa sobre el resultado general.

Según el informe del INEC, la reducción respondió principalmente a una baja de 4,2% en los combustibles y lubricantes para vehículos particulares, consecuencia de menores precios del diésel y la gasolina.

A ello se sumó un descenso de 3.8% en el transporte aéreo nacional e internacional, factores que compensaron los incrementos observados en otras categorías del consumo.

Un seguro de coche
Los seguros de automóvil encabezaron los incrementos registrados entre los servicios durante junio. implica sanciones. / Freepick

También registraron disminuciones las divisiones de Bebidas alcohólicas y tabaco (-0.6%), Vivienda, agua, electricidad y gas (-0.4%) y Muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar (-0.2%).

En el caso de vivienda, el principal elemento fue la reducción de 1.9% en el servicio de electricidad, mientras que en bebidas alcohólicas incidió la caída de 1.4% en los precios de destilados, licores y vinos.

No obstante, algunos grupos de gasto mostraron aumentos durante el mes. El mayor incremento correspondió a Seguros y servicios financieros, con 1.4%, impulsado por un aumento de 2.1% en los seguros de automóvil.

También aumentaron Información y comunicación (0.2%), debido principalmente al encarecimiento de los equipos de telefonía móvil; así como Salud (0.1%) y Prendas de vestir y calzado (0.1%), donde influyeron mayores costos en servicios de limpieza de ropa y algunos productos médicos.

Vista aérea de una persona en un supermercado seleccionando una caja de moras de un expositor refrigerado lleno de frutas y queso preenvasados
Las frutas, el chocolate y algunas hortalizas aumentaron de precio, mientras bajaron los combustibles y varios productos de origen animal. (Reuters)

Aunque la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas no mostró variación en términos generales durante junio, al interior de la canasta sí se registraron movimientos importantes.

Entre los productos que aumentaron destacaron las frutas (1.2%), las hortalizas, tubérculos y plátanos (0.6%), el chocolate (2.3%) y los helados (1.4%). En contraste, disminuyeron los precios de las carnes, los huevos, los aceites vegetales y los camarones frescos.

En términos acumulados, el IPC registra un incremento de 2.3% entre diciembre de 2025 y junio de 2026. El comportamiento mensual muestra un aumento de 0.2% en enero, 0.1% en febrero, 0.9% en marzo, 1.1% en abril y 0.3% en mayo, antes de la corrección observada en junio.

La provincia de Panamá también reflejó una disminución mensual de 0.3%, comportamiento similar al observado en el resto de las áreas urbanas del país. En ambos casos, el transporte volvió a ser el principal componente que explicó la reducción del índice.

Los resultados sugieren que, al cierre del primer semestre, las presiones inflacionarias continúan moderadas y altamente influenciadas por factores externos, especialmente la evolución de los precios internacionales de los combustibles.

Al mismo tiempo, muestran que algunos servicios —como los seguros y ciertos gastos de salud— mantienen una trayectoria al alza, mientras que los alimentos presentan un comportamiento mixto, con aumentos y reducciones que, por ahora, terminan compensándose dentro de la canasta de consumo de los hogares panameños.

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