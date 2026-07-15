Salud

Esfuerzo intenso o resistencia: cuál es la diferencia y cómo entrenarlos

Conocer cada uno permite elegir rutinas más efectivas y adaptar el entrenamiento a cada objetivo. Cleveland Clinic explica cómo influyen en el ejercicio, el rendimiento y la salud diaria en cualquier etapa de la vida

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Hombre sprintando con energía roja desde un bloque de salida y un gráfico de pico; mujer corriendo en camino rural con energía azul y verde y un gráfico plano.
La diferencia entre el aguante físico y la resistencia prolongada radica en que el primero permite sostener esfuerzos intensos durante poco tiempo y la segunda mantener una actividad de intensidad baja o moderada por períodos más extensos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entrenar para “aguantar más” no siempre significa lo mismo: a veces el objetivo es sostener ráfagas intensas sin bajar el ritmo y, otras, mantener el cuerpo en movimiento durante largos tramos sin “vaciar el tanque”. Esa diferencia —que suele confundirse en el gimnasio y en deportes recreativos— explica por qué no todos los planes sirven para todos los objetivos.

La diferencia entre capacidad de sostener esfuerzos intensos (aguante físico) y resistencia radica en que una describe la aptitud de sostener esfuerzos intensos durante poco tiempo y la otra la de mantener actividad de baja o moderada intensidad durante periodos prolongados. El fisiólogo del ejercicio Christopher Travers, de Cleveland Clinic, lo resumió en una idea central: la primera indica cuánto puede exigirse una persona y la segunda cuánto tiempo puede sostener ese esfuerzo.

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El centro médico recurrió a una comparación con un auto. La capacidad de sostener esfuerzos intensos equivale a cuánto se pisa el acelerador para ganar velocidad de golpe y la resistencia a cuánta distancia puede recorrerse antes de quedarse sin combustible.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cleveland Clinic explicó que el aguante físico y la resistencia prolongada influyen en conjunto en el rendimiento, aunque responden a objetivos de entrenamiento distintos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas capacidades suelen ir de la mano, pero no son equivalentes. Juntas influyen en el rendimiento físico y ayudan a alcanzar metas de desempeño, según Cleveland Clinic.

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Travers explicó esa diferencia así, en declaraciones recogidas por Cleveland Clinic: “Con la capacidad de esfuerzo, intentas seguir a una frecuencia cardiaca más alta. Es tu potencia, tu velocidad y tu repetición de ráfagas de esfuerzo”.

Sobre la otra capacidad, añadió: “Con la resistencia, aprendes a mantener un nivel de intensidad durante el mayor tiempo posible. Te concentras en la respiración, en sostener un ritmo estable y en mantener la técnica correcta para seguir más tiempo sin quedarte sin energía”.

Qué es la capacidad de sostener esfuerzos intensos y cómo se entrena

La capacidad de sostener esfuerzos intensos es una aptitud mental y física para mantener trabajo de alta intensidad durante un periodo corto. Se refleja en un arranque rápido, una aceleración en subida o el impulso final en el último tramo de una prueba.

Para desarrollarla, Cleveland Clinic recomendó el entrenamiento en circuito. Ese método combinó ejercicios de fuerza y de cardio con poco o ningún descanso entre uno y otro.

Después de completar un circuito, correspondió una recuperación más larga antes de repetir la ronda completa. Travers subrayó ese punto en Cleveland Clinic: “Lo más importante en los entrenamientos de aguante físico es la recuperación”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El aguante físico se asocia con una frecuencia cardíaca más alta, la potencia, la velocidad y la repetición de ráfagas de esfuerzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

También precisó que, tras un circuito compuesto por varios ejercicios rápidos, era recomendable descansar más para poder repetirlo con la misma intensidad alta. Otra opción es el entrenamiento por intervalos de alta intensidad. Ese método alterna ráfagas cortas de ejercicio intenso con pausas breves.

Según el centro médico, este trabajo entrena al cuerpo para esforzarse incluso con fatiga, recuperarse más rápido entre ejercicios, tolerar niveles más altos de exigencia y usar el oxígeno con mayor eficiencia. Una rutina orientada a esa capacidad puede combinar ambos enfoques. En ese caso, se usa un circuito de ejercicios intensos y luego una recuperación más prolongada antes de repetirlo.

Entre los ejercicios habituales para este objetivo figuran carreras cortas en subida, los saltos al cajón, las subidas de escaleras, los escaladores, las sentadillas con salto y los burpees, según la fuente.

Cómo desarrollar la resistencia para esfuerzos prolongados

La resistencia de larga duración apunta a mantener una intensidad determinada durante periodos extensos. No se basa en un impulso explosivo, sino en sostener el movimiento sin detenerse ni reducir la intensidad.

Travers explicó en Cleveland Clinic: “Con la resistencia, buscamos ese estado más largo y estable y aumentamos de forma gradual el tiempo y las distancias”. Luego resumió la exigencia principal de ese proceso: “Requiere constancia durante semanas e incluso meses”.

Hombre de unos 30 años, camiseta gris y pantalones cortos, corre en parque urbano con hojas de otoño al atardecer, edificios de ciudad al fondo.
El aguante físico se asocia con una frecuencia cardíaca más alta, la potencia, la velocidad y la repetición de ráfagas de esfuerzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mejorar esa capacidad, el instituto médico aconsejó priorizar sesiones que mantengan el cuerpo en movimiento durante más tiempo. Los ejercicios cardiovasculares resultan eficaces para ese fin. También señaló que el trabajo de fuerza puede adaptarse para mejorar la resistencia muscular. Eso permite que los músculos trabajen durante más tiempo antes de fatigarse.

Durante ese proceso, conviene aumentar el tiempo, la distancia o las repeticiones a medida que avanza el entrenamiento. La respiración, el ritmo estable y la técnica correcta forman parte de ese desarrollo, según Travers. Los ejercicios más comunes en este bloque incluyen ciclismo, carrera, senderismo, natación, remo y planchas.

Por qué ambas capacidades importan en la vida diaria

Cleveland Clinic aclaró que estas dos capacidades no importan solo para atletas como corredores, basquetbolistas o nadadores. También influyen en la facilidad para afrontar actividades cotidianas, como trabajar en el jardín o ayudar a un amigo en una mudanza.

Trabajar ambas al mismo tiempo puede mejorar el rendimiento, la condición física general y la confianza en lo que el cuerpo puede hacer, de acuerdo con Cleveland Clinic. La mejora depende de práctica sostenida, tiempo y atención al estado general de salud.

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