El humo de incendios forestales vuelve a Nueva York y reactiva las alertas de salud pública tras el pico histórico de 2023

La presencia de humo en la atmósfera modifica la vida diaria en Nueva York y obliga a reforzar medidas de protección (REUTERS/Kylie Cooper/Archivo)

Nueva York enfrenta nuevamente la llegada de humo procedente de incendios forestales en Minnesota y Ontario, fenómeno que afectará la calidad del aire durante varios días.

La experiencia de junio de 2023 permanece fresca en la memoria colectiva, cuando el índice de calidad del aire (AQI) alcanzó los 484 puntos, el valor más alto registrado en la ciudad y un indicador de condiciones peligrosas para toda la población. En esta ocasión, si bien las autoridades anticipan un escenario menos extremo, la evolución del evento sigue sin certezas.

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De acuerdo con The City Reporter, el Departamento de Conservación Ambiental del estado (DEC) emitió un aviso de calidad del aire para parte del norte de Nueva York. El resto del estado, incluida la ciudad, se mantendrá en niveles moderados de partículas en el ambiente, aunque la situación podría agravarse entre miércoles y jueves.

El récord de contaminación registrado el año pasado marcó un antes y un después en la gestión de emergencias ambientales en la ciudad (Brad Penner-USA TODAY Sports/File)

James Tomasini, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, aseguró que el humo podría espesarse y descender más cerca del suelo, lo que dificultaría la visibilidad y aumentaría el riesgo para la salud. En la jornada del martes, la ciudad ya mostraba signos de cielos opacos y condiciones poco habituales.

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El pronóstico preocupa por la simultaneidad con una ola de calor que afecta a la región. Amanda Lefton, comisionada del DEC, afirmó que la situación es dinámica y depende tanto del avance de los incendios en Minnesota y Ontario como de la llegada de lluvias previstas para más adelante en la semana.

“Este es un evento de varios días”, puntualizó Lefton en una conferencia de prensa, añadiendo que las precipitaciones podrían ofrecer cierto alivio, aunque no hay garantías sobre el desenlace.

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Las columnas de humo generadas por los incendios en ambos estados se desplazan a cientos de kilómetros, cruzando fronteras y alterando el aire urbano (CSU/CIRA & NOAA/Handout via REUTERS)

El impacto ambiental y social de la contaminación atmosférica

El aumento de partículas en el aire no solo deteriora la visibilidad, sino que también modifica rutinas y obliga a cambiar hábitos diarios. El humo afecta tanto a la salud de los residentes como a la vida urbana, y la ciudad se prepara para tomar medidas en sectores clave.

La suspensión de actividades al aire libre, la reducción del tránsito y el cierre temporal de algunos servicios forman parte de los recursos disponibles para limitar los efectos de la contaminación.

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El precedente de 2023, con vuelos interrumpidos y playas cerradas, refuerza la necesidad de respuestas coordinadas y efectivas ante emergencias ambientales.

La población más vulnerable enfrenta riesgos adicionales. Quienes padecen enfermedades respiratorias o cardíacas, adultos mayores, embarazadas y niños pequeños deben extremar precauciones.

La experiencia reciente demostró que los grupos con menor acceso a vivienda adecuada o atención médica sufren un impacto desproporcionado durante estos episodios. Las autoridades insisten en la importancia de la información, la prevención y el acceso a recursos para garantizar la protección de toda la comunidad.

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Episodios de mala calidad del aire agravan desigualdades y afectan tanto la salud como la movilidad de millones de personas (AP Foto/Patrick Sison)

Calidad del aire y salud: a quiénes afecta y cómo actuar

La escala AQI, utilizada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), mide la concentración de contaminantes en el aire y permite establecer riesgos para la salud humana. Un valor entre 0 y 50 indica aire limpio, mientras que cifras superiores advierten sobre peligros crecientes.

Las alertas sanitarias se activan cuando el AQI supera los 100 puntos, umbral a partir del cual los grupos sensibles pueden experimentar efectos adversos.

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Personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, adultos mayores de 65 años, embarazadas, bebés, niños con problemas de salud, población con sistemas inmunitarios debilitados y quienes presentan vulnerabilidades sociales forman parte de los grupos de riesgo definidos oficialmente.

Para ellos, la recomendación es evitar actividades físicas intensas o prolongadas al aire libre cuando el AQI se ubica entre 100 y 150. “El riesgo para personas sanas suele aparecer recién cuando el índice supera los 150 puntos”, detalló The City Reporter en su cobertura, citando fuentes sanitarias y meteorológicas.

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Cambios en el índice de calidad del aire alteran rutinas y representan un riesgo especial para quienes integran grupos de mayor vulnerabilidad (Brad Penner-USA TODAY Sports/File)

Si el AQI alcanza valores superiores a 200, las autoridades aconsejan suspender todas las actividades al aire libre que no sean imprescindibles. Esta restricción también se extiende a las mascotas, tal y como advirtió la American Veterinary Medical Association.

“Perros y gatos pueden verse afectados igual que los humanos”, señaló la organización, y aconsejó limitar las salidas a períodos breves y consultar a un veterinario ante síntomas como tos, dificultad respiratoria o irritación ocular.

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La zona metropolitana de Nueva York ya había estado bajo advertencia sanitaria el martes, aunque en ese caso la causa fue la contaminación por ozono, no vinculada al humo de los incendios. Este tipo de episodios, cada vez más frecuentes, subraya la importancia de monitorear la calidad del aire y seguir las recomendaciones oficiales.

Los perros pueden experimentar síntomas respiratorios ante el humo, por lo que se aconseja limitar sus salidas y vigilar cualquier señal de malestar (REUTERS/Troy Dunkley)

Recomendaciones clave para protegerse durante episodios de humo

El avance del humo obliga a reforzar los cuidados en distintos aspectos de la vida diaria. A continuación, The City Reporter detalló acciones concretas y diferenciadas según el ámbito de impacto:

Salud y síntomas

Evita la actividad física intensa y prolongada al aire libre mientras el AQI supere los valores recomendados.

Presta atención a síntomas como tos, fatiga, irritación ocular, dolor de garganta o dificultad respiratoria. Consulta al médico si estos signos aparecen o se agravan.

Las personas con asma, enfermedades cardíacas o pulmonares deben asegurarse de contar con medicación suficiente y seguir las indicaciones profesionales.

Extiende los cuidados a grupos de riesgo: adultos mayores, embarazadas, niños pequeños y quienes presentan sistemas inmunitarios debilitados.

Vida cotidiana y entorno

Mantén puertas y ventanas cerradas, sellando grietas con trapos o toallas para reducir al máximo la entrada de humo.

Ventila la vivienda solo cuando el AQI regrese a niveles seguros y renueva los filtros de aire tras el episodio.

Reduce al mínimo las salidas de mascotas y controla posibles síntomas como tos o irritación ocular. Consulta al veterinario ante cualquier señal de alarma.

Permanece atento a los avisos y actualizaciones oficiales a través de fuentes confiables, aplicaciones móviles y plataformas públicas.

Equipamiento y protección

Emplea mascarillas KN95 o N95 al salir al exterior, especialmente si perteneces a un grupo sensible.

Utiliza aire acondicionado en modo de recirculación interna y verifica que los filtros estén limpios y en buen estado.

Instala purificadores de aire con filtros HEPA o MERV-13, o improvisa una versión casera con un ventilador de caja y un filtro adecuado.

Aprovecha la distribución gratuita de mascarillas en bibliotecas públicas y recurre a los centros de enfriamiento habilitados si no cuentas con un espacio interior seguro.

La combinación de medidas preventivas, equipamiento adecuado y vigilancia constante permite disminuir los riesgos asociados a la exposición al humo. La colaboración entre autoridades, profesionales de la salud y la población general será decisiva para proteger a los sectores más vulnerables y mantener la seguridad durante estos episodios.

El uso de mascarillas ajustadas se considera una de las formas más eficaces de reducir la inhalación de partículas contaminantes en exteriores (REUTERS/Eduardo Munoz/File)

Perspectivas y próximos pasos ante episodios recurrentes

La evolución del humo en la ciudad sigue siendo incierta. Los expertos consultados por The City Reporter insisten en la necesidad de consultar fuentes oficiales y ajustar la rutina diaria según los avisos que se emitan.

El precedente de 2023, cuando se suspendieron vuelos, se cerraron playas y se alcanzaron niveles históricos de contaminación, refuerza la importancia de la prevención y la información actualizada.

La capital financiera y cultural de Estados Unidos vuelve a estar bajo la amenaza del humo, y la respuesta colectiva será clave para minimizar los riesgos.