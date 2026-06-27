¿Sudar más ayuda a bajar de peso? Lo que dice la ciencia y la nutrición

Sudar durante el ejercicio no significa adelgazar ni quemar grasa de forma más efectiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas creen que sudar mucho durante el ejercicio es señal de estar adelgazando o quemando grasa de forma efectiva. Esta asociación surge porque el sudor es visible, inmediato y se percibe como un resultado visible del esfuerzo físico.

La idea de que el descenso en la balanza tras un entrenamiento intenso refleja una pérdida de grasa está extendida tanto en gimnasios como en la vida cotidiana. Esta percepción suele estar basada en una interpretación equivocada de los procesos fisiológicos reales.

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Qué dice una dietista sobre el sudor y la grasa

De acuerdo con el análisis de Berry Street, respaldado por la dietista Bridget Isaacs, especialista en nutrición clínica con una maestría en ciencias, esta confusión es muy frecuente. Ella explica que, fisiológicamente, el sudor es una respuesta del cuerpo para regular la temperatura interna y se activa cuando la temperatura sube por el ejercicio, el ambiente cálido o incluso el estrés.

La baja de peso en la balanza después de un entrenamiento intenso refleja pérdida de líquidos y no pérdida de grasa corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hecho de ver el sudor o notar la ropa empapada puede hacer que muchas personas piensen que están eliminando grasa, pero en realidad se trata de un mecanismo para disipar calor, no de un proceso de quema de grasa corporal.

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Isaacs subraya que el descenso de peso observado justo después de una sesión intensa solo refleja la pérdida de líquidos, no el uso de reservas de grasa.

Qué significa realmente sudar durante el ejercicio

Sudar durante el ejercicio es simplemente la consecuencia de un proceso de enfriamiento corporal. Cuando la temperatura interna se eleva, las glándulas sudoríparas activan la liberación de líquidos a través de la piel para evitar el sobrecalentamiento. Este mecanismo se produce tanto en actividades físicas exigentes como en ambientes cálidos o incluso bajo estrés emocional.

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El sudor durante el ejercicio forma parte del enfriamiento corporal y no guarda relación directa con la grasa que el cuerpo usa como energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sudoración puede aparecer en cualquier tipo de entrenamiento y su volumen varía enormemente entre personas. El sudor no transporta grasa ni calorías fuera del cuerpo. En realidad, el sudor está compuesto casi en su totalidad por agua y pequeñas cantidades de electrolitos como sodio y potasio.

Por eso, la sensación de esfuerzo asociada a un entrenamiento intenso puede generar mucha sudoración, pero esa prueba visual no equivale a una mayor quema de grasa corporal.

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Diferencias fisiológicas entre perder agua y perder grasa

El descenso de peso provocado por una gran sudoración es un fenómeno transitorio. Lo que se observa en la balanza tras una sesión intensa de ejercicio corresponde fundamentalmente a la pérdida de agua corporal. Una vez que se reponen los líquidos mediante la hidratación, el peso vuelve rápidamente a su valor anterior.

El cuerpo humano está diseñado para mantener el equilibrio hídrico: cuando se pierde agua, se activa la sensación de sed y la rehidratación restaura el volumen.

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La pérdida de grasa ocurre de manera gradual y requiere un déficit calórico sostenido, independientemente de la sudoración visible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, la pérdida de grasa ocurre de manera gradual, a través de un proceso metabólico en el que el organismo utiliza las reservas energéticas almacenadas en los adipocitos como combustible. Para que esto suceda, es necesario mantener consistentemente un déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que se gastan. Este mecanismo es independiente de la cantidad de sudoración visible y no se acelera por el hecho de perder más líquidos.

Mitos comunes y cómo influyen en la cultura fitness

El mito de que sudar más ayuda a adelgazar se ha visto reforzado por imágenes de ropa empapada, promociones de clases intensas y productos que prometen resultados rápidos asociados a una mayor sudoración.

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En la cultura fitness, se suele asociar el esfuerzo, el calor y el cansancio extremo con progresos más rápidos, cuando en realidad estos factores no garantizan una mayor pérdida de grasa.

La creencia de que el sudor es sinónimo de grasa “derritiéndose” no solo es errónea, sino que puede resultar perjudicial si lleva a prácticas inadecuadas, como entrenar con ropa excesivamente abrigada o descuidar la hidratación.

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El mito de que sudar más ayuda a adelgazar se reforzó en la cultura fitness con clases intensas, ropa empapada y promesas de resultados rápidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, cada cuerpo responde de manera distinta: dos personas pueden realizar la misma rutina y sudar cantidades muy diferentes sin que eso implique diferencias en la quema de calorías o en la eficacia del entrenamiento. El sudor, por sí solo, no es un termómetro fiable de éxito en la pérdida de peso.

Qué funciona realmente para perder peso a largo plazo

La evidencia revisada indica que la clave para perder peso de forma saludable y sostenida es mantener hábitos que promuevan un déficit calórico prolongado. Esto se logra a través de una combinación de alimentación equilibrada y actividad física regular, no por la cantidad de sudor producida en cada sesión.

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La constancia en el movimiento diario, el control de las porciones y la elección de alimentos nutritivos son las herramientas para reducir la grasa corporal. Es posible perder peso sin sudar excesivamente, sobre todo en actividades realizadas en ambientes frescos o con baja humedad. Lo que determina la evolución real es el equilibrio energético, no el volumen de sudor.