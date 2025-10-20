Salud

Sudor caliente o frío: qué diferencias existen y qué revela cada uno, según los expertos

Uno es un mecanismo natural de enfriamiento del organismo, el otro brinda pistas sobre la salud mental y hasta episodios extremos de estrés. Cómo se originan

Por Constanza Almirón

Guardar
Las glándulas sudoríparas ecrinas y
Las glándulas sudoríparas ecrinas y apocrinas cumplen funciones distintas en la producción de sudor caliente y frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo humano no solo regula su temperatura a través de la transpiración, sino que también comunica el estado físico y emocional mediante este proceso. Se reconocen dos tipos principales: sudor caliente y frío.

Aunque ambos responden a fenómenos naturales del organismo, sus causas, mecanismos y efectos difieren de modo considerable. Comprender estas diferencias permite interpretar mejor las señales del cuerpo y puede alertar sobre posibles problemas de salud, explicaron Amanda Meyer, Profesora titular de Anatomía y Patología en la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad James Cook; y Monika Zimanyi, Profesora adjunta de Anatomía en la Universidad James Cook, a The Conversation.

El rol de la transpiración caliente y su función en la termorregulación

La transpiración caliente, también llamada transpiración termorreguladora, aparece cuando la temperatura corporal aumenta, ya sea por el ejercicio físico o por calor ambiental. En esas circunstancias, el cuerpo activa su sistema de enfriamiento.

El hipotálamo, una región fundamental del cerebro encargada de mantener la temperatura interna óptima, detecta el incremento térmico y emite señales a través de la médula espinal y los nervios periféricos, estimulando la secreción por parte de las glándulas sudoríparas ecrinas, que se distribuyen en millones por toda la piel, con una concentración especialmente elevada en las palmas de las manos y las plantas de los pies (entre 250 y 550 glándulas por centímetro cuadrado).

La transpiración caliente cumple una
La transpiración caliente cumple una función termorreguladora y se produce principalmente por el aumento de la temperatura corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El líquido producido por este sistema contiene principalmente agua y sal, y su evaporación sobre la piel permite disipar el exceso de calor, evitando el sobrecalentamiento. Desde The Conversation puntualizaron que la producción de transpiración caliente resulta normal y constituye una forma eficaz de regular la temperatura corporal.

Sudor frío: una respuesta de alarma ante el estrés

En contraste, el sudor frío, conocido también como transpiración psicológica, surge frente a situaciones de estrés, ansiedad, miedo o dolor. Este proceso implica una interacción entre el cerebro y el sistema hormonal. Cuando la persona experimenta una emoción intensa, la amígdala cerebral se activa y estimula al hipotálamo.

Este, además de activar las glándulas ecrinas, transmite señales a las glándulas suprarrenales, ubicadas sobre los riñones, para que liberen hormonas como la adrenalina y la noradrenalina. Estas hormonas viajan por el torrente sanguíneo y estimulan otro tipo de glándulas sudoríparas: las apocrinas.

Las glándulas apocrinas se localizan principalmente en las axilas, el rostro, el perineo y la zona mamaria, y generan un líquido con una mezcla rica en lípidos, proteínas, azúcares y amoníaco. La transpiración fría, al activar tanto las glándulas ecrinas como las apocrinas, puede presentarse en diferentes partes del cuerpo al mismo tiempo.

El sudor frío, vinculado al
El sudor frío, vinculado al estrés y la ansiedad, activa glándulas apocrinas que generan compuestos que favorecen el mal olor (Imagen ilustrativa Infobae)

La diferencia entre ambos tipos no solo reside en su origen y función, sino también en sus implicaciones sensoriales y sociales. La transpiración caliente cumple una función básica en la regulación térmica, mientras que la transpiración fría actúa como una señal de alarma para el entorno. Las expertas citadas por The Conversation señalan que la transpiración fría evidencia ante los demás el estado de angustia de una persona.

Un aspecto que genera curiosidad es cuál de los dos tipos produce un olor corporal más intenso. La transpiración, ya sea caliente o fría, carece de olor al salir de las glándulas. El mal olor aparece cuando las bacterias presentes en la piel, como Corynebacterium, Staphylococcus y Cutibacterium, degradan los componentes del líquido, originando compuestos volátiles responsables de ese aroma.

Los estudios citados en The Conversation indican que el estrés, más que el ejercicio, desencadena olores desagradables, incluso en personas que normalmente no los presentan. Esto ocurre porque las bacterias prefieren la transpiración con mayor concentración de grasas y proteínas que producen las glándulas apocrinas durante emociones intensas como miedo o ansiedad.

Así, la transpiración fría, vinculada a estas emociones, suele producir un olor más fuerte y característico, capaz de advertir a los demás sobre el estado emocional de quien lo emite.

Las bacterias de la piel
Las bacterias de la piel descomponen los componentes del sudor, generando el olor característico, especialmente en el sudor frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distinguir entre transpiración caliente y transpiración fría resulta útil para identificar señales de estrés o afectaciones en la salud.

Si bien ambas son respuestas fisiológicas normales, cambios bruscos o inusuales en la cantidad, distribución o características de la transpiración pueden requerir atención médica.

Las expertas citadas por The Conversation sugieren observar con detalle si la transpiración aumenta, disminuye o se presenta de forma asimétrica sin causa aparente, ya que esto podría anunciar un trastorno subyacente.

Ante cualquier inquietud sobre la transpiración, la consulta con un profesional de la salud es esencial para descartar posibles trastornos y recibir el tratamiento adecuado.

Temas Relacionados

SudoraciónSudor calienteSudor fríoGlándulas sudoríparasEstrésOlor corporalNewsroom BUE

Últimas Noticias

La velocidad de la pérdida dental predice el riesgo de muerte en adultos mayores

Un estudio científico en más de 8.000 personas con un promedio de 83 años indicó que el ritmo al que disminuyen las piezas dentales puede anticipar complicaciones graves de la salud

La velocidad de la pérdida

Qué es el narcisismo y cuál es la diferencia con la autoestima saludable

La doctora Lucía Crivelli explicó en Infobae en Vivo cuáles son las fronteras entre el amor propio positivo y una personalidad narcisista, y de qué manera los vínculos se ven afectados cuando la admiración se vuelve una necesidad constante

Qué es el narcisismo y

Comer chocolate antes de entrenar: qué beneficios reales tiene según la ciencia

Especialistas citados por EFE Salud y recientes investigaciones científicas destacan que el cacao, por su contenido de compuestos bioactivos, puede influir positivamente en el rendimiento y la recuperación física

Comer chocolate antes de entrenar:

Qué tipo de carne es mejor para ganar masa muscular y cuál recomiendan evitar

Un estudio de la Universidad de Illinois desafía las ideas tradicionales sobre proteínas animales. La elección de ciertos cortes puede marcar una diferencia inesperada en la recuperación luego de ejercitarse

Qué tipo de carne es

Un implante ocular y gafas de realidad aumentada permiten leer a personas con ceguera central

El chip fue una idea de un profesor de la Universidad de Stanford. La estrategia se probó en pacientes de Europa y permitió que volvieran a identificar símbolos y realizar tareas cotidianas. Se publicó en la revista NEJM

Un implante ocular y gafas
ÚLTIMAS NOTICIAS
La velocidad de la pérdida

La velocidad de la pérdida dental predice el riesgo de muerte en adultos mayores

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó la licitación para la construcción de la línea F del subte

Mientras negocia entrar a un paquete de apoyo para la Argentina, el CEO de JP Morgan visitará Buenos Aires

Triple femicidio de Florencio Varela: pidieron un careo entre Víctor Sotacuro y la inquilina de la casa del horror

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en octubre 2025

INFOBAE AMÉRICA
Paro nacional en Ecuador: el

Paro nacional en Ecuador: el gobierno suspendió el diálogo y acusó a la dirigencia indígena de no cumplir con su palabra

La Confederación Indígena de Ecuador exigió aumentar el salario básico y anunció que mantendrá el paro nacional

Khamenei rechazó la oferta de Trump de reanudar las conversaciones entre Irán y Estados Unidos

Presupuesto francés 2026: arrancó el debate en la Asamblea Nacional con más de 1.500 enmiendas y alta tensión política

El Ejército de Israel recibió el cuerpo de otro rehén de parte de Hamas tras la mediación de la Cruz Roja

TELESHOW
María Rosa Fugazot habló del

María Rosa Fugazot habló del dolor por la muerte de su hijo René Bertrand: “Es un agujero muy difícil de cubrir”

A pura emoción al final de la función de Rocky: la reacción de Nicolás Vázquez con un niño santafesino

Chechu Bonelli estaría iniciando un apasionado romance con un famoso conductor: las imágenes en un boliche porteño

Los guitarristas de Guns N’ Roses en una particular producción de fotos en el Cementerio de la Recoleta

Cinthia Fernández sorprendió a sus hijas en pleno viaje de egresadas: “Si Mahoma no va a la montaña...”