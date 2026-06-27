Política

La CAF creó un fondo para la reconstrucción de Venezuela tras los terremotos

El mecanismo, lanzado con un aporte inicial de un millón de dólares, apunta a reunir recursos públicos, privados e internacionales para atender la emergencia y la recuperación según las prioridades que establezca Caracas

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Edificio alto de noche con el logo CAF en la base, rodeado por varias banderas de diferentes países en mástiles verticales bajo un cielo oscuro
El edificio de la sede de CAF

La Corporación Andina de Fomento, conocida oficialmente como CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, creó un fondo para la reconstrucción de Venezuela tras los terremotos del 24 de junio, con un aporte inicial de USD 1 millón.

El mecanismo busca canalizar recursos públicos, privados e internacionales hacia las prioridades que defina el Gobierno venezolano durante la emergencia y la recuperación.

La iniciativa se suma a una donación previa de USD 300.000 en ayuda humanitaria para atender la fase inmediata de la crisis. El nuevo mecanismo fue diseñado para concentrar aportes bajo un marco común de administración y rendición de cuentas, con el objetivo de evitar la dispersión de esfuerzos y acelerar la llegada de recursos a las zonas afectadas.

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Paso fronterizo con arco que dice Venezuela. Banderas venezolanas. Camión blanco con cruces rojas. Carretera con vehículos, motos y un coche blanco
Un camión de la Cruz Roja y otros vehículos transitan por el paso fronterizo de bienvenida a Venezuela (CAF)

El fondo podrá recibir contribuciones de gobiernos, organismos internacionales, empresas, fundaciones, personas y otros socios. Esos recursos serán canalizados hacia las iniciativas que establezca y priorice el Gobierno de Venezuela, de acuerdo con la evolución de la emergencia y las evaluaciones de daños.

La estructura del fondo contempla tres etapas de intervención. La primera abarca la atención inmediata, con ayuda humanitaria, suministros esenciales y apoyo a las instituciones responsables de responder a la emergencia.

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La segunda fase se enfocará en la rehabilitación de servicios críticos, entre ellos salud, agua y saneamiento, energía, educación y conectividad. La tercera apunta a la recuperación y la resiliencia, con acciones de reconstrucción temprana, recuperación de medios de vida y reducción de la vulnerabilidad frente a futuros eventos.

Un grupo de personas jóvenes maneja pilas de botellas de agua y bolsas de suministros al aire libre, con follaje verde de árboles de fondo
Un grupo de personas organiza y distribuye grandes cantidades de agua embotellada y otros suministros esenciales en un evento de ayuda en Latinoamérica. (CAF)

Las intervenciones no estarán definidas de una vez, sino de manera progresiva. CAF indicó que cada iniciativa se ajustará a las evaluaciones de daños y a las prioridades que establezca el Gobierno.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, enmarcó la creación del mecanismo en la relación entre la institución y el país: “Los actos de la naturaleza se responden con actos de humanidad y solidaridad, y Venezuela nos requiere hoy más que nunca. Venezuela es país fundador y sede de CAF, y por eso ponemos en marcha este Fondo para la reconstrucción", sostuvo. Y agregó: “Es un mecanismo ágil y transparente al que invitamos a sumarse a gobiernos y al sector privado, para que sus aportes, junto con los nuestros, formen parte de una respuesta efectiva. Nuestro compromiso es acompañar al pueblo venezolano no solo en la emergencia, sino a lo largo de todo el camino de recuperación y reconstrucción que tenemos por delante”.

Cómo funcionará el fondo

El esquema operativo prevé recursos segregados e independientes de los fondos propios de la entidad, además de trazabilidad por iniciativa, reportes financieros periódicos y auditoría independiente. La institución también señaló que no cobrará ninguna comisión por la administración fiduciaria ni por la implementación de los recursos, de modo que el total de los aportes se destine a la atención de la emergencia y a la reconstrucción.

Las contribuciones podrán hacerse en dólares estadounidenses o en euros. La ejecución será flexible: los proyectos podrán desarrollarse a través de entidades ejecutoras elegibles o, cuando resulte más eficiente, mediante gestión directa del banco de desarrollo.

CAF recordó que Venezuela es uno de sus países fundadores y alberga la sede de la institución. Ese vínculo, según la entidad, sostiene su decisión de acompañar al país con capacidad técnica y financiera para movilizar apoyo de la región y de la comunidad internacional.

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