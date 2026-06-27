Una persona murió y 13 resultaron heridas al estrellarse el viernes una avioneta contra el rascacielos más alto de China

Chocó un avión contra un edificio en Beijing

Al menos 13 personas han resultado heridas al estrellarse este viernes una avioneta contra el rascacielos más alto de China, la Citic Tower, en Pekín, cuyo piloto falleció en el acto, según el primer balance oficial del siniestro recogido por Bloomberg.

El avión, una aeronave deportiva ligera monomotor de dos plazas, impactó contra la torre en el distrito de Chaoyang alrededor de las 17:55, hora local, según informaron las autoridades. FlightRadar24 indicó que se trataba de un avión Sunward SA60L Aurora. Las vidas de los heridos no corren peligro.

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El accidente ocurrió en una de las zonas comerciales centrales de la capital, a varios kilómetros al este de Zhongnanhai, sede del Partido Comunista y residencia de los altos dirigentes.

Beijing mantiene estrictos controles del espacio aéreo que abarcan todas las aeronaves de baja altitud, incluidos los pequeños drones, en toda la ciudad, y todos los vuelos están sujetos a aprobación oficial.

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Durante eventos importantes como la reunión legislativa anual, las autoridades suelen prohibir todos los vuelos de drones y avionetas con fines recreativos, deportivos y publicitarios en toda la capital.

“Los datos ADS-B del vuelo solo incluyen una parte de la trayectoria y paradas previas al accidente, probablemente debido a la cobertura variable en la región a tan baja altitud”, afirmó FlightRadar24 en una publicación de Facebook, refiriéndose a la tecnología que proporciona datos en tiempo real sobre la posición de un avión.

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Vista de los daños en una fachada de la Torre Citic, también conocida como Torre Zun, en Beijing, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Han Guan Ng)

La avioneta impactó el viernes la Torre Citic de Beijing, el edificio más alto de la capital china, y provocó evacuaciones y caída de escombros en el distrito financiero central.

El choque alcanzó los pisos superiores de la torre, que mide 528 metros, y dispersó fragmentos sobre la acera y una zona verde cercanas.

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Videos difundidos en redes sociales mostraron a la avioneta golpeando la parte alta de la Torre Citic. En esas imágenes también se veían restos del aparato cayendo sobre el área exterior del edificio.

Chocó un avión contra un edificio en Beijing 2

Otras grabaciones mostraron la salida de ocupantes del rascacielos. El material visual coincide con un escenario de evacuación tras el impacto.

Al cierre de la información, seguían abiertas las preguntas centrales del caso: el balance humano del choque, el número de ocupantes de la aeronave y las causas del accidente.

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El impacto se produjo en la zona de Guomao, el principal centro financiero de Beijing, en el distrito de Chaoyang y junto a otros inmuebles emblemáticos de la capital china, entre ellos la sede de la televisión estatal CCTV.

Se estrello un avion en la Citic Tower de Beijing

Imágenes tomadas en el lugar y que circulan por redes sociales internacionales muestran un agujero en la fachada acristalada del rascacielos, situado a una altura considerable, y fragmentos de una aeronave caídos en una vía próxima.

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También circulan vídeos en los que se ven piezas caer desde gran altura junto a la torre, además de desperfectos en vehículos de la zona.

Marcos Sabio, un joven español residente en Beijing, fue testigo cercano del suceso, ya que según relató a EFE trabaja en el bloque de al lado.

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Chocó un avión contra un edificio en Beijing 3

“Sobre las seis de la tarde me fui al gimnasio, que está en la quinta planta del edificio, y allí escuché un ruido, vi un poco de humo y enseguida recibí un mensaje de la compañía avisando a los trabajadores de que había chocado un avión contra el edificio de enfrente”, explicó.

Una vez en la calle, Sabio vio un gran despliegue policial, cortes de tráfico y a los agentes “pidiéndole a la gente que no mirara”, agregó.

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Otro español residente en Beijing que prefirió no ser identificado explicó a EFE que se encontró con el operativo: “Decenas de coches de policía. Muchas ambulancias y ambos sentidos de la calle cortados”, señaló.

Por su parte, una mujer de apellido Lin, citada por el diario hongkonés South China Morning Post, asegura que fue evacuada de urgencia del edificio a las 18.00 hora local (10.00 GMT).

(Con información de Europa Press)