Corea del Sur denunció que aviones militares chinos y rusos ingresaron en su zona de defensa aérea

Un bombardero H-6K de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China (EPL) es acompañado por un caza ruso Sukhoi Su-30CM durante patrullas conjuntas de aviones militares rusos y chinos . Ministerio de Defensa ruso/Handout via REUTERS/File Photo

Corea del Sur informó que desplegó aviones de combate como medida de precaución después de que más de 10 aeronaves militares chinas y rusas ingresaron este sábado su zona de defensa aérea.

El Estado Mayor Conjunto en Seúl señaló que las aeronaves chinas y rusas habían ingresado y luego abandonado la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Corea (KADIZ) sobre el mar del Este y el mar del Sur.

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“Las fuerzas armadas de Corea del Sur detectaron las aeronaves chinas y rusas antes de que entraran en la zona, y desplegaron aviones de combate de la Fuerza Aérea para prepararse ante cualquier contingencia”, indicó en un comunicado, sin ofrecer más detalles.

Añadió que las aeronaves chinas y rusas no violaron el espacio aéreo surcoreano.

En un comunicado, el ministerio chino de Defensa afirmó que sus fuerzas aéreas y las de Rusia llevaron a cabo el sábado una “patrulla aérea estratégica conjunta” sobre el mar de Japón, el mar de China Oriental y el oeste del Pacífico.

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Esta iniciativa permitió “mostrar su determinación y su capacidad para preservar juntos la paz y la estabilidad regionales”, subrayó la nota.

Una zona de identificación de defensa aérea no es espacio aéreo soberano, sino un área de amortiguamiento donde los países identifican las aeronaves que se aproximan por motivos de seguridad.

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John Daniel Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, y el almirante Kim Myung-soo, jefe del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, saludan durante una ceremonia de bienvenida en el Ministerio de Defensa Nacional en Seúl, Corea del Sur,. JEON HEON-KYUN/Pool vía REUTERS

Por lo general, se espera que las aeronaves militares notifiquen al país correspondiente antes de entrar en su zona de defensa aérea, aunque la notificación no es un requisito legal.

Corea del Sur y Japón reaccionaron con furia cuando nueve aeronaves militares chinas y rusas entraron en la KADIZ en diciembre de 2025, el incidente previo de este tipo.

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El Ministerio de Defensa surcoreano protestó ante Pekín y Moscú por aquel incidente, mientras que Japón expresó su “seria preocupación” por su seguridad nacional.

Por otra parte, el Ejército de Taiwán necesita verificar que puede responder de forma inmediata al estallido de un conflicto bélico, ya que el tiempo de alerta ante un posible ataque chino “se está reduciendo”, aseguró este miércoles el ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, en sede legislativa.

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Las fuerzas isleñas iniciaron este lunes cinco días de maniobras de preparación inmediata para el combate, con el fin de reforzar su capacidad y certificar la eficacia de las operaciones conjuntas de las tropas frente a la creciente presión militar de China, que reivindica la soberanía sobre la isla autogobernada.

Estos ejercicios, que se extenderán hasta el viernes, se enmarcan en el programa de adiestramiento anual de las Fuerzas Armadas de Taiwán y tienen entre sus objetivos “reforzar la rápida conversión del estado de paz al de guerra”, un escenario que las tropas isleñas ensayan con cada vez más frecuencia.

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(Con información de AFP