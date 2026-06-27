La reacción del plantel de Cabo Verde tras la histórica clasificación y enfrentar a Argentina: “Jugar contra Messi es excelente”

La alegría del plantel de Cabo Verde tras clasificar a 16avos de final (Reuters/Maria Lysaker)

Cabo Verde se convirtió en foco de atención mundial tras sellar su clasificación a la fase de eliminación directa del torneo más prestigioso del fútbol. La escena en el estadio de Houston fue tan singular como emotiva: tras el empate 0-0 frente a Arabia Saudita, los futbolistas de los “Tiburones Azules” no se dirigieron de inmediato a los vestuarios. Optaron por permanecer sobre el césped, formando un círculo unido alrededor de un miembro del cuerpo técnico que sostenía un teléfono móvil. La razón era clara: su futuro en el certamen dependía del resultado del partido simultáneo entre España y Uruguay en Guadalajara.

La expectativa se apoderó del grupo. Durante varios minutos, jugadores, entrenadores y auxiliares siguieron la transmisión en directo, atentos a cada avance en el marcador. La confirmación llegó finalmente: España venció a Uruguay y así, la selección de Cabo Verde aseguró su pase a los 16avos de final del Mundial 2026, una hazaña sin precedentes para un país cuya población no supera los 600.000 habitantes. Los abrazos, las lágrimas y los gritos de celebración invadieron el campo, mientras la emoción se trasladaba también a las tribunas, donde decenas de hinchas celebraban con banderas y cánticos.

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El entrenador Bubista (Pedro Leitão Brito), referente del fútbol caboverdiano, se mostró profundamente orgulloso tras el logro. “Hemos demostrado que nada es imposible”, declaró. “Nos hemos convertido en un ejemplo de que los países pequeños pueden aspirar a grandes objetivos, siempre que haya enfoque, determinación y organización”, agregó. Para el director técnico, la clasificación no solo simboliza un triunfo deportivo, sino también un mensaje de esperanza y superación para naciones de dimensiones similares.

El destino determinó que el próximo escollo sea Argentina, la vigente campeona del mundo. Consultado sobre el desafío que implica enfrentar a la Albiceleste, Bubista remarcó: “Primero, estamos orgullosos de poder enfrentar a Argentina. Es un país con el que tenemos lazos de larga data. Queremos mostrar nuestra identidad, competir con actitud y responsabilidad, conscientes de que Argentina tiene a algunos de los mejores futbolistas del mundo, incluido Messi, considerado el mejor por muchos”.

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La reacción de los jugadores no tardó en viralizarse. El mediocampista Deroy Duarte, elegido figura en el empate decisivo ante Arabia Saudita, expresó: “Siento que estoy soñando. Primero hay que celebrar, estamos muy felices. A partir de mañana pensaremos en el próximo partido. Es contra Argentina, ¿verdad? Es un desafío difícil, pero debemos creer. Todo es posible”. Duarte sintetizó así el sentir de un plantel que, lejos de la presión, se aferra a la ilusión y al convencimiento de que su historia aún puede sumar más capítulos.

El plantel de Cabo Verde presenta una particularidad: la mayoría de sus integrantes nació o se formó fuera del archipiélago, en países como Portugal y Países Bajos, producto de la diáspora caboverdiana. La política de la federación nacional de fútbol priorizó la búsqueda de talentos entre las comunidades migrantes, lo que permitió conformar un equipo diverso, con experiencias en diferentes ligas europeas.

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El desempeño de los “Tiburones Azules” en la fase de grupos sorprendió a propios y ajenos. Empataron sus tres partidos: primero igualaron 0-0 con España, luego protagonizaron un vibrante 2-2 ante Uruguay y finalmente sumaron otro empate sin goles frente a Arabia Saudita.

Bubista destacó la importancia de la identidad y la resiliencia del grupo: “Más importante que el resultado es poder mostrar nuestra identidad como equipo, nuestra fuerza, nuestra unidad y nuestra capacidad de sobreponernos a las adversidades”. El entrenador, que lleva al frente del seleccionado desde 2020, remarcó que el objetivo siempre fue “dar a conocer el país al mundo” y que la clasificación representa una recompensa a años de trabajo sostenido y planificación a largo plazo.

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El próximo viernes 3 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami, Cabo Verde enfrentará a Argentina en un partido que quedará marcado en la memoria colectiva del país africano. Para los jugadores, disputar un encuentro oficial ante Lionel Messi y la selección sudamericana es una oportunidad única. “Para nosotros, jugar contra Messi es excelente, independientemente del resultado. Es una oportunidad de mostrar lo que somos”, reconoció Bubista.

La historia de Cabo Verde en el Mundial 2026 ya ocupa un lugar destacado en la crónica del fútbol internacional. El desafío ahora será medirse ante la Albiceleste, sin presiones y con la confianza de haber roto todas las previsiones iniciales. Como resumió el propio entrenador: “Nada es imposible”.

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