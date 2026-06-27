Los precios de las materias primas tras la guerra: bajas en energía y metales e impacto sobre la economía

El fin de la guerra en Medio Oriente aceleró la baja del petróleo, con efectos esperados sobre los mercados financieros, activos argentinos y el índice de riesgo país (Foto: EFE)

Estados Unidos e Irán levantaron el bloqueo en el estrecho de Ormuz: el jueves 18 de junio comenzó a ejecutarse uno de los compromisos centrales del acuerdo entre ambos países, después de que el Comando Central estadounidense confirmara el fin de las restricciones sobre el tráfico marítimo vinculado a los puertos iraníes.

La medida puso fin a 110 días de cierre y aceleró la baja del petróleo, con efectos esperados sobre los mercados financieros, activos argentinos y el índice de riesgo país.

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El movimiento más visible se reflejó en los precios internacionales de los productos básicos. Con el fin de la guerra, el Índice Promedio de Precios de las Materias Primas del Banco Central de la República Argentina cayó en los primeros veinte días de junio 5,4% respecto del promedio de mayo, por la combinación de una baja de 5,3% en los metales, 3% en los productos agropecuarios y 16,4% en el barril del crudo.

El petróleo ya había empezado a descontar el cambio de escenario. Después de tocar máximos de USD 120 por barril, retrocedió primero hacia la zona de USD 90 y, en la última semana, perforó el piso de 80 dólares.

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Esa corrección es uno de los canales más directos de impacto sobre la economía argentina. La baja del crudo le permitiría al equipo económico retomar la normalización impositiva sobre la transferencia de combustibles, nafta y gasoil, sin trasladar un aumento al precio final, porque las refinadoras volverían de manera gradual a los valores previos a la guerra en Medio Oriente.

La baja del crudo le permitiría al equipo económico retomar la normalización impositiva sobre la transferencia de combustibles

Ese margen también abre la posibilidad de habilitar el traslado a precios de otros subsidios y valores regulados sin un salto tarifario final. El resultado esperado es una consolidación del superávit fiscal.

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La caída de la energía abarata costos y reordena precios internos

La energía más barata también atenuaría los aumentos en transporte y logística, en especial en los costos de fletes. A la vez, reduciría costos empresariales y aliviaría márgenes y precios finales.

En el mismo sentido, el descenso de los metales críticos y de otros insumos industriales contribuiría a abaratar costos en sectores como construcción, automóviles y maquinaria. Ese movimiento podría trasladarse a precios internos y reforzar la desinflación que comenzó en abril.

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El cambio de escenario también alcanzaría al agro. Los fertilizantes retrocederían después de la suba provocada por la guerra -la urea bajó casi 45% desde el pico de USD 950 la tonelada-, lo que mejora las perspectivas para la próxima cosecha.

Los fertilizantes retrocederían después de la suba provocada por la guerra -la urea bajó casi 45% desde el pico de USD 950 la tonelada-

Sobre el frente comercial, la expectativa es que desaparezcan cuellos de botella de oferta que se habían profundizado por la fuerte demanda de cobre, litio y níquel. Ese cuadro no afectaría la balanza comercial por los avances en la explotación de litio, cobre y otros minerales, y también de la explotación del reservorio de gas y petróleo en Vaca Muerta, y sus efectos sobre toda la cadena productiva.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, escribió en X: “Todos los grandes rubros de las exportaciones registraron crecimiento respecto a mayo del año pasado, con subas de 167,1% en Combustibles y Energía, 22,5% en Productos Primarios, 20,5% en Manufacturas de Origen Agropecuario y 20,1% en Manufacturas de Origen Industrial. Las exportaciones de Combustibles y Energía registraron un máximo histórico, en tanto las de Manufacturas de Origen Industrial alcanzaron el segundo valor más alto de la historia para mayo”.

Ahora la duda para los expertos del Banco Mundial se trasladó a otro punto: cuál será el valor de estabilización de las materias primas en un contexto de revaluación del dólar (Foto: Reuters)

Antes del fin del conflicto, un informe del Banco Mundial (BM) sostenía que la guerra había generado la mayor pérdida de oferta de petróleo jamás registrada. Ese shock había empujado al alza a casi todos los grupos de materias primas, con una perspectiva de aumento promedio de 16% en 2026 en el escenario base, el primer incremento anual desde 2022.

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Ahora la duda para los expertos del BM se trasladó a otro punto: cuál será el valor de estabilización de las materias primas en un contexto de revaluación del dólar y debilitamiento del resto de las divisas. Para los mercados argentinos, el dato más inmediato es un mejor clima financiero, con la expectativa de una reducción adicional del riesgo país, que quedó cerca de perforar los 400 puntos básicos.

Qué muestra el índice del Banco Central y por qué importa para Argentina

La secuencia de precios quedó registrada en el IPMP del BCRA, que sigue la evolución internacional de los productos básicos que representan cerca del 50% de las exportaciones argentinas. El índice alcanzó su máximo general el 22 de mayo, con 327,4 puntos sobre base 100 de diciembre de 2001. Dentro de esa serie, los agropecuarios tocaron un pico de 248,7 puntos el 20 de mayo. Los metales llegaron a 906,3 puntos el 3 de marzo y el petróleo, a 328,5 puntos el 8 de abril.

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El índice alcanzó su máximo general el 22 de mayo, con 327,4 puntos sobre base 100 de diciembre de 2001

El indicador incorpora maíz, trigo, porotos de soja, pellets de soja, aceite de soja, cebada, carne bovina, crudo, oro, cobre, aluminio primario y acero, ponderados según su participación en las exportaciones totales. Las participaciones actuales son 9,8% para soja, 14,3% para aceite de soja, 16,9% para pellets de soja, 13,3% para maíz, 8,1% para trigo, 8,7% para carne, 1,8% para cebada, 14,4% para petróleo, 2,3% para aluminio, 0,2% para acero y 10,1% para oro.

Según los analistas del Banco Central de la República Argentina, el índice funciona como un indicador anticipado de la evolución de los precios de exportación y como una referencia diaria de alta frecuencia para la toma de decisiones. También permite seguir parte de las presiones inflacionarias externas, porque varias de esas cotizaciones impactan sobre bienes internos, en particular alimentos.

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Medido desde el máximo del período de guerra en Medio Oriente, el IPMP retrocedió 7,1%, con bajas de 4,7% en agropecuarios, 13,6% en metales y 37,1% en petróleo.

Comparado con el nivel que heredó el gobierno de Javier Milei -noviembre de 2023-, el índice IPIM todavía se ubica 5,7% por encima, con baja de 2,4% en el complejo de productos del agro pampeano y subas de 96,1% en metales y 8,8% en crudo.

El nivel promedio de junio supera al de la serie de casi 29 años en 44,9%, con subas en todas las categorías: agropecuarios 31,1; metales 186,1% y petróleo 43,3 por ciento.