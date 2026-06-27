Al menos 4 personas resultaron heridas por arma de fuego en un estado de EE. UU. tras los partidos del Mundial en una multitud

Al menos cuatro personas resultaron heridas de bala en Brockton, Massachusetts, durante una celebración masiva por el avance de Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al menos cuatro personas resultaron heridas por arma de fuego la noche del viernes durante una masiva concentración en Brockton, Massachusetts, tras el avance de Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El incidente, ocurrido poco antes de la medianoche en la intersección de Main Street y Park Street, movilizó a las fuerzas de seguridad y generó preocupación en una de las comunidades migrantes más numerosas del estado, según confirmó la Policía de Brockton y reportó NBC Boston.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía de Brockton, agentes recibieron varias llamadas alertando sobre disparos en el centro de la ciudad, coincidiendo con la presencia de cientos de personas en celebraciones futbolísticas. Los oficiales que arribaron al lugar hallaron a cuatro personas con heridas de bala, quienes fueron trasladadas a hospitales locales. Hasta la madrugada del sábado, las autoridades no habían realizado detenciones ni informado sobre la gravedad de las lesiones. Esta información fue confirmada por ABC News y Washington Examiner, medios que citaron fuentes policiales y datos institucionales.

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Según NBC Boston, la multitud congregada celebraba el histórico pase de la selección de Cabo Verde a octavos de final, hecho que motivó manifestaciones espontáneas en diversos puntos de la ciudad. Brockton, reconocida por albergar la mayor comunidad caboverdiana de Estados Unidos, vivió una noche de festejos que derivó en disturbios, uso de pirotecnia, congestión vehicular y finalmente el tiroteo.

¿Qué sucedió en las celebraciones de Brockton tras el Mundial?

El viernes por la noche, cientos de personas se reunieron en el corazón de Brockton para celebrar el empate de Cabo Verde ante Arabia Saudita, resultado que permitió a la nación africana avanzar por primera vez a la fase eliminatoria del Mundial. Según la Policía de Brockton, poco antes de las 00:00 horas se reportaron disparos en la zona de Main Street y Park Street, punto neurálgico de la ciudad. Los agentes encontraron a cuatro personas con heridas de bala y coordinaron su traslado a centros médicos, de acuerdo con NBC Boston.

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La policía comunicó: “El Departamento de Policía de Brockton recibió múltiples informes de disparos poco antes de la medianoche del viernes. Los oficiales que arribaron al lugar hallaron al menos cuatro personas con heridas de bala”. Las víctimas permanecen hospitalizadas y hasta el momento no se ha divulgado información sobre su identidad ni el estado específico de salud, según ABC News.

La celebración, que incluyó fuegos artificiales y cortes de calles, se desbordó en medio del entusiasmo por el avance de Cabo Verde. La ciudad ha registrado en otras ocasiones reuniones masivas tras eventos deportivos, aunque esta vez la situación escaló hasta la violencia armada.

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La Policía de Brockton recibió múltiples reportes de disparos poco antes de la medianoche en la intersección de Main Street y Park Street. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se celebraba en Brockton el pase de Cabo Verde?

Brockton es reconocida por albergar la mayor población de origen caboverdiano en Estados Unidos, con cerca de 20.000 residentes, según datos del censo local. El empate de Cabo Verde ante Arabia Saudita permitió al país africano convertirse en la nación más pequeña en alcanzar la fase de eliminación de una Copa Mundial, un hecho histórico para la comunidad, según NBC Boston y Sport-Express.

La efusividad de la celebración fue resultado de la importancia simbólica y futbolística del logro, ya que es la primera vez que Cabo Verde participa en el torneo y logra avanzar en la competencia. Este contexto explica la magnitud de la movilización social en Brockton, donde la identidad caboverdiana se manifiesta con fuerza en cada evento deportivo relevante.

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¿Cómo actuaron las autoridades durante y después del tiroteo?

La Policía de Brockton desplegó un operativo de emergencia tras recibir los llamados al 911 por disparos en la zona céntrica. De acuerdo con el parte oficial recogido por ABC News, los agentes encontraron a las víctimas en la vía pública y procedieron a asegurar el área mientras llegaban los servicios médicos. Además, se reforzó la presencia policial en las inmediaciones para evitar nuevos incidentes y facilitar el trabajo de los investigadores.

Hasta la mañana del sábado, no se habían producido arrestos ni identificaciones públicas de sospechosos. Las autoridades pidieron la colaboración de la ciudadanía para aportar grabaciones o información relevante sobre los hechos. “Los detectives están investigando activamente el tiroteo de la noche del viernes. No se ha proporcionado más información en este momento”, informó NBC Boston en su reporte más reciente.

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La policía también solicitó a la población evitar aglomeraciones no autorizadas y mantenerse alerta ante cualquier actividad sospechosa, en un esfuerzo por preservar la seguridad y restablecer el orden en la ciudad.

¿Qué información han difundido los medios y fuentes oficiales?

Según NBC Boston y ABC News, los hechos ocurrieron en el marco de celebraciones masivas que incluyeron el uso de fuegos artificiales, obstrucción de calles y disturbios menores. Washington Examiner detalló que la policía local recibió reportes de disparos poco antes de la medianoche y que los agentes hallaron a las víctimas en la vía pública. Patch añadió que, además del tiroteo, las autoridades debieron gestionar congestión vehicular y situaciones de desorden vinculadas al festejo.

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A nivel internacional, ABC News informó que la policía del estado publicó imágenes de al menos un sospechoso y solicitó colaboración ciudadana para su identificación. Las fuentes subrayan la dimensión migratoria del evento, al destacar la participación de la comunidad caboverdiana en las celebraciones.

Las cuatro víctimas del tiroteo en Brockton fueron trasladadas a hospitales locales y las autoridades no difundieron su identidad ni el estado de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el impacto para la comunidad y qué medidas se han adoptado?

El tiroteo ha generado impacto en la comunidad local y alterado el desarrollo de las celebraciones. El despliegue policial, la atención a los heridos y los cortes de calles generaron inquietud entre residentes y visitantes. Las autoridades locales reforzaron la vigilancia en zonas de alta concentración de personas e insistieron en la importancia de la colaboración ciudadana, según informaron ABC News y NBC Boston.

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La policía mantiene la investigación abierta y ha reiterado el llamado a la calma. Además, la municipalidad evalúa medidas para mejorar la gestión de grandes concentraciones públicas, en particular en eventos deportivos con alta carga simbólica para comunidades migrantes.

¿Qué se sabe sobre los heridos y la investigación en curso?

Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles sobre la identidad ni el estado de salud de las cuatro personas heridas. La investigación continúa abierta y la policía no ha anunciado arrestos ni avances significativos en la búsqueda de los responsables. Se mantiene el operativo de seguridad y se solicita colaboración a quienes hayan presenciado los hechos o dispongan de imágenes relevantes.

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Las fuentes policiales han indicado que cualquier novedad será comunicada por los canales oficiales, mientras la comunidad espera avances en la identificación de los responsables y en el esclarecimiento del caso.

¿Por qué este hecho provoca atención nacional y qué puede esperarse?

El tiroteo de Brockton ha captado la atención nacional por la combinación de factores: una multitudinaria celebración deportiva, la presencia de una comunidad migrante significativa y el uso de armas de fuego en un evento público. El caso se suma a una serie de episodios de violencia armada registrados en el país, lo que mantiene en debate la gestión de la seguridad en eventos masivos.

A corto plazo, se espera que la investigación policial avance y que las autoridades adopten medidas adicionales para evitar incidentes similares en futuras celebraciones. La comunidad caboverdiana, mientras tanto, sigue pendiente del estado de los heridos y del desarrollo de las pesquisas.