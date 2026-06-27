Salud

El desayuno que recomienda una especialista para mantener la energía y evitar picos de glucosa

La doctora Isabel Belaustegui resume su enfoque en incluir tres macronutrientes en una misma ingesta, con alternativas como tostadas de centeno con salmón o jamón cocido y preparaciones caseras con aceite de oliva

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Ilustración de una mesa de desayuno con huevos fritos, espinacas, pimiento verde, jamón curado, salmón, pan rebanado, naranjas, huevos crudos, semillas de calabaza y mantequilla.
Isabel Belaustegui plantea que la energía matinal mejora cuando el desayuno integra proteína, grasa y carbohidratos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desayuno sin picos de glucosa que planteó la doctora Isabel Belaustegui pasa por combinar proteína, grasa y carbohidratos en una misma comida, según recogió Women’s Health de su intervención en Tiene Sentido Pódcast.

Según el medio citado, la doctora puso como ejemplos palta con sardinas, huevos con verduras sobrantes, tostada de centeno integral con palta y salmón o jamón cocido, además de un bizcocho casero con huevos, aceite de oliva y frutos secos rotos.

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Una tostada con aguacate, queso desmenuzado y una hoja. Dos mitades de huevo cocido. Ensalada de hojas. Un plato con patrón floral. Una superficie de mármol.
La “regla de oro” de la doctora propone incluir los tres macronutrientes en cada comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista en anatomía patológica lo resumió como una “regla de oro”: “Podemos aplicarla a todas las comidas, y es que contenga los tres macronutrientes: proteína, grasa y carbohidratos”, dijo en declaraciones recogidas por el medio.

Instituciones como la Asociación Americana de Diabetes recomiendan este enfoque para evitar fluctuaciones bruscas de energía y favorecer la estabilidad metabólica a lo largo del día.

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Dos platos con huevos fritos, tocino, aguacate, tomate, espárragos y tostadas. Incluye café, vaso de agua, pan, mantequilla y mermelada.
La tostada de centeno integral con palta y salmón se presenta como opción de desayuno equilibrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También propuso un desayuno más convencional con tostada de centeno integral y ecológico, palta y una proteína como salmón o jamón cocido. Sobre ese punto, afirmó: “Va bien usar proteínas completas en el desayuno porque activamos la dopamina y te da energía, y es genial por ejemplo para adolescentes para estar centrados”.

Además, mencionó un bizcocho casero preparado con huevos, aceite de oliva y frutos secos rotos. Según explicó, al romperlos aportan dulzor, vitaminas y minerales.

La propuesta de retrasar el desayuno hasta media mañana

Primer plano de una persona irreconocible usando un glucómetro para medir su nivel de glucosa en el dedo índice en una cocina luminosa con frutas y pan.
La especialista sugiere desplazar la primera ingesta hacia media mañana, en formato cercano al brunch. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Belaustegui también defendió que el primer alimento del día llegue más tarde de lo habitual. Su propuesta, según el medio, es llevarlo a media mañana, sobre las 11 o entre las 11.30 y las 12.

La especialista resumió esa idea con una fórmula breve: “Que sea casi un brunch”. El medio citado presentó ese planteamiento como parte de sus recomendaciones sobre energía y organización de las comidas.

Qué café propone durante el ayuno

Un vaso con café helado sobre una mesa de madera junto a una computadora portátil, con sillas y un ventanal de fondo borroso.
El café cetogénico sin azúcar se plantea como apoyo durante el ayuno con grasas puras y canela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando habló del ayuno, la doctora planteó una opción para mantener energía y, según su explicación, seguir quemando grasa. Se trata de un café cetogénico que, dijo, conviene tomar sin leche, sin bebidas vegetales y sin azúcar ni edulcorantes.

La mezcla incluye grasas puras como manteca ecológica, aceite de coco o nata, además de alguna especia como canela. En palabras recogidas por el medio, “va bien un café cetogénico sin leche ni bebidas vegetales, con grasas puras como mantequilla ecológica y/o aceite de coco o nata y alguna especia como canela”.

Añadió que esa bebida permite mantener la rutina del ayuno y aportar energía sin salir de ese estado. También la presentó como un café de moda en Silicon Valley.

Bandeja de madera con taza de café, huevos revueltos, tocino, tostadas de aguacate, bollo, arándanos, frambuesas y gajos de mandarina.
El bizcocho casero con huevos, aceite de oliva y frutos secos rotos se propone como preparación con dulzor natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cambios plantea también para la cena

En sus observaciones sobre la última comida del día, Belaustegui cuestionó la idea de cenar una ensalada abundante. “Cenamos tarde, mucho y tenemos falsas ideas”, dijo antes de sostener que ese tipo de plato resulta más difícil de digerir por la noche.

Su propuesta pasa por alimentos cocinados y por evitar los crudos en esa franja del día. Si hay ensalada, planteó que sea poca y con opciones como endivias o escarola aliñadas con aceite.

La proteína, según su pauta, debe ocupar el centro de la cena y acompañarse con verdura cocinada y una grasa saludable. Para la noche, mencionó pescado y, si se elige carne, pollo.

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