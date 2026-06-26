5 fuentes de carbohidratos que protegen el sistema cardiovascular, según nutricionistas

Un patrón muy bajo en carbohidratos suele recortar la fibra, un nutriente ligado con menor riesgo cardíaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad cardíaca y carbohidratos no obligan a eliminar este grupo de alimentos de la dieta. Según expertos de EatingWell y nutricionistas citados por el medio, conviene priorizar cinco opciones con fibra y nutrientes.

Las dietistas consultadas por el medio señalan que estos alimentos aportan fibra, antioxidantes y minerales que ayudan a reducir el colesterol LDL, equilibrar el azúcar en sangre, controlar el peso y reducir la inflamación.

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Años de dietas bajas en carbohidratos y mensajes contradictorios han llevado a muchas personas a pensar que cuanto menos carbohidratos consuman, mejor. El artículo indica que un patrón de alimentación muy bajo en carbohidratos suele reducir la fibra, un nutriente vinculado con menor riesgo de enfermedad cardíaca.

Sheri Gaw, nutricionista registrada, explicó al medio citado que “los carbohidratos que contienen fibra y antioxidantes favorecen la salud del corazón al ayudar a reducir el colesterol LDL, equilibrar el azúcar en sangre, controlar el peso y reducir la inflamación”.

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1. Avena

La avena aporta beta-glucano, una fibra soluble vinculada con niveles más bajos de colesterol LDL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena aparece como una de las formas más sencillas de apoyar la salud cardiovascular. Su aporte principal es el beta-glucano, un tipo de fibra soluble.

Lisa Young, dietista registrada, dijo al medio que “la avena es particularmente eficaz para reducir el colesterol LDL porque su fibra soluble se une al colesterol en el tracto digestivo y ayuda a eliminarlo del cuerpo”. Esa fibra de digestión lenta también ayuda a mantener estable el azúcar en sangre.

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El artículo propone cocinar hojuelas de avena o avena cortada con leche baja en grasa para añadir proteína. También sugiere sumar frutos rojos y una cucharada de mantequilla de frutos secos, o usarla en panqueques y como sustituto del pan molido en albóndigas.

2. Legumbres

Las legumbres combinan carbohidratos, proteína vegetal y fibra soluble en un solo alimento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frijoles o porotos, las lentejas y los garbanzos aportan carbohidratos, proteína vegetal y fibra soluble. Su consumo habitual se asocia con menor riesgo de enfermedad cardíaca.

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Gaw señaló a EatingWell que sustituir proteína animal por proteína vegetal de lentejas, garbanzos o tofu ayuda a reducir la grasa saturada y a aumentar la fibra soluble, lo que disminuye la formación de placa en los vasos sanguíneos. Además, las legumbres aportan potasio y magnesio, minerales relacionados con una presión arterial saludable.

El medio recomienda agregarlas a ensaladas y sopas, incorporar frijoles negros a tacos o convertirlas en untables. Devan Herring, también dietista registrada, aconseja combinarlas con una fuente de vitamina C, como limón o pimiento picado, para favorecer la absorción del hierro vegetal.

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3. Frutos rojos

ULos frutos rojos concentran antocianinas y otros antioxidantes asociados con menor inflamación crónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frutos rojos destacan por su bajo contenido de azúcar en relación con su fibra y por su aporte de antioxidantes. Sus tonos rojos y azules profundos provienen de las antocianinas.

Herring explicó al medio citado que “los antioxidantes de los frutos rojos ayudan a combatir el estrés oxidativo y a reducir la inflamación crónica, ambos estrechamente vinculados con la progresión de la enfermedad cardiovascular”. El artículo añade que las dietas ricas en estos compuestos se asocian con menor riesgo de enfermedad cardíaca.

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Su incorporación exige poca preparación. Pueden añadirse a la avena o al yogur, mezclarse en un batido o consumirse solos. La versión congelada conserva su valor nutritivo.

4. Batata

La batata ofrece potasio y fibra, dos componentes relacionados con una presión arterial más estable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La batata figura como sustituto de carbohidratos más refinados. Aporta fibra, potasio y beta-caroteno.

Young afirmó al medio que “el potasio ayuda a regular la presión arterial al equilibrar los niveles de sodio en el cuerpo. La fibra también favorece niveles saludables de colesterol”.

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El artículo añade que la pulpa naranja de la batata contiene antioxidantes que apoyan la salud vascular. Las opciones de preparación incluyen asarla u hornearla entera, hacerla puré o cortarla en gajos.

5. Granos integrales

Los granos integrales conservan magnesio y vitaminas del grupo B por su menor procesamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quinoa, el farro, el arroz integral y la cebada conservan fibra, magnesio y vitaminas del grupo B porque pasan por menos procesamiento que el arroz blanco o la harina refinada. Los granos integrales figuran en EatingWell entre las mejores opciones para quienes buscan cuidar el corazón.

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Herring indicó que el consumo regular de granos integrales se asocia de forma constante con menor riesgo de enfermedad cardiovascular y puede favorecer un peso saludable. Gaw atribuye parte de ese efecto a la fibra soluble, el magnesio y el folato, nutrientes que ayudan a eliminar colesterol LDL y a mantener vasos sanguíneos sanos.

El texto sugiere usarlos como base de tazones, cambiar arroz blanco por arroz integral o quinoa, y añadir cebada cocida a sopas y guisos. Entre los consejos finales, el medio citado y las dietistas recomiendan vigilar las porciones, combinar los carbohidratos con proteína o grasas saludables, elegir fruta entera en lugar de jugo y aprovechar el almidón resistente al cocinar, enfriar y recalentar algunos almidones.

Para las personas con enfermedad cardíaca, la clave no pasa por excluir los carbohidratos, sino por elegir versiones menos procesadas y ricas en fibra. Ese ajuste permite mantener nutrientes que ayudan a cuidar el colesterol, la presión arterial y la salud vascular.