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Incluso el ejercicio ligero puede reducir el riesgo de AVC en personas con fibrilación auricular

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LUNES, 10 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Si tienes fibrilación auricular, o fibrilación auricular, ponerse en marcha puede marcar una diferencia real.

La fibrilación auricular es un latido cardíaco irregular que aumenta el riesgo de ictus -- y afecta a unos 10,5 millones de adultos en Estados Unidos. Sin embargo, las investigaciones muestran que las personas con fibrilación auricular tienden a ser menos activas que la población general.

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Un nuevo estudio con más de 87.000 adultos encontró que incluso una pequeña actividad física estaba relacionada con mejores probabilidades de evitar un ictus y la muerte, y los beneficios se mantenían tanto si los participantes tenían fibrilación auricular como si no.

En comparación con los adultos inactivos, aquellos con niveles de actividad ligera tenían un 9% menos de probabilidades de sufrir un ictus. La actividad moderada y alta mostró una reducción aún mayor, reduciendo el riesgo en casi un 20%.

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Mantenerse activo también se relacionó con una caída del 11% al 22% en el riesgo de muerte por cualquier causa.

Y entre los adultos con fibrilación auricular, quienes se mantuvieron activos vivieron hasta 1,2 años más que los que no.

Los investigadores esperan que los resultados motiven a los pacientes a moverse, a cualquier ritmo.

"Espero que nuestros resultados aumenten la concienciación entre clínicos y personas con fibrilación auricular sobre los beneficios incluso de niveles bajos de actividad física", dijo el autor principal Kristoffer Johansen, investigador postdoctoral en la Universidad Ártica de Noruega en la UiT. "Los beneficios reales para la salud pueden ocurrir sin importar cuándo una persona empiece a activarse, y hasta un poco de ejercicio es mejor que nada."

El estudio se publicó el 5 de agosto en el Journal of the American Heart Association.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre la fibrilación auricular.

FUENTE: HealthDay TV, 10 de agosto de 2026

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