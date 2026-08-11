Problemas cardíacos relacionados con la reducción cerebral en personas con riesgo genético de Alzheimer

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LUNES, 10 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- La salud cardíaca parece afectar a la salud cerebral de las personas con riesgo genético de padecer Alzheimer, según un nuevo estudio.

Las personas cuyos corazones bombean sangre de forma menos eficaz tienden a tener cerebros que se encogen más rápido, según informaron recientemente investigadores en Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

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Esto es cierto entre las personas que portan APOE-ε4, una variante genética que se sabe que aumenta el riesgo de Alzheimer, según los investigadores.

"Nuestros hallazgos sugieren que incluso reducciones sutiles en la función cardíaca pueden tener implicaciones importantes para la salud cerebral, especialmente entre individuos con mayor riesgo genético de padecer Alzheimer", dijo la investigadora principal , la Dra. Elizabeth Moore , en un comunicado de prensa. Es becaria clínica en neurología en Mass General Brigham en Boston.

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Para el nuevo estudio, los investigadores hicieron un seguimiento a más de 750 personas con una edad media de 67 años durante un periodo de 11 años. De estos pacientes, casi 270 portaban la variante del gen APOE-ε4.

Al inicio del estudio, se evaluó su salud cardíaca a los pacientes. Eso incluía su gasto cardíaco -- la cantidad de sangre que el corazón está bombeando.

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Las resonancias magnéticas mostraron que aquellos pacientes con APOE-ε4 con menor gasto cardíaco experimentaron un encogimiento acelerado de su cerebro.

Un corazón debilitado de esta manera podría poner en riesgo células cerebrales vulnerables al no proporcionarles suficiente sangre llena de oxígeno y nutrientes, especularon los investigadores.

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"Este estudio destaca que un enfoque de medicina de precisión que tenga en cuenta la información genética es una dirección importante para adaptar específicamente los esfuerzos de prevención y cribado de la enfermedad de Alzheimer", dijo Moore.

Más información

Stanford Medicine tiene más información sobre la variante del gen APOE-ε 4 y la enfermedad de Alzheimer.

FUENTES: Vanderbilt University Medical Center, nota de prensa, 4 de agosto de 2026; Alzheimer y demencia: The Journal of the Alzheimer's Association, 4 de agosto de 2026

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