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Se incendió un auto en plena General Paz tras un choque y el conductor debió ser trasladado de urgencia

El vehículo quedó calcinado a la altura de la calle Donado durante la madrugada de este martes. El único ocupante del habitáculo fue trasladado al Pirovano y se desconoce su diagnóstico. El tránsito permanecía interrumpido sobre la traza que va hacia el Río de La Plata

El vehículo quedó calcinado cerca de Donado durante la madrugada de este martes. El único ocupante del habitáculo fue trasladado al Pirovano y se desconoce su diagnóstico. El tránsito permanecía interrumpido sobre la traza que va hacia La Plata

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Un auto quedó totalmente carbonizado en la madrugada de hoy tras haber protagonizado un accidente sobre la avenida General Paz, sobre la traza que va en dirección al Río de La Plata, y una persona debió ser trasladada a un hospital de la zona.

El siniestro fue reportado alrededor de las 00.30 de este martes y, de acuerdo con la información que pudo conocer Infobae de las autoridades del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), el fuego se habría desencadenado tras un choque y vuelco. La circulación se vio interrumpida a la altura de Plaza y Superí, donde quedó detenido el auto.

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La información difundida detalló que el vehículo ya se encontraba volcado sobre un sector cercano a Donado y se había prendido fuego cuando arribaron las autoridades. En la escena trabajaron dotaciones de Bomberos GER Saavedra, junto con dos móviles del SAME y una unidad de triage, en el marco del operativo de asistencia y control de la emergencia. Además, intervino la Policía de la Comuna 12A.

Se incendió un vehículo en General Paz y el conductor debió ser trasladado de urgencia
El episodio ocurrió minutos después de la medianoche de este martes

El conductor fue trasladado al hospital Pirovano, de acuerdo con el parte oficial, aunque hasta el momento no se informaron más detalles sobre su estado de salud ni sobre las causas que provocaron el siniestro.

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Las imágenes que encabezan esta nota exhiben cómo el automóvil es devorado por el fuego por completo, mientras una densa nube de humo se eleva sobre la avenida. Cercano al auto se ve a los bomberos trabajando para extinguir las llamas.

Un micro se incendió con 22 pasajeros a bordo

Un micro de la empresa El Turista quedó destruido este viernes por la mañana en la Ruta Nacional 19 de Córdoba después de que se incendiara en pleno viaje con 22 pasajeros a bordo, a la altura de Arroyito. Según informó Infobae, todos los ocupantes lograron descender antes de que el fuego avanzara sobre la unidad y no se registraron heridos, aunque el episodio obligó a cortar el tránsito en ambos sentidos y dejó pérdidas totales.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por Infobae, el hecho ocurrió en el kilómetro 215, entre Arroyito y El Fuertecito, cerca de las 9.30. Las primeras versiones recogidas por las autoridades de Córdoba indican que el chofer detectó una falla en el radiador, desperfecto que habría dado origen al foco ígneo. El colectivo se dirigía hacia la ciudad de San Francisco con pasaje casi completo, en un trayecto que terminó interrumpido por las llamas.

Un pasajero, citado por La Nueva Mañana, relató que las personas ubicadas en la parte trasera del ómnibus advirtieron humo y olor a quemado, situación que motivó el aviso inmediato al conductor. “Alcanzaron a salir todos los pasajeros, que están bien”, señaló el testigo, al describir la secuencia que permitió evacuar la unidad antes de que el incendio la envolviera por completo.

Tras la salida de los pasajeros, acudieron al lugar los Bomberos Voluntarios de Arroyito, que trabajaron con una autobomba y otro camión hidrante para controlar el fuego. El vehículo sufrió destrucción total y los pasajeros perdieron el equipaje que transportaban en la bodega, ya que las llamas alcanzaron toda la estructura del colectivo.

También intervinieron efectivos de la Departamental Ansenuza y de la Policía Caminera, que llegaron cuando el micro ya estaba tomado por el fuego, según detalló Infobae en base a información policial. El siniestro generó una gran columna de humo negro visible desde distintos puntos de la zona y obligó a desviar la circulación por caminos rurales hasta que concluyó el operativo sobre la traza nacional.

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