Zepbound reduce el riesgo de infarto y AVC entre diabéticos tipo 2

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LUNES, 10 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- El medicamento para la pérdida de peso Zepbound podría reducir el riesgo de infarto o ictus entre diabéticos tipo 2 con exceso de peso y problemas cardíacos, según un nuevo estudio.

Los pacientes que tomaban tirzepatida (Zepbound/Mounjaro) tenían un riesgo un 32% menor de infarto, ictus o muerte por cualquier causa en comparación con aquellos que tomaban otro medicamento para la diabetes, informaron los investigadores el 5 de agosto en The BMJ.

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Los resultados mostraron que quienes tomaban tirzepatida también tenían un menor riesgo de infecciones graves.

Su riesgo de infecciones que requieran ingreso hospitalario disminuyó un 36%, y su riesgo de muerte relacionada con la infección hasta un 60%, según los investigadores.

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"Los datos sobre las infecciones nos sorprendieron porque los hallazgos eran tan llamativos", dijo el investigador principal , el Dr. Nils Krüger, médico residente de enfermedades cardiovasculares en el Hospital de la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania.

"Estudios previos han sugerido que las personas tratadas con agonistas GLP-1 tienen menos probabilidades de ser hospitalizadas por infecciones y menos probabilidades de morir por ellas", afirmó Krüger en un comunicado de prensa.

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Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de casi 53.000 personas, de las cuales unas 35.000 comenzaron a tomar tirzepatida. El resto tomaba sitagliptina, otro medicamento para la diabetes.

Todos los pacientes tenían diabetes tipo 2, diagnóstico de enfermedad cardíaca y un índice de masa corporal (IMC) que indicaba sobrepeso u obesidad, según los investigadores. El IMC es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso.

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Los datos procedían de dos bases de datos estadounidenses de reclamaciones de seguros de salud y se publicaron desde mayo de 2022 hasta mayo de 2025.

Tras un año, el riesgo de infarto, ictus o muerte era de aproximadamente el 2,9% en el grupo de tirzepatida frente al 4,4% en el grupo de sitagliptina, según el estudio.

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En total, por cada 70 pacientes que inician tirzepatida, se evitaría un caso de infarto, ictus o muerte, concluyeron los investigadores.

Además, se evitaría un ingreso hospitalario relacionado con la infección por cada 48 pacientes con tirzepatida. También habría una muerte menos por infección por cada 200 pacientes, y una muerte menos por cualquier causa por cada 122 pacientes.

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Las razones de estos beneficios aún no se comprenden del todo, dijo Krüger.

"Hay evidencia de que la obesidad favorece procesos inflamatorios en el cuerpo, que a su vez pueden afectar la función inmunitaria", dijo Krüger. "Ahora hay que investigar los mecanismos exactos y si este beneficio aparente también ocurriría sin perder peso."

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Más información

La Academia Nacional de Medicina tiene más información sobre los medicamentos GLP-1.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad Técnica de Múnich, 6 de agosto de 2026; BMJ, comunicado de prensa, 6 de agosto de 2026