Salud
Agregar Infobae enGoogle

Zepbound reduce el riesgo de infarto y AVC entre diabéticos tipo 2

Healthday Spanish

Imagen C3G66QL2TJHPJI42H5SP6NCDVY
Guardar

LUNES, 10 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- El medicamento para la pérdida de peso Zepbound podría reducir el riesgo de infarto o ictus entre diabéticos tipo 2 con exceso de peso y problemas cardíacos, según un nuevo estudio.

Los pacientes que tomaban tirzepatida (Zepbound/Mounjaro) tenían un riesgo un 32% menor de infarto, ictus o muerte por cualquier causa en comparación con aquellos que tomaban otro medicamento para la diabetes, informaron los investigadores el 5 de agosto en The BMJ.

PUBLICIDAD

Los resultados mostraron que quienes tomaban tirzepatida también tenían un menor riesgo de infecciones graves.

Su riesgo de infecciones que requieran ingreso hospitalario disminuyó un 36%, y su riesgo de muerte relacionada con la infección hasta un 60%, según los investigadores.

PUBLICIDAD

"Los datos sobre las infecciones nos sorprendieron porque los hallazgos eran tan llamativos", dijo el investigador principal , el Dr. Nils Krüger, médico residente de enfermedades cardiovasculares en el Hospital de la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania.

"Estudios previos han sugerido que las personas tratadas con agonistas GLP-1 tienen menos probabilidades de ser hospitalizadas por infecciones y menos probabilidades de morir por ellas", afirmó Krüger en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de casi 53.000 personas, de las cuales unas 35.000 comenzaron a tomar tirzepatida. El resto tomaba sitagliptina, otro medicamento para la diabetes.

Todos los pacientes tenían diabetes tipo 2, diagnóstico de enfermedad cardíaca y un índice de masa corporal (IMC) que indicaba sobrepeso u obesidad, según los investigadores. El IMC es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso.

Los datos procedían de dos bases de datos estadounidenses de reclamaciones de seguros de salud y se publicaron desde mayo de 2022 hasta mayo de 2025.

Tras un año, el riesgo de infarto, ictus o muerte era de aproximadamente el 2,9% en el grupo de tirzepatida frente al 4,4% en el grupo de sitagliptina, según el estudio.

En total, por cada 70 pacientes que inician tirzepatida, se evitaría un caso de infarto, ictus o muerte, concluyeron los investigadores.

Además, se evitaría un ingreso hospitalario relacionado con la infección por cada 48 pacientes con tirzepatida. También habría una muerte menos por infección por cada 200 pacientes, y una muerte menos por cualquier causa por cada 122 pacientes.

Las razones de estos beneficios aún no se comprenden del todo, dijo Krüger.

"Hay evidencia de que la obesidad favorece procesos inflamatorios en el cuerpo, que a su vez pueden afectar la función inmunitaria", dijo Krüger. "Ahora hay que investigar los mecanismos exactos y si este beneficio aparente también ocurriría sin perder peso."

Más información

La Academia Nacional de Medicina tiene más información sobre los medicamentos GLP-1.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad Técnica de Múnich, 6 de agosto de 2026; BMJ, comunicado de prensa, 6 de agosto de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿La leche anula los antioxidantes del café? Qué dice la ciencia

Lo que ocurre a nivel molecular cuando se mezclan los dos ingredientes es más complejo y sorprendente de lo que la creencia popular sugiere

¿La leche anula los antioxidantes del café? Qué dice la ciencia

Qué es el powerhouse, la zona que Pilates ejercita como sostén de todo el movimiento corporal

La nutricionista Olga Castañeda explica por qué el trabajo del centro corporal va mucho más allá de las repeticiones clásicas de abdominales

Qué es el powerhouse, la zona que Pilates ejercita como sostén de todo el movimiento corporal

Fatiga visual por pantallas: qué es, cómo afecta los ojos y claves para prevenirla

La exposición diaria a dispositivos electrónicos puede generar ardor, visión borrosa y dolor de cabeza, un cuadro cada vez más habitual que obliga a revisar rutinas, pausas, postura e iluminación

Fatiga visual por pantallas: qué es, cómo afecta los ojos y claves para prevenirla

Cuáles son los hábitos cotidianos que favorecen la pérdida de la audición

El oído cumple una función central en la comunicación y el vínculo con el entorno, pero la exposición al ruido, ciertas conductas y el paso del tiempo pueden alterar su funcionamiento de forma gradual

Cuáles son los hábitos cotidianos que favorecen la pérdida de la audición

Agua micelar: qué es, para qué sirve y cuáles son sus límites reales

Ganó lugar en las rutinas de cuidado facial por su fórmula suave y su uso sin enjuague, aunque su función concreta suele confundirse con la de otros productos y no resuelve todo lo que se le atribuye

Agua micelar: qué es, para qué sirve y cuáles son sus límites reales

DEPORTES

Fue una estrella del deporte, pero se convirtió en una de las mayores villanas de la historia y Los Simpson la hicieron meme

Fue una estrella del deporte, pero se convirtió en una de las mayores villanas de la historia y Los Simpson la hicieron meme

Fue el heredero de la 10 de Messi en Barcelona, superó graves lesiones y se lanzó como artista musical: “Por qué no soñar en grande”

La inesperada reacción de Morena Beltrán con Galíndez luego de que el arquero de Huracán le dijera “feo” a su novio Lucas Blondel

El inquietante efecto que causó en el Galatasaray la salida de Mauro Icardi

Jugó en River Plate, fue multicampeón y deja Europa tras 18 años: el club que anunció su contratación

TELESHOW

El ataque de risa de Guido Kaczka provocado por Joaquín Levinton por el que abandonó el escenario de Es mi sueño

El ataque de risa de Guido Kaczka provocado por Joaquín Levinton por el que abandonó el escenario de Es mi sueño

Histórico en Gran Hermano: Hanssen fue eliminado y la casa quedó integrada solo por mujeres

Mario Pergolini recordó la incómoda situación que vivió al ser atrapado robando en un hotel: “Me explicaron mal”

La palabra de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich en medio de rumores: “Hay verdades que no necesitan explicaciones”

Cony Madera, la voz detrás de Carmina, la villana de Avenida Brasil: “Es un ser humano muy podrido de esos que sí existen”

INFOBAE AMÉRICA

Trump aseguró que su relación con Netanyahu es “muy buena” pese al rechazo israelí al plan de paz de EEUU para Gaza

Trump aseguró que su relación con Netanyahu es “muy buena” pese al rechazo israelí al plan de paz de EEUU para Gaza

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra Ucrania: al menos nueve muertos y 20 heridos

La ONU advierte que el corredor centroamericano ya enfrenta una presión distinta por la cocaína

Nuevo golpe al narcotráfico en Costa Rica: decomisan 50 kilos de cocaína ocultos en contenedores con destino a Europa

Fiscalía salvadoreña reporta 98,501 víctimas atendidas, 30,142 casos judicializados y 13,703 condenas