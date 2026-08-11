El aumento del calor global vinculado a los riesgos para la salud mental en los niños

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LUNES, 10 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Las olas de calor provocadas por el clima están dañando la salud mental de los niños, y solo van a empeorar a medida que haga más calor, según una nueva revisión de evidencias.

Por cada aumento de 1 grado Celsius en la temperatura diaria, hay un aumento de casi un 1% en niños que sufren problemas de salud mental, según informaron recientemente investigadores en el International Journal of Epidemiology.

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La ansiedad, la depresión y los pensamientos y comportamientos suicidas son algunos de los problemas que se vuelven más probables a medida que suben las temperaturas, según los investigadores. Los niños también tienen más probabilidades de necesitar una visita a urgencias debido a su salud mental.

"Los niños y jóvenes son especialmente vulnerables debido a su susceptibilidad fisiológica y conductual al calor, ya que aún están desarrollándose y tienen menos probabilidades de adoptar comportamientos protectores durante eventos de calor extremo", dijo el investigador Corey Bradshaw, profesor de ecología global en la Universidad Flinders en Australia.

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"Nuestra revisión también encontró que los riesgos eran mayores en los países desarrollados, lo que podría reflejar los efectos de las islas de calor urbanas, así como un mayor apoyo para combatir el impacto en la salud mental de los jóvenes", afirmó en un comunicado de prensa.

Para la revisión, los investigadores se basaron en datos de 23 estudios que examinaban la relación entre la temperatura y la salud mental.

Los resultados mostraron que los niños de 5 a 18 años son los más vulnerables a la malestar mental relacionada con el calor.

Según los investigadores, su riesgo de problemas de salud mental aumenta un 25% durante las olas de calor.

"Hay varias razones por las que los niños son más susceptibles a los cambios climáticos que están vinculadas a factores de estrés sociales y de desarrollo, incluyendo interrupciones en las actividades al aire libre, su educación y sus oportunidades recreativas", dijo la investigadora Jacqueline Stephens en un comunicado de prensa. Es profesora asociada de epidemiología en la Universidad de Flinders.

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"Los impactos pueden incluir la interrupción del sueño durante las noches calurosas, que puede afectar al bienestar y la regulación emocional, así como efectos indirectos en la salud mental de los padres, el estrés del cuidado y los conflictos familiares, todos los cuales aumentan durante las olas de calor y fenómenos meteorológicos extremos que se están volviendo más frecuentes", explicó Stephens.

Los adolescentes, en particular, tienen dificultades con el calor, según los investigadores.

"La adolescencia también es un periodo sensible para el desarrollo de la salud mental, que puede aumentar la susceptibilidad al calor extremo", dijo Stephens. "Las temperaturas más altas también se han asociado con un menor rendimiento educativo y de aprendizaje en los niños."

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Estos resultados muestran la necesidad de tener en cuenta la salud mental de los niños así como su salud física cuando las temperaturas se disparan, según los investigadores.

"Un siguiente paso importante es comprender mejor dónde y cómo los niños están expuestos al calor en su entorno cotidiano y desarrollar respuestas prácticas y centradas en el niño", dijo la investigadora principal Syeda Hira Fatima, investigadora postdoctoral asociada en la Universidad de Canberra, Australia.

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"Esto podría incluir adaptaciones como aulas más frescas, mejor ventilación y espacios exteriores sombreados, junto con investigaciones para determinar si estas medidas se traducen en mejoras significativas en la salud mental y el bienestar de los niños", dijo Fatima en un comunicado de prensa.

Más información

UNICEF tiene más información sobre cómo afectan las olas de calor a los niños.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad Flinders, 5 de agosto de 2026