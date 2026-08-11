Trabajar desde casa hace que la lactancia materna sea más difícil, no más fácil, según un estudio.

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LUNES, 10 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Trabajar desde casa no necesariamente ayudará a una madre primeriza a dar el pecho, según un nuevo estudio.

Las madres que trabajaban desde casa tenían tasas de lactancia materna más bajas que las que trabajaban fuera del hogar, según informaron recientemente investigadores en el Western Journal of Nursing Research.

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Sorprendentemente, las madres que se quedan en casa reportaron las tasas más bajas de lactancia materna exclusiva. Los investigadores atribuyeron las menores tasas de lactancia materna a la falta de apoyo formal para las madres en casa.

"Los datos revelan que lo que realmente importa es la implicación laboral --no solo donde se realiza el trabajo-- --dijo la investigadora principal Natsuko Wood en un comunicado de prensa. Es profesora asistente de enfermería en la Universidad Estatal de Washington en Spokane.

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"Cuidar de un bebé es un trabajo gratificante pero exigente, y realizar trabajos remunerados es igual de exigente", dijo Wood. "Compaginar ambos genera una carga de trabajo compuesta para las madres. El verdadero apoyo requiere un respaldo institucional, un apoyo estructurado a la lactancia y límites claros en el lugar de trabajo, independientemente del lugar de trabajo físico de la madre."

Para el estudio, los investigadores hicieron un seguimiento de 81 madres primerizas entre junio de 2022 y agosto de 2023 durante las primeras 24 semanas tras el nacimiento.

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Las directrices actuales recomiendan la leche materna exclusivamente durante los primeros seis meses de vida del bebé, seguida de la lactancia materna continuada junto con alimentos sólidos durante dos años o más.

Sin embargo, solo alrededor del 30% de las madres estadounidenses mantienen la lactancia materna exclusiva a los seis meses, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

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A través del estudio, el equipo descubrió que a las 24 semanas --o aproximadamente 5,5 meses-- las madres que trabajaban desde casa reportaban tasas de lactancia materna más bajas que las madres que trabajaban fuera de casa.

Aproximadamente el 70% de las madres que trabajaban fuera de casa seguían dando el pecho exclusivamente, en comparación con el 60% de las madres que trabajaban desde casa.

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Solo el 37% de las madres que se quedan en casa seguían amamantando exclusivamente.

"Mucha gente asume que las madres que se quedan en casa tienen la mayor probabilidad de lactancia porque están constantemente cerca físicamente de sus bebés", dijo Wood.

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"Sin embargo, nuestros hallazgos revelan una vulnerabilidad oculta", añadió. "Las madres que se quedan en casa trabajan constantemente en casa sin sueldo, gestionando las necesidades continuas del hogar y el cuidado infantil las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que carecen de los límites establecidos, los horarios fijos o el reconocimiento formal que se encuentran en trabajos fuera del hogar."

Los investigadores dijeron que los límites difusos del teletrabajo, combinados con las altas cargas cognitivas de cumplir plazos o liderar proyectos, afectaban negativamente al éxito en la lactancia materna.

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El apoyo en el lugar de trabajo, independientemente de dónde trabaje un empleado, podría ayudar a mejorar las tasas de lactancia materna para madres y bebés.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. aportan más información sobre los beneficios de la lactancia materna.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad Estatal de Washington, 4 de agosto de 2026