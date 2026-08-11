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Tras la disolución del Coro de Niños, el Gobierno creó el Programa de Formación Artística para menores de todo el país

La iniciativa apunta a garantizar el acceso federal a experiencias culturales de calidad, mediante espacios de canto coral y danzas, sin otorgar títulos ni certificaciones académicas

Conciertos navideños del Coro Nacional de Niños. Ministerio de Cultura de la Nación
El Gobierno lanzó el Programa de Formación Artística para niños y adolescentes de todo el país
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La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación oficializó esta madrugada, mediante la publicación de la Resolución 806/2026 el Boletín Oficial, la creación del Programa de Formación Artística, una iniciativa enfocada en niños y adolescentes de todo el país. La medida llega luego de la disolución del histórico Coro de Niños.

El programa funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Promoción Cultural y Artística y busca generar espacios de formación y desarrollo artístico, mediante propuestas federales y colectivas de aprendizaje en distintas disciplinas.

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La medida se dicta en un contexto de transformación institucional tras la disolución del Coro Nacional de Niños establecida por el Decreto N° 687 del 29 de julio de 2026. La reorganización responde a la decisión estatal de optimizar recursos y ampliar el alcance de las políticas culturales, orientando los esfuerzos a una mayor participación y acceso de la juventud a oportunidades de formación artística en todo el territorio nacional.

El Programa de Formación Artística surge como respuesta a la instrucción dada por el artículo 2° del mismo decreto, que encomendó a la Secretaría de Cultura la creación de nuevas instancias de promoción cultural específicamente dirigidas a las infancias y adolescencias. De este modo, la política busca no solo reemplazar una estructura artística previa, sino expandir y democratizar el acceso a experiencias culturales de calidad.

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Conciertos navideños del Coro Nacional de Niños. Ministerio de Cultura de la Nación
La resolución fue publicada hoy en el Boletín Oficial

El programa funcionará dentro de la estructura de la Subsecretaría de Promoción Cultural y Artística y estará integrado, en su primera etapa, por dos líneas de acción principales: Práctica y Desarrollo Artístico en Canto Coral y Práctica y Desarrollo Artístico en Danzas. Las características, objetivos y modalidades de estas líneas se detallan en el Anexo I de la resolución.

Las actividades propuestas tendrán carácter exclusivamente cultural y artístico, orientadas al desarrollo de capacidades expresivas, interpretativas y a la práctica colectiva. Según se informó, la finalidad no es educativa en términos formales, por lo que la participación en el programa no otorgará títulos, certificados académicos ni habilitaciones profesionales.

La Dirección Nacional de Elencos Estables fue designada como autoridad de aplicación del Programa de Formación Artística, con facultades para dictar las normas operativas y aprobar los instrumentos técnicos y administrativos necesarios para su desarrollo. Además, podrá establecer aclaraciones y lineamientos para la implementación de cada línea de acción.

El financiamiento de las actividades será imputado a partidas específicas de la Jurisdicción Secretaría de Cultura, según lo dispuesto en el acto administrativo. La Subsecretaría de Coordinación Administrativa y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación intervinieron en la elaboración y validación de la medida, conforme a las normativas vigentes.

El documento oficial señala que la Secretaría de Cultura tiene entre sus objetivos la formulación y ejecución de políticas públicas orientadas a estimular el desarrollo de las culturas en todas sus manifestaciones. Por su parte, la Subsecretaría de Promoción Cultural y Artística es responsable de impulsar estos programas y fortalecer la articulación con las distintas disciplinas y actores del ámbito cultural.

La puesta en marcha del Programa de Formación Artística representa un nuevo enfoque en la política cultural nacional, dirigido a ampliar el acceso federal a experiencias de calidad y a promover la integración de la infancia y adolescencia en propuestas colectivas y participativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 687/26 y su normativa complementaria.

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