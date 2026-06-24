Por qué Harvard recomienda sumar distintos tipos de frutas a la alimentación diaria

Harvard recomienda priorizar la constancia y la variedad de frutas para apoyar la salud general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por las frutas antiinflamatorias crece a medida que la ciencia destaca su capacidad para favorecer la microbiota intestinal y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. La Universidad de Harvard respalda la inclusión diaria de estos alimentos, priorizando la variedad y la regularidad en la dieta para alcanzar beneficios reales.

La recomendación principal de Harvard consiste en consumir entre una taza y media y dos tazas de frutas distintas cada día. Este hábito incrementa la actividad antioxidante y aporta compuestos antiinflamatorios que pueden proteger el organismo frente a enfermedades cardiovasculares, diabetes, ciertos tipos de cáncer y problemas intestinales.

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Diversas investigaciones respaldadas por los National Institutes of Health (NIH) sostienen que los polifenoles presentes en las frutas influyen positivamente sobre los marcadores inflamatorios.

La microbiota intestinal transforma compuestos de las frutas en metabolitos con posibles efectos protectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un metaanálisis publicado en Nutrients demuestra que el consumo regular de frutas ricas en compuestos fenólicos puede disminuir niveles de proteína C reactiva (PCR), un indicador clave de inflamación sistémica. Los autores concluyen que el efecto protector se fortalece cuando la ingesta de frutas se integra dentro de una dieta equilibrada y diversa.

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Diversos estudios de la Mayo Clinic advierten que, aunque las frutas aportan compuestos antiinflamatorios, su eficacia depende del consumo diario y variado. Los especialistas remarcan que la combinación de frutas diferentes es más beneficiosa que la ingesta esporádica de una sola variedad.

Para quienes buscan una guía clara sobre qué frutas aportan estos efectos, a continuación se presenta el listado avalado por la evidencia científica y explicado por especialistas en nutrición:

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El consumo diario de frutas incrementa el aporte de antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bayas (arándanos, fresas, frambuesas, moras): Se distinguen por su contenido en antocianinas, pigmentos que, según los expertos, “podrían mejorar el perfil lipídico, reducir citocinas proinflamatorias y modular la microbiota intestinal”.

Manzana : Destaca por sus procianidinas y quercetina. Parte de su efecto antiinflamatorio se debe a la acción de la microbiota, que fermenta estos compuestos y genera beneficios tanto a nivel sistémico como intestinal.

Frutas de hueso (cereza, durazno, ciruela, damasco): Son fuente de proantocianidinas y ácidos hidroxicinámicos. Los especialistas subrayan que su efecto antioxidante es especialmente potente por la sinergia de sus compuestos.

Cítricos (naranja, pomelo, mandarina, limón): Su característica principal son las flavanonas, entre las que se encuentran la hesperidina y la naringenina, asociadas a propiedades antihipertensivas, hipolipemiantes y antiinflamatorias.

Granada : Contiene punicalaginas y ácido elágico, que la microbiota transforma en urolitinas, metabolitos con interés para la salud intestinal y la reducción de marcadores inflamatorios vinculados al riesgo cardiovascular.

Uvas: Aportan resveratrol, procianidinas y otros polifenoles, compuestos que podrían contribuir a modular la inflamación y a favorecer una microbiota más diversa.

La microbiota intestinal transforma compuestos de las frutas en metabolitos con posibles efectos protectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frutas, microbiota y salud intestinal

La interacción entre estos alimentos y la microbiota intestinal es crucial para entender su impacto sobre la inflamación. Según Laura Parada, nutricionista consultada, los mecanismos biológicos se han estudiado tanto en modelos animales como humanos, aunque la respuesta depende de la dieta global de cada persona.

La conclusión de los expertos es que ningún alimento aislado actúa como remedio inmediato: el efecto protector se logra con la constancia y la variedad en el consumo de frutas, dentro de un patrón dietético equilibrado.

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La evidencia subraya que el patrón dietético completo define el beneficio, no un alimento aislado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La World Health Organization (OMS) también recomienda priorizar la variedad en la selección de frutas debido a su impacto sobre la diversidad microbiana intestinal, factor asociado a una mejor respuesta inmunitaria y menor incidencia de enfermedades inflamatorias.

Según informes del organismo, una dieta rica en frutas y verduras contribuye a la prevención de al menos 1 de cada 5 casos de patologías crónicas relacionadas con la inflamación.

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El patrón dietético, clave para la salud

La Organización Mundial de la Salud recomienda variedad de frutas por su relación con una mejor diversidad microbiana intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia indica que el beneficio real de estas frutas reside en su incorporación habitual en la dieta, no en su consumo ocasional.

Así, la constancia y la diversidad son fundamentales para cuidar la microbiota intestinal, reducir la inflamación y contribuir a la prevención de enfermedades crónicas.