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Bomberos confirmó que falta de agua complicó atención de incendio que acabó con la vida de un hombre y su hijo de 13 años en Costa Rica

Un informe del Cuerpo de Bomberos reveló que los primeros equipos que llegaron a reportaron problemas con la presión y el caudal de los hidrantes

El incendio ocurrido el 10 de agosto en Metrópolis II de Pavas dejó dos personas fallecidas, entre ellas un menor de 13 años. Crédito: Cuerpo de Bomberos Costa Rica
El incendio ocurrido el 10 de agosto en Metrópolis II de Pavas dejó dos personas fallecidas, entre ellas un menor de 13 años. Crédito: Cuerpo de Bomberos Costa Rica
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La atención del incendio que dejó dos personas fallecidas en Metrópolis II de Pavas, en Costa Rica, pasado 10 de agosto, estuvo marcada por una dificultad adicional para los cuerpos de emergencia: los hidrantes cercanos no contaban con suficiente presión ni caudal para atender el siniestro, según un informe del Cuerpo de Bomberos.

El incendio cobró la vida de un adulto mayor y de su hijo, menor de 13 años, en una emergencia que movilizó recursos de Bomberos y que posteriormente provocó una revisión de las condiciones del sistema de abastecimiento de agua en esta zona del oeste de San José.

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De acuerdo con el documento, los primeros equipos que arribaron al lugar reportaron que los hidrantes disponibles en las cercanías no tenían las condiciones necesarias de presión y caudal para garantizar el suministro requerido durante las labores de extinción.

Ante esta situación, los bomberos solicitaron recursos adicionales para garantizar el abastecimiento de agua y poder mantener las operaciones necesarias para controlar las llamas.

La situación también activó una coordinación con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). La Oficina de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos gestionó con la institución un aumento del caudal disponible en las tuberías de la zona.

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Según el informe, el tiempo estimado comunicado por el AyA para realizar este refuerzo era de aproximadamente 15 minutos.

Mientras se desarrollaban estas gestiones, los equipos de emergencia continuaron trabajando para contener el incendio. La emergencia fue declarada controlada 29 minutos después de la llegada de la primera unidad de Bomberos.

El episodio puso nuevamente bajo la lupa las condiciones del suministro de agua en Pavas, particularmente durante las horas de la noche, cuando el sistema enfrenta mayores dificultades para mantener un caudal estable.

Un informe del Cuerpo de Bomberos señaló que los primeros equipos encontraron problemas de presión y caudal en los hidrantes cercanos al lugar del incendio. Crédito: Bomberos de Costa Rica
Un informe del Cuerpo de Bomberos señaló que los primeros equipos encontraron problemas de presión y caudal en los hidrantes cercanos al lugar del incendio. Crédito: Bomberos de Costa Rica

AyA ordena revisión inmediata del sistema

Tras conocer los problemas reportados por Bomberos durante la atención del incendio, el AyA ordenó una revisión inmediata del abastecimiento de agua en Pavas.

La institución informó que analiza las condiciones de suministro que existían en el momento de la emergencia, así como los procedimientos aplicados y las condiciones operativas del sistema.

El objetivo, según comunicó el AyA, es determinar las medidas que pueden implementarse para mejorar el abastecimiento durante la noche y encontrar alternativas que permitan garantizar un servicio más estable durante las horas de mayor consumo.

“Pavas es una zona que enfrenta un porcentaje significativo de agua no contabilizada, principalmente por la presencia de conexiones ilegales, situación que no fue atendida en el pasado y que compromete la distribución del recurso”, señaló el AyA.

La institución aseguró que desde 2024 trabaja en medidas para mejorar el acceso al recurso hídrico y garantizar el suministro durante el día mediante intervenciones en el sistema.

Sin embargo, reconoció que las condiciones durante la noche continúan representando un desafío

Ante ese escenario, el AyA explicó que actualmente aplica un abastecimiento controlado nocturno, con el propósito de administrar el recurso durante las horas de mayor consumo.

Bomberos coordinó con el AyA un aumento del caudal en las tuberías de la zona para reforzar el suministro de agua durante la emergencia. Crédito: Cuerpo de Bomberos Costa Rica
Bomberos coordinó con el AyA un aumento del caudal en las tuberías de la zona para reforzar el suministro de agua durante la emergencia. Crédito: Cuerpo de Bomberos Costa Rica

Presidente del AyA expresa solidaridad con las familias

Después de la emergencia que dejó dos víctimas mortales, Lourdes Sáurez Barboza, presidenta del AyA, expresó su solidaridad con las familias afectadas por el incendio.

“Lo ocurrido en Pavas nos duele profundamente”, manifestó Sáurez, quien aseguró que la institución mantiene como prioridad mejorar las condiciones de acceso al agua potable.

La jerarca también hizo referencia a la necesidad de intervenir un sistema de infraestructura que, según el

“Nuestro compromiso es garantizar el acceso al agua potable actualizando nuestro sistema de abastecimiento y nuestra infraestructura abandonada durante muchos años”, afirmó.

Sáurez agregó que, a raíz de lo ocurrido, la institución se encuentra revisando las medidas que actualmente se aplican en la zona y valorando alternativas para mejorar el servicio.

“Por eso, estamos revisando las medidas actuales y buscando soluciones de fondo que nos permitan mejorar el servicio”, señaló la presidenta del AyA.

Lourdes Sáurez Barboza, presidenta del AyA, expresó su solidaridad con las familias de las dos víctimas y anunció una revisión de las condiciones de abastecimiento en Pavas. Crédito: Presidencia de la República
Lourdes Sáurez Barboza, presidenta del AyA, expresó su solidaridad con las familias de las dos víctimas y anunció una revisión de las condiciones de abastecimiento en Pavas. Crédito: Presidencia de la República

También analizan situación en asentamientos informales

Además de la revisión específica del abastecimiento en Pavas, el AyA informó que analiza una propuesta técnica y legal para mejorar las condiciones de infraestructura y abastecimiento de agua en asentamientos informales.

La institución pretende trabajar de manera conjunta con las comunidades y las autoridades competentes para identificar soluciones que permitan atender las necesidades de infraestructura y mejorar la distribución del recurso.

El propósito, según la institución, es avanzar hacia soluciones sostenibles que permitan contar con un servicio de agua potable más continuo y eficiente.

El incendio de Metrópolis II, que dejó dos personas fallecidas, abrió así una discusión que trasciende la atención puntual de la emergencia: las condiciones de abastecimiento de agua en una comunidad donde el sistema enfrenta dificultades particularmente durante la noche.

Mientras Bomberos documentó los problemas encontrados con presión y caudal en los hidrantes durante la emergencia, el AyA ahora analiza las condiciones operativas que existían en ese momento y las medidas necesarias para fortalecer el sistema.

La institución deberá determinar las acciones que permitan mejorar la estabilidad del suministro y garantizar que las comunidades cuenten con condiciones adecuadas de abastecimiento, especialmente en situaciones que requieren una respuesta inmediata de los cuerpos de emergencia.

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