Política
Agregar Infobae enGoogle

Nueva reunión por el Súper RIGI en el Senado: no hubo representantes del Ejecutivo ni indicios de dictamen

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, avisó que no asistiría a pocas horas del encuentro. Quedó, en principio, para la semana próxima. Críticas de expositores a la iniciativa del Gobierno libertario. Fuertes réplicas de los oficialistas Bruno Olivera Lucero y Nadia Márquez

Reunión Plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General ,en el salón Azul del Senado de la Nación, el 19 de agosto de 2026, en Buenos Aires, Argentina.-
Los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional; y Legislación General, Agustín Monteverde -medio-, Martín Goerling y Nadia Márquez, respectivamente, durante el plenario de esta tarde para debatir el Súper RIGI (Fotos: Prensa Senado)
Guardar

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, no asistió este miércoles al plenario de comisiones que realizó el Senado para continuar con el debate del Súper RIGI -el funcionario de Economía avisó sobre el faltazo a horas de realizarse el convite-, donde se oyeron expositores invitados por la oposición que observaron y criticaron el articulado del Gobierno libertario, que ya fue aprobado por Diputados y que, por ahora, no avanza en la Cámara alta.

La iniciativa es analizada por las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional; y Legislación General. El objetivo de texto es atraer proyectos de al menos USD 1.000 millones en sectores que la Casa Rosada considera “industrias del futuro”. Si se activaran modificaciones en el Senado, la ley deberá volver en segunda revisión a la Cámara baja.

PUBLICIDAD

El primero en disertar fue el director de Economía Fundar, Guido Zack, quien dijo: “Es necesario que haya un control anual en materia de cumplimiento ambiental, consumo hídrico, consumo energético, auditado y publicado en un registro público de las inversiones realizas”.

Sobre ese punto, Zack valoró los aportes realizados en Diputados, aunque preguntó “qué pasa si no se cumple, con multas de hasta $600 millones, una penalidad máxima que sería el 0,04% del valor mínimo de los proyectos que promociona el Súper RIGI”. “Son necesarias las garantías, pero no es lo mismo que concesiones ilimitadas”, agregó.

PUBLICIDAD

Reunión Plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General ,en el salón Azul del Senado de la Nación, el 19 de agosto de 2026, en Buenos Aires, Argentina.-
El plenario se reunió en el Salón Azul de la Cámara alta

En tanto, la ex secretaria de Innovación Pública de la Nación Micaela Sánchez Malcolm -hoy, titular de una ONG- señaló que “lo que no queda claro son las condiciones que se exigen en término de los eventuales impactos que pueda tener los centros de datos”. Se sumó el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, Ariel Aguilar, quien advirtió que “30 años de estabilidad sin condiciones ningún país ofrece un plazo comparado”.

Según Aguilar, “antes de votar este Súper RIGI, el Congreso debería pensar” en cuestiones como “una evaluación oficial de gasto tributario, porcentajes mínimos vinculantes de integración local” y “de inversión”. El primer libertario en responder fue el sanjuanino Bruno Olivera Lucero. “Son 30 años porque venimos de 100 años de inestabilidad. Hay que tener en cuenta de dónde se viene”.

Olivera Lucero sumó: “Siempre hemos incumplido las reglas. Tenemos que hacer esto para salir del pozo en el que estamos, de una manera acelerada. Esto es para proyectos que no existen en el país. Es una de las ideas y no sabemos qué va a venir, pero sí generamos las condiciones. Veo que las críticas se centraron en data centers, pero uno podría ser una refinería de cobre. ¿Por qué no pensar en eso para exportar un mineral final y no una roca?”.

El sanjuanino además dejó en claro que, en el articulado, se sostiene la obligación “de un informe donde que no comprometan los recursos y la infraestructura existente”. Lo siguió después su colega de bancada Nadia Márquez (Neuquén), que pidió no “poner fantasmas” ni hablar sin conocer la historia de Vaca Muerta, donde se explotan recursos con medidas ambientales.

Reunión Plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General ,en el salón Azul del Senado de la Nación, el 19 de agosto de 2026, en Buenos Aires, Argentina.-
Uno de los expositores fue el director de Economía Fundar, Guido Zack

Márquez luego hizo mención a la contradicción de ser “millonarios debajo de la tierra” y “pobres arriba de la tierra” y denostó los dichos de “vienen por los ríos, las montañas, el agua, la tierra”. En esa línea, enfatizó: “Siempre lo mismo. No vienen por nada porque el gobierno kirchnerista se robó todo”.

El kirchnerismo tampoco dejó pasar las alocuciones mileístas. Por caso, el porteño Mariano Recalde manifestó que durante los últimos cuatro gobiernos -de distintos signos políticos- “hubo inversión extranjera directa, a diferencia del actual mandato de la administración central, con USD 596 millones negativo”.

Todas las inversiones en Vaca Muerta se hicieron sin RIGI. Petronas iba a venir a invertir USD 35.000 millones sin RIGI y el gobierno de ustedes hizo que se fueran. Tengan un poco menos de soberbia”, sostuvo Recalde.

Cambios en la ley de Sociedades

Por la mañana, la comisión de Legislación General siguió con el debate de la nueva ley de Sociedades que empuja el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, hoy en la mira de varios legisladores.

Durante el cónclave, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital Federal), anunció la idea del oficialismo y de aliados de “hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas, con responsables físicos”. Es decir, tocar el texto.

Mujer con gafas y chaqueta marrón habla en un micrófono, con una tablet y otras dos mujeres en una mesa. Pantalla de fondo con texto azul
La jefa libertaria, Patricia Bullrich, durante un plenario de comisiones realizado por la mañana de este miércoles

“Pensamos que va a dar más seguridad jurídica que el órgano de administración esté integrado al menos por una persona jurídica con idoneidad suficiente para el control de sistemas automatizados”, aseguró Bullrich.

En junio pasado, Sturzenegger no sólo despejó este punto, sino que el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez, enfatizó que el articulado especificaba que quienes pretendan no identificar a beneficiarios finales “no serán recibidos”. A pesar de las precisiones, habrá modificaciones sobre lo enviado por la Casa Rosada.

Temas Relacionados

Súper RIGISenado de la NaciónInversión extranjeraVaca MuertaMineríaIndustrias del futuroData centerÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Libertad Avanza sigue recorriendo CABA: Karina Milei encabezó una visita a una tradicional empresa porteña

La presidenta del partido se mostró junto a Pilar Ramírez, legisladora y referente del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, en una clásica fábrica de muebles, ampliando volumen en el distrito gobernado por el PRO

La Libertad Avanza sigue recorriendo CABA: Karina Milei encabezó una visita a una tradicional empresa porteña

Desalojaron parcialmente un predio usurpado por dos comunidades mapuches en Villa La Angostura

El predio tomado tiene más de 600 hectáreas, aunque este miércoles la Policía de Neuquén recuperó una fracción, ubicada en la costa del lago Nahuel Huapi

Desalojaron parcialmente un predio usurpado por dos comunidades mapuches en Villa La Angostura

EEUU y Argentina refuerzan la cooperación contra el narcotráfico: “Cuando hay sintonía, todo se facilita”

En el marco de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el titular de la DEA, Terrance “Terry” Cole, brindaron una conferencia de prensa. Elogios cruzados y cooperación conjunta

EEUU y Argentina refuerzan la cooperación contra el narcotráfico: “Cuando hay sintonía, todo se facilita”

El Gobierno lanzará mañana el llamado a licitación para privatizar el Belgrano Cargas por 50 años: los detalles de concesión

Las autoridades nacionales convocarán a las empresas interesadas, que tendrán tiempo para presentar sus ofertas hasta mediados de noviembre. La discusión por la desintegración de los pliegos

El Gobierno lanzará mañana el llamado a licitación para privatizar el Belgrano Cargas por 50 años: los detalles de concesión

El kirchnerismo pide en provincia de Buenos Aires un régimen de protección ante la creciente morosidad familiar

Berni presentó un proyecto para establecer un límite a las deudas retenidas a los agentes de la administración pública. Los gremios habían llevado el tema a las paritarias. El plan del Gobierno de Kicillof

El kirchnerismo pide en provincia de Buenos Aires un régimen de protección ante la creciente morosidad familiar

DEPORTES

La nueva oportunidad en la Fórmula 1 para Jack Doohan, el piloto que Colapinto reemplazó en Alpine

La nueva oportunidad en la Fórmula 1 para Jack Doohan, el piloto que Colapinto reemplazó en Alpine

Platense empata contra Coquimbo en busca de un pase histórico a los cuartos de la Copa Libertadores

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Racing le gana a Belgrano por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina

Misterio por la muerte de un hombre de 33 años en el estadio de un club europeo: “Sigue bajo investigación”

TELESHOW

Ivana Figueiras volvió a cuestionar a Chechu Bonelli y fue tajante: “No me va el doble discurso”

Ivana Figueiras volvió a cuestionar a Chechu Bonelli y fue tajante: “No me va el doble discurso”

La emotiva despedida del hermano de Florencia, la hija mayor de Lucas Sugo: "Estás en un lugar mejor"

Preocupación por la salud de Denisse González: la ex Gran Hermano volvió a ser internada

Zulma Lobato ya se instaló en Tandil para comenzar una nueva vida: “Es hermoso”

Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron los 4 años de su hija menor: “Llegaste para completar esta familia”

INFOBAE AMÉRICA

El jefe del Comando Sur volvió a Ecuador para avanzar en las operaciones conjuntas contra los carteles y el narcoterrorismo

El jefe del Comando Sur volvió a Ecuador para avanzar en las operaciones conjuntas contra los carteles y el narcoterrorismo

Un operativo en la frontera con Ecuador golpeó al Frente Oliver Sinisterra con la captura de cinco de sus presuntos integrantes

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala planea ampliar a 23 ciudades el voto en Estados Unidos para 2027

Alertan de violencia persistente en Honduras tras el asesinato de 15 defensores en 2025

Funcionarios cubanos regresan a La Habana tras ser expulsados de República Dominicana