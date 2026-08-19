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La Libertad Avanza sigue recorriendo CABA: Karina Milei encabezó una visita a una tradicional empresa porteña

La presidenta del partido se mostró junto a Pilar Ramírez, legisladora y referente del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, en una clásica fábrica de muebles, ampliando volumen en el distrito gobernado por el PRO

Varias personas en una fábrica con rollos de material de espuma en primer plano, luces fluorescentes en el techo y un ventilador en el fondo
Karina Milei y Pilar Ramírez recorrieron la fábrica Fontenla en Villa Lugano como parte de las recorridas territoriales de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.
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Karina Milei y Pilar Ramírez recorrieron este miércoles la fábrica de muebles Fontenla, ubicada en Villa Lugano, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. La visita forma parte de una serie de recorridas territoriales que el oficialismo viene desplegando en el distrito gobernado por sus aliados del PRO, con la presencia de los referentes libertarios.

Durante el encuentro en Fontenla, Karina Milei y Ramírez conversaron con Roberto, Federico y Fernando Fontenla sobre producción industrial, generación de empleo y los obstáculos que enfrentan las empresas para invertir y crecer en el distrito. La firma nació en 1948 como un pequeño comercio familiar y hoy es conducida por la segunda y tercera generación; su planta integra todo el proceso productivo y genera cerca de 300 puestos de trabajo directos vinculados con la carpintería, la ebanistería, la tapicería, el diseño y la arquitectura.

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La actividad se enmarca en una estrategia de La Libertad Avanza (LLA) para ampliar su volumen político en la Ciudad antes de2027. Están previstas próximas recorridas con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, entre otros funcionarios. La dinámica apunta a consolidar posiciones propias del espacio libertario en el distrito, en simultáneo con las conversaciones que mantienen Karina Milei y Mauricio Macri sobre una eventual etapa de diálogo entre LLA y el PRO, partido que gobierno CABA desde hace dos décadas.

Ramírez, presidenta del partido en la Ciudad y legisladora porteña, figura entre los nombres del oficialismo que suenan para competir por la Jefatura de Gobierno en 2027.

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Un hombre muestra un plano de diseño de una pieza de madera a un grupo de cinco personas en un taller con herramientas de carpintería
La Libertad Avanza busca ampliar su volumen político en la Ciudad antes de las elecciones de 2027 y combina esa estrategia con el diálogo entre Karina Milei y Mauricio Macri.

La visita a Fontenla no fue la primera de este tipo. El martes anterior, el ministro de Economía, Luis Caputo, había acompañado a Ramírez en una recorrida por la sucursal de la cadena de heladerías Lucciano’s en el barrio de Las Cañitas, en Palermo, donde se reunieron con Christian Otero, cofundador y CEO de la compañía. En esa ocasión se abordaron el crecimiento de la firma —que superó los 100 locales en Argentina y otros países— y la marcha general de la economía. Según pudo saber Infobae, hubo menciones al consumo y se ponderó el avance de los últimos años, dado que la compañía casi duplicó sus tickets, de 3,5 a 6,5 millones, durante el año pasado.

En ambas recorridas, Ramírez presentó los ejes de su Ley de Libertad Comercial, un proyecto que propone habilitaciones automáticas para actividades de bajo riesgo, silencio administrativo positivo, ventanilla única digital y el derecho a corregir incumplimientos menores antes de una clausura. La iniciativa establece que el Gobierno porteño tendrá 30 días hábiles para resolver un trámite y cinco días adicionales tras una alerta; si no responde, la solicitud quedará aprobada de forma automática.

Grupo de personas en un taller. Hombre con traje azul gesticula. Mujer con chaqueta marrón. Cartel 'ESCUELA DE OFICIOS'. Escalera metálica y pilas de madera
Pilar Ramírez aparece entre los nombres del oficialismo para la Jefatura de Gobierno en 2027, aunque su entorno afirma que está enfocada en las reformas previstas para este año.

El proyecto también impide que el Estado vuelva a exigir documentación que ya posee y dispone que las observaciones deberán realizarse de una sola vez, de manera integral, precisa y fundamentada. Entre los ejes figuran además el reconocimiento de permisos válidos de otras jurisdicciones y un catálogo digital que informará previamente todos los requisitos, plazos, tasas e inspecciones de cada trámite. Las actividades consideradas de mayor riesgo —farmacias, establecimientos sanitarios, locales bailables y espectáculos masivos— quedan excluidas del régimen simplificado y mantienen los controles y autorizaciones previas vigentes.

Cinco personas, tres hombres y dos mujeres, posan de pie frente a un logo oscuro con una letra F blanca. Ventanales de vidrio al fondo
En Fontenla, Karina Milei y Pilar Ramírez hablaron sobre producción industrial, empleo e inversión con los dueños de una empresa que genera cerca de 300 puestos de trabajo directos.

“Cuando alguien quiere ampliar una fábrica, abrir un local o contratar a otra persona, el Estado tiene que preguntarse cómo ayudarlo a hacerlo más rápido, no qué nuevo papel puede pedirle”, afirmó Ramírez durante la recorrida por Fontenla. La legisladora añadió: “Nuestra Ley de Libertad Comercial parte de una idea muy simple: confiar en el que trabaja y controlar lo importante. Nación está avanzando con las reformas de fondo y la Ciudad tiene que hacer su parte con menos impuestos, menos burocracia y más libertad para producir”.

Desde el espacio libertario describen el objetivo de las recorridas como “llevar al territorio las políticas que impulsa el Gobierno de Javier Milei”, con una agenda centrada en actividad económica, producción, comercio y seguridad, y con contacto directo con vecinos, comerciantes y empresarios. Otros referentes, como la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya habían acompañado a Ramírez en actividades anteriores.

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