Ivana Figueiras volvió a cuestionar a Chechu Bonelli y fue tajante: “No me va el doble discurso”

Ivana Figueiras cuestionó a Chechu Bonelli en Intrusos tras la viralización de una foto con Natalie Pietra (Video: Intrusos, América TV)

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Ivana Figueiras se presentó en Intrusos (América TV) y apuntó con nombre y apellido contra Chechu Bonelli luego de que se viralizara una foto que reunía a la periodista con Natalie Pietra, la pareja de Tomás Guarracino —ex de Figueiras y padre de su hija menor Suri—, con quien la modelo mantiene un conflicto legal por presunto hostigamiento. La imagen, publicada originalmente por el productor Marcelo Meca con la canción “Best Friend” de fondo, encendió las redes y llevó a Figueiras a reaccionar de manera impulsiva en Instagram. Lo que siguió fue una entrevista sin filtros en la que la diseñadora cuestionó con dureza el discurso público de Bonelli.

La foto fue tomada durante una cena privada y mostraba a Chechu junto a Natalie y otra persona. Al verla circular, Figueiras comentó la publicación con ironía: “Para... ya me perdí. ¿Esta, la Chechu, es la que está CANSADA del quilombo? JAJAJA NO PUEDO MÁS”. Horas después, en Intrusos, reconoció que la reacción fue impulsiva pero ratificó el malestar que le generó la imagen. “Fue una foto que vi, me nació comentarla porque me pareció muy alevoso, después me arrepentí. Me pareció graciosa la foto, justo con una persona con la que tuve un problema hace un tiempito atrás, algo de lo que no voy a hablar. Es un tema que siempre manejé de otra forma, no con los medios, porque involucra a mi hija”, explicó ante el cronista del ciclo.

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Ivana Figueiras admitió que reaccionó de forma impulsiva en Instagram, pero sostuvo que la imagen le generó malestar por involucrar a su hija

El punto más duro de su descargo fue la acusación de contradicción que le dirigió a Bonelli. Figueiras señaló que la periodista había pedido públicamente que la dejaran en paz, pero que la foto con Natalie iba en sentido contrario a ese pedido. “No me va el doble discurso, pedir que te dejen en paz y después subir esa foto. Pero bueno, la gente es libre. Cuando vi la foto me pareció un montón”, sostuvo con firmeza. Y fue más allá al vincular la imagen con su situación personal: “En su momento lo conté, cuando no dejé que mi hija menor vaya a la casa del padre expliqué mis motivos en otros ámbitos. Me pareció en su momento manejarlo así, por eso ahora ver esa foto fue un montón”.

Del otro lado, Bonelli también habló con Intrusos y negó haber tenido ninguna intención detrás del encuentro. “Yo nunca tuve ningún tipo de intención. La foto no la subí yo. Es un amigo mío. Jamás haría algo así”, aclaró. La periodista explicó que durante la cena no se tocó el tema que vincula a las personas involucradas: “No quiero entrar en detalles, pero no se tocó el tema. O sea, hablamos de otra cosa. Entonces, es como que ya todos empiezan a fabular”, afirmó. También reconoció que la situación la llevó a sentirse observada en actividades cotidianas: “No se puede hacer nada porque todo toma repercusión. Entonces, o me toca ir a vivir a otro país o directamente encerrarme en mi casa”, dijo.

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Chechu Bonelli negó haber tenido intención de provocar a Ivana Figueiras y aclaró que la foto de la cena privada no la publicó ella

Figueiras, por su parte, no cerró del todo la puerta a seguir hablando, aunque eligió la insinuación antes que la declaración directa. “Cada uno puede comer y estar con quien quiera. Te diría tantas cosas... pero prefiero dejarlo acá”, lanzó ante la consulta del cronista, dejando flotando la idea de que guarda más opiniones sobre el tema de las que decidió compartir en cámara.

Para cerrar la entrevista, Figueiras atribuyó las tensiones recurrentes al buen momento que atraviesa junto a Cvitanich y dejó en claro que no está dispuesta a que ningún escándalo mediático lo afecte. “Con el diario del lunes, me doy cuenta que a la gente le molesta ver a las personas felices. Encontré un hombre increíble y bueno de verdad, entiendo por qué con los demás no funcionó. Y nada ni nadie me va a arruinar esto”, sentenció.

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