“Alcohol es alcohol”: campaña en Perú busca derribar mitos sobre las bebidas alcohólicas con información basada en evidencia

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una cerveza, una copa de vino o una medida de una bebida espirituosa pueden contener cantidades equivalentes de alcohol cuando cada porción corresponde a un trago estándar. La categoría de la bebida, por sí sola, no determina cuánto alcohol se está consumiendo.

Este concepto es uno de los ejes de “Derribando Mitos”, una campaña presentada en Perú por la Alianza de Bebidas Espirituosas de Latinoamérica y el Caribe (ABELAC) para ampliar la información disponible sobre el alcohol, promover conversaciones sustentadas en evidencia científica y contribuir a la prevención del consumo nocivo.

Bajo el principio “Alcohol es alcohol”, la iniciativa busca explicar de manera sencilla que, al comparar porciones equivalentes, lo relevante es la cantidad de alcohol puro ingerida y no únicamente si se trata de cerveza, vino o una bebida espirituosa. De esta manera, apunta a cuestionar la percepción de que determinadas categorías son necesariamente “más fuertes” o “más suaves” que otras.

¿Qué es un trago estándar?

El trago estándar es una medida utilizada internacionalmente para comparar la cantidad de alcohol presente en diferentes bebidas. Su utilización permite establecer equivalencias entre porciones y comprender cuánto alcohol se ingiere realmente, independientemente de la categoría.

Así, una cerveza, una copa de vino o una medida de una bebida espirituosa pueden representar cantidades equivalentes de alcohol siempre que cada porción corresponda a un trago estándar.

La campaña plantea que comprender esta equivalencia puede ayudar a evitar que la percepción de algunas bebidas como aparentemente “más suaves” lleve a minimizar su contenido de alcohol o sus posibles efectos.

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Menores de edad y embarazo

Además de las diferencias percibidas entre categorías, “Derribando Mitos” aborda otras dos creencias vinculadas con el consumo: que existen bebidas alcohólicas adecuadas para menores de edad y que determinadas bebidas pueden consumirse durante el embarazo.

Frente a estas ideas, la iniciativa señala que ninguna bebida alcohólica es adecuada para menores de edad y que, durante el embarazo, la recomendación es no consumir alcohol.

Estos mensajes mantienen el mismo principio de la campaña: el alcohol sigue siendo alcohol independientemente de la bebida que lo contenga. El enfoque se concentra en la información, la prevención y la responsabilidad, sin presentar una categoría como más saludable, segura o conveniente que otra.

De la información a las políticas públicas

La plataforma también busca llevar la discusión más allá de las decisiones individuales y promover una conversación pública sustentada en datos, evidencia científica y criterios de salud pública.

En ese contexto, ABELAC plantea que las decisiones de política pública relacionadas con el alcohol deben apoyarse en evidencia y que conceptos como el trago estándar pueden contribuir a una mejor comprensión de la cantidad consumida.

La orientación de la iniciativa apunta a la prevención del consumo nocivo y a una discusión informada, evitando afirmaciones sin sustento científico o mensajes que puedan interpretarse como una minimización de los riesgos asociados al alcohol.

Una iniciativa con alcance regional

“Derribando Mitos” no comienza en Perú. Según la información proporcionada por ABELAC, la campaña ha sido implementada en más de siete países de Latinoamérica y ha alcanzado a más de 55 millones de personas mediante mensajes de educación y prevención.

La organización, que integra asociaciones nacionales y actores del sector de bebidas espirituosas de América Latina y el Caribe, impulsa la plataforma como parte de sus iniciativas para promover conversaciones informadas sobre el consumo nocivo de alcohol. Entre sus ámbitos de actuación también señala el intercambio de buenas prácticas y el diálogo con gobiernos y organismos internacionales.

Con su implementación en Perú, la campaña busca trasladar esos conceptos a una audiencia más amplia y promover una conversación en la que la categoría de la bebida deje de ser el único punto de referencia. El eje está en comprender cuánto alcohol se consume, prevenir el consumo nocivo y favorecer decisiones sustentadas en información y evidencia científica.