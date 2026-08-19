America Inhouse
Agregar Infobae enGoogle

“Alcohol es alcohol”: campaña en Perú busca derribar mitos sobre las bebidas alcohólicas con información basada en evidencia

La iniciativa pone el foco en el concepto de trago estándar para explicar cómo comparar la cantidad de alcohol presente en distintas bebidas y aborda creencias relacionadas con menores de edad y embarazo, desde un enfoque de educación y prevención

En una mesa oscura se ven tres bebidas: una copa de vino tinto, un vaso alto de cerveza dorada con espuma y un vaso bajo de licor ámbar, todos con un halo de luz de fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una cerveza, una copa de vino o una medida de una bebida espirituosa pueden contener cantidades equivalentes de alcohol cuando cada porción corresponde a un trago estándar. La categoría de la bebida, por sí sola, no determina cuánto alcohol se está consumiendo.

Este concepto es uno de los ejes de “Derribando Mitos”, una campaña presentada en Perú por la Alianza de Bebidas Espirituosas de Latinoamérica y el Caribe (ABELAC) para ampliar la información disponible sobre el alcohol, promover conversaciones sustentadas en evidencia científica y contribuir a la prevención del consumo nocivo.

Bajo el principio “Alcohol es alcohol”, la iniciativa busca explicar de manera sencilla que, al comparar porciones equivalentes, lo relevante es la cantidad de alcohol puro ingerida y no únicamente si se trata de cerveza, vino o una bebida espirituosa. De esta manera, apunta a cuestionar la percepción de que determinadas categorías son necesariamente “más fuertes” o “más suaves” que otras.

¿Qué es un trago estándar?

El trago estándar es una medida utilizada internacionalmente para comparar la cantidad de alcohol presente en diferentes bebidas. Su utilización permite establecer equivalencias entre porciones y comprender cuánto alcohol se ingiere realmente, independientemente de la categoría.

Así, una cerveza, una copa de vino o una medida de una bebida espirituosa pueden representar cantidades equivalentes de alcohol siempre que cada porción corresponda a un trago estándar.

La campaña plantea que comprender esta equivalencia puede ayudar a evitar que la percepción de algunas bebidas como aparentemente “más suaves” lleve a minimizar su contenido de alcohol o sus posibles efectos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Menores de edad y embarazo

Además de las diferencias percibidas entre categorías, “Derribando Mitos” aborda otras dos creencias vinculadas con el consumo: que existen bebidas alcohólicas adecuadas para menores de edad y que determinadas bebidas pueden consumirse durante el embarazo.

Frente a estas ideas, la iniciativa señala que ninguna bebida alcohólica es adecuada para menores de edad y que, durante el embarazo, la recomendación es no consumir alcohol.

Estos mensajes mantienen el mismo principio de la campaña: el alcohol sigue siendo alcohol independientemente de la bebida que lo contenga. El enfoque se concentra en la información, la prevención y la responsabilidad, sin presentar una categoría como más saludable, segura o conveniente que otra.

De la información a las políticas públicas

La plataforma también busca llevar la discusión más allá de las decisiones individuales y promover una conversación pública sustentada en datos, evidencia científica y criterios de salud pública.

En ese contexto, ABELAC plantea que las decisiones de política pública relacionadas con el alcohol deben apoyarse en evidencia y que conceptos como el trago estándar pueden contribuir a una mejor comprensión de la cantidad consumida.

La orientación de la iniciativa apunta a la prevención del consumo nocivo y a una discusión informada, evitando afirmaciones sin sustento científico o mensajes que puedan interpretarse como una minimización de los riesgos asociados al alcohol.

Una iniciativa con alcance regional

“Derribando Mitos” no comienza en Perú. Según la información proporcionada por ABELAC, la campaña ha sido implementada en más de siete países de Latinoamérica y ha alcanzado a más de 55 millones de personas mediante mensajes de educación y prevención.

La organización, que integra asociaciones nacionales y actores del sector de bebidas espirituosas de América Latina y el Caribe, impulsa la plataforma como parte de sus iniciativas para promover conversaciones informadas sobre el consumo nocivo de alcohol. Entre sus ámbitos de actuación también señala el intercambio de buenas prácticas y el diálogo con gobiernos y organismos internacionales.

Con su implementación en Perú, la campaña busca trasladar esos conceptos a una audiencia más amplia y promover una conversación en la que la categoría de la bebida deje de ser el único punto de referencia. El eje está en comprender cuánto alcohol se consume, prevenir el consumo nocivo y favorecer decisiones sustentadas en información y evidencia científica.

Temas Relacionados

AbelacDerribando Mitos

Más Noticias

Nicky Jam entra al círculo VIP que ya integran Tyga e Ilia Topuria

El cantante anunció su nuevo estatus en redes sociales tras recibir un anillo de campeón enviado por 1win

Nicky Jam entra al círculo VIP que ya integran Tyga e Ilia Topuria

Terremoto en Colombia ya deja 181 muertos: Yango habilita viajes gratuitos para apoyar a las comunidades afectadas

Ante la tragedia que deja el sismo de magnitud 7,4 en Colombia, la compañía puso a disposición viajes gratuitos y otras alternativas para apoyar a las comunidades afectadas

Terremoto en Colombia ya deja 181 muertos: Yango habilita viajes gratuitos para apoyar a las comunidades afectadas

Daniel Quintero hizo balance de la Supersalud y lanzó una dura advertencia sobre el futuro de las EPS

En diálogo con Infobae Colombia, Daniel Quintero presentó el balance de la Supersalud al cierre del Gobierno Petro y habló de las EPS intervenidas y los retos que vienen

Daniel Quintero hizo balance de la Supersalud y lanzó una dura advertencia sobre el futuro de las EPS

Marca automotriz convierte sus tiendas en espacios de entretenimiento para conectar con clientes durante el Mundial

Omoda & Jaecoo desarrolló activaciones en sus sedes de Lima durante el mundial de fútbol 2026 como parte de su estrategia para posicionar sus puntos de atención y fortalecer el vínculo de la marca con el público

Marca automotriz convierte sus tiendas en espacios de entretenimiento para conectar con clientes durante el Mundial

IA en los gobiernos: por qué el open source gana protagonismo para reducir riesgos

Mientras las administraciones públicas aceleran su transformación digital, expertos advierten que la confianza en los sistemas será clave para aprovechar todo su potencial

IA en los gobiernos: por qué el open source gana protagonismo para reducir riesgos

ÚLTIMAS NOTICIAS

Impactante rescate: un marinero cayó de un barco, estuvo diez minutos flotando en el agua helada y lo salvaron

Impactante rescate: un marinero cayó de un barco, estuvo diez minutos flotando en el agua helada y lo salvaron

Dos gobernadores clave para la Casa Rosada harán un nuevo bloque en Diputados y condicionan su apoyo

Alexandra Leclerc redefine la maternidad contemporánea: las claves de sus looks en la Costa Azul

Robo a la familia de un intendente salteño: el video clave que analiza la Justicia para identificar a los sospechosos

Descartaron una denuncia contra uno de los jueces que investigó a la AFA y la financiera Sur Finanzas

INFOBAE AMÉRICA

Dos sonidos, dos circuitos distintos: cómo el cerebro organiza la voz

Dos sonidos, dos circuitos distintos: cómo el cerebro organiza la voz

Panamá endurece sanciones para los bancos que no cumplan con las normas de prevención de blanqueo de capitales

Cossette López inicia en Washington su nueva misión como representante de Honduras ante la OEA

“Mercenarios y traidores”: La respuesta de Rosario Murillo ante la presión internacional de la OEA para el régimen de Nicaragua

Gobierno de Laura Fernández estima en más de USD 90 millones el golpe al narcotráfico durante sus primeros 100 días

ETRETENIMIENTO

El protagonista de ‘Un sueño posible’, Quinton Aaron, revela cómo es su lucha por volver a caminar

El protagonista de ‘Un sueño posible’, Quinton Aaron, revela cómo es su lucha por volver a caminar

“Fue muy emotivo”, aseguró Will Poulter sobre su experiencia al rodar Union County

Netflix prepara un documental sobre “El invencible verano de Liliana”, el libro que reconstruye un caso real de feminicidio

Los mensajes que Brian Hickerson habría enviado a Hayden Panettiere para intimidarla salen a la luz años después

Así celebró Nicole Kidman su cumpleaños en Islandia: cocteles, spa y un viaje en yate de más de 50 mil dólares