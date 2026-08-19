Una de las máximas figuras del fútbol femenino argentino puso en pausa su carrera a los 20 años: “Hoy elijo cuidarme, aunque duela”

Núñez, con la camiseta de la selección argentina (@CopaAmérica)

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Tiene 20 años, tres títulos de Primera División con Boca Juniors, un recorrido en la selección argentina y una nominación al Premio Marta de la FIFA. Tiene, también, algo que nadie veía: un peso que ya no podía seguir cargando sola. Este miércoles, Kishi Núñez comunicó que se aleja del fútbol por tiempo indeterminado y lo explicó con una carta que publicó en su Instagram. Sin eufemismos, sin comunicado de prensa, sin intermediarios.

“Hace tiempo que vengo luchando con muchas cosas en silencio”, escribió la delantera nacida en Isidro Casanova. “No estoy pasando por un buen momento a nivel mental y siento que ya no puedo seguir haciéndome la fuerte”, escribió. Y después tomó la decisión que muchos deportistas de alto rendimiento evitan tomar: parar. Dar un paso al costado del club, sin fecha de regreso, antes de que —como ella misma dijo— “sea demasiado tarde”.

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La carta no suena a despedida definitiva. Suena, más bien, a alguien que llegó a un límite y tuvo la lucidez de reconocerlo. “Me voy con el corazón roto, con mucha tristeza y con lágrimas en los ojos, pero también sabiendo que necesito sanar, encontrarme de nuevo y aprender a estar bien conmigo misma”, rubricó Núñez, de 20 años. “Ojalá esto sea solo una pausa para volver más fuerte. Hoy elijo cuidarme. Aunque duela”, cerró.

La ausencia de Kishi en el último partido de Las Gladiadoras ya había encendido algunas preguntas entre los hinchas. Boca Juniors venció 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata sin ella en la convocatoria, algo que no pasó inadvertido para quienes siguen de cerca al equipo. La carta del miércoles respondió esas preguntas de un modo que nadie esperaba.

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Para entender por qué su alejamiento genera tanto impacto, hay que repasar de dónde viene. Núñez aprendió a patear en los potreros de Isidro Casanova, entre chicos del barrio, porque no había niñas con quienes jugar. Pasó por las inferiores de Almirante Brown y debutó en la Primera B con Argentinos Juniors en agosto de 2021. Ahí se convirtió en la máxima goleadora histórica del club. Un año después firmó su primer contrato profesional con Boca, y en su primera aparición como titular marcó tres goles en una victoria 3-1 sobre Racing.

Lo que vino después fue una acumulación de logros que pocas jugadoras argentinas de su edad pueden exhibir. Fue parte del plantel que llegó a la final de la Copa Libertadores Femenina 2022 —perdida ante Palmeiras— y anotó el gol que eliminó a Corinthians, entonces campeón vigente. Con el Xeneize ganó tres campeonatos de la Primera División A (2022, 2023 y A-2024), la Copa de la Liga 2023 y la Copa Federal del mismo año.

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En la Selección Argentina mayor debutó en mayo de 2024 y acumuló 17 partidos y 5 goles, con participación en el Mundial Sub-20 de Colombia —donde anotó tres tantos— y el título de MVP en la Copa América Femenina 2025. A fines de ese año, la FIFA la incluyó entre las nominadas al Premio Marta por un remate de larga distancia ante Costa Rica que le dio el pase a Argentina a los octavos de final del Mundial Sub-20.

Todo ese recorrido hace que la carta de este miércoles no sea solo la historia de una futbolista que pide un tiempo. Es también la de alguien que, con 20 años y una carrera que ya pesa, eligió anteponer su salud mental a todo lo demás. Sus compañeras y los hinchas de Boca llenaron sus redes de mensajes de apoyo tras la publicación.

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La atacante compartió la carta en su cuenta de Instagram

La carta completa de Kishi Núñez

“Hoy me toca tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida.

No estoy pasando por un buen momento a nivel mental y siento que ya no puedo seguir haciéndome la fuerte. Hace tiempo que vengo luchando con muchas cosas en silencio, pero hoy entendí que necesito parar y priorizar mi salud antes de que sea demasiado tarde.

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Por eso decidí dar un paso al costado del club por un tiempo. No porque no lo ame, ni porque haya dejado de importarme. Al contrario, me duele profundamente porque es una parte enorme de mi vida y de quien soy.

Me voy con el corazón roto, con mucha tristeza y con lágrimas en los ojos, pero también sabiendo que necesito sanar, encontrarme de nuevo y aprender a estar bien conmigo misma.

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Gracias a cada persona que compartió este camino conmigo. Gracias por los momentos, las enseñanzas, el cariño y el apoyo. Ojalá esto sea solo una pausa para volver más fuerte.

Hoy elijo cuidarme. Aunque duela".