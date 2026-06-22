Salud

Cómo influye el ejercicio matutino en la presión arterial, el estado de ánimo y la concentración diaria

La evidencia científica vincula ese movimiento temprano con cambios corporales, equilibrio emocional y mayor claridad mental a lo largo de la jornada

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Ilustración de una persona con camiseta blanca y pantalón verde estirándose junto a una ventana soleada; en una mesa hay café, frutas, jugo y pan, y una planta.
La actividad física por la mañana mejora el bienestar y ayuda a organizar mejor el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empezar la jornada con actividad física es una práctica cada vez más frecuente entre quienes buscan mejorar su bienestar y organizar mejor el día. Incorporar el ejercicio por la mañana exige una adaptación tanto física como mental, especialmente en personas poco habituadas a madrugar.

Un estudio publicado en la revista científica Journal of Health Psychology identifica que el principal reto es abandonar la cama durante el sueño profundo, una barrera común al intentar modificar la rutina diaria.

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Por su parte, otro estudio difundido en la revista científica Journal of Physiology señala que la constancia facilita la adaptación al nuevo ritmo circadiano, aunque este proceso puede extenderse más allá de una semana.

Además, prácticas como la regla de los 5 segundos pueden reducir la tendencia a posponer el inicio de la actividad física y favorecer la construcción del hábito. La misma se basa en contar mentalmente 5-4-3-2-1 y actuar de inmediato antes de que aparezcan excusas o distracciones.

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Hombre de mediana edad corriendo en un camino de tierra en un parque durante el amanecer invernal, con césped helado y árboles sin hojas.
La constancia permite adaptar el ritmo circadiano al ejercicio por la mañana, aunque el proceso puede durar más de una semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios fisiológicos y psicológicos de hacer ejercicio por la mañana

Investigaciones han documentado los efectos positivos de ejercitarse temprano. Según lo publicado en el Journal of Health Psychology, la exposición a la luz solar matutina puede mejorar la calidad del sueño nocturno.

Por su parte, Journal of Physiology aporta que caminar a primera hora, en comparación con la tarde, contribuye a una mejor regulación de la presión arterial, incrementa la sensibilidad a la insulina y promueve la salud metabólica general. Estos beneficios están relacionados con el ajuste de los ritmos circadianos y la activación de procesos fisiológicos al comienzo del día.

En la práctica, realizar ejercicio por la mañana favorece una mayor sensación de energía, reduce los niveles de estrés y puede mejorar el estado de ánimo durante el resto de la jornada. Iniciar la actividad física en las primeras horas también aporta una percepción de mayor control sobre el tiempo disponible y ayuda a liberar la agenda para otras tareas, lo que puede disminuir la sensación de agobio en el día a día.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La luz solar matutina y caminar a primera hora favorecen el sueño, la presión arterial, la sensibilidad a la insulina y la salud metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dificultades iniciales y adaptación al nuevo horario

El proceso de adaptación al ejercicio matutino conlleva varias dificultades, especialmente en las primeras jornadas. La literatura en psicología de la salud señala que el cuerpo necesita superar la inercia del sueño profundo y enfrentar una mayor sensación de pesadez al despertar. Esta barrera inicial suele ser el principal motivo de abandono para quienes intentan instaurar este hábito.

La fisiología del sueño indica que la adaptación circadiana requiere una constancia superior a una semana para que el cuerpo y la mente se ajusten completamente al nuevo horario. Durante este periodo, es normal experimentar resistencia física y mental, así como una sensación de cansancio inusual.

La repetición sistemática de la rutina contribuye a que el despertar sea progresivamente más llevadero y la práctica se integre de forma estable en el día a día.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Preparar la ropa, la cafetera y un refrigerio desde la noche anterior facilita sostener el hábito de entrenar temprano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias y consejos prácticos para lograr entrenar temprano

Para superar las dificultades y consolidar el hábito del ejercicio matutino, los estudios sugieren varios recursos prácticos. Entre ellos, definir un objetivo concreto puede ayudar para mantener la motivación: ya sea reducir el estrés, prepararse para una prueba deportiva o simplemente liberar las tardes.

La preparación la noche anterior es un factor clave: dejar lista la ropa, programar la cafetera y tener un refrigerio rápido a mano minimiza la indecisión y facilita la acción inmediata.

Además, contar con un compañero de entrenamiento o pertenecer a un grupo aporta más incentivo, ya que la responsabilidad compartida reduce la probabilidad de faltar a la cita matutina.

El establecimiento de metas realistas y progresivas, como comprometerse inicialmente a dos semanas de ejercicio temprano, aumenta las probabilidades de éxito y permite que la adaptación se produzca de forma gradual y sostenible.

Impacto en la alimentación y rutina matinal

El cambio de horario de entrenamiento modifica también la rutina alimentaria. Practicar ejercicio por la mañana brinda tiempo para un desayuno más completo y relajado, alejándose del hábito de consumir solo una pieza de fruta o una tostada apresurada. Esta modificación puede traducirse en una mejor calidad nutricional, ya que permite elegir alimentos adecuados para reponer energía y preparar el organismo para el resto de la jornada.

Contar con tiempo para desayunar después de entrenar favorece la recuperación y contribuye a un mejor equilibrio metabólico. Además, la rutina matinal adquiere un ritmo menos acelerado, lo que se asocia a una reducción del estrés y una mayor sensación de control en las primeras horas del día.

Mejoras en la concentración y estado de ánimo tras el ejercicio matinal

El ejercicio temprano no solo impacta en el plano físico, sino que también tiene repercusiones cognitivas y emocionales. Se ha documentado que la práctica regular de actividad física mejora la memoria y la concentración.

Las personas que incorporan el entrenamiento a primera hora suelen experimentar una mayor claridad mental y una reducción de la llamada “niebla mental”, especialmente relevante en quienes enfrentan fatiga crónica o dificultades para activarse al comenzar la jornada.

En la experiencia diaria, esto se manifiesta en una mayor energía, mejor humor y mayor agudeza mental en las primeras horas del trabajo o estudio. La combinación de movimiento, exposición a la luz natural y un desayuno adecuado potencia la capacidad de atención y favorece un desempeño más eficiente en las tareas cotidianas.

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